https://tr.sputniknews.com/20220410/otomobilde-tartistigi-oglunu-satirla-oldurdu-1055442306.html
Otomobilde tartıştığı oğlunu satırla öldürdü
Otomobilde tartıştığı oğlunu satırla öldürdü
Balıkesir'in Edremit ilçesinde 32 yaşındaki Barış S., otomobilde tartıştığı babası Murat S. tarafından satırla öldürdü. 10.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-10T09:08+0300
2022-04-10T09:08+0300
2022-04-10T09:08+0300
türkiye
baba
oğul
araba
satır
cinayet
balıkesir
edremit
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Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Altınkum Mahallesi Dalyan mevkisinde Murat S. ile uyuşturucu bağımlısı olduğu ileri sürülen oğlu Barış S., bilinmeyen nedenle otomobilde tartışmaya başladı. 52 yaşındaki baba Murat S., tartışmanın büyümesi üzerine yanında bulunan satırla oğlu Barış S.'nin kol, baş, boyun ve çene bölgelerine vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen Barış S., otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Baba Murat S. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Murat S.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20220403/balikesirde-cinayet-esi-ve-oglunu-oldurdu-kendisi-ve-kizini-da-yaraladi-1055272012.html
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baba, oğul, araba, satır, cinayet, balıkesir, edremit
Otomobilde tartıştığı oğlunu satırla öldürdü
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde 32 yaşındaki Barış S., otomobilde tartıştığı babası Murat S. tarafından satırla öldürdü.
Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Altınkum Mahallesi Dalyan mevkisinde Murat S. ile uyuşturucu bağımlısı olduğu ileri sürülen oğlu Barış S., bilinmeyen nedenle otomobilde tartışmaya başladı.
52 yaşındaki baba Murat S., tartışmanın büyümesi üzerine yanında bulunan satırla oğlu Barış S.'nin kol, baş, boyun ve çene bölgelerine vurdu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen Barış S., otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Baba Murat S. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Murat S.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.