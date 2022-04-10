https://tr.sputniknews.com/20220410/otomobilde-tartistigi-oglunu-satirla-oldurdu-1055442306.html

Otomobilde tartıştığı oğlunu satırla öldürdü

Otomobilde tartıştığı oğlunu satırla öldürdü

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 32 yaşındaki Barış S., otomobilde tartıştığı babası Murat S. tarafından satırla öldürdü. 10.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-10T09:08+0300

2022-04-10T09:08+0300

2022-04-10T09:08+0300

türkiye

baba

oğul

araba

satır

cinayet

balıkesir

edremit

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Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Altınkum Mahallesi Dalyan mevkisinde Murat S. ile uyuşturucu bağımlısı olduğu ileri sürülen oğlu Barış S., bilinmeyen nedenle otomobilde tartışmaya başladı. 52 yaşındaki baba Murat S., tartışmanın büyümesi üzerine yanında bulunan satırla oğlu Barış S.'nin kol, baş, boyun ve çene bölgelerine vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen Barış S., otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Baba Murat S. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Murat S.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

https://tr.sputniknews.com/20220403/balikesirde-cinayet-esi-ve-oglunu-oldurdu-kendisi-ve-kizini-da-yaraladi-1055272012.html

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baba, oğul, araba, satır, cinayet, balıkesir, edremit