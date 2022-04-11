https://tr.sputniknews.com/20220411/cin-abdnin-baskonsoloslugunu-bosaltma-kararini-ve-seyahat-uyarisini-protesto-etti-1055460129.html
Çin, ABD'nin başkonsolosluğunu boşaltma kararını ve seyahat uyarısını protesto etti
Çin, ABD'nin başkonsolosluğunu boşaltma kararını ve seyahat uyarısını protesto etti
Çin, ABD'nin, yerel yönetimlerin 'keyfi salgınla mücadele tedbirleri' nedeniyle Şanghay Başkonsolosluğu'nu boşaltma kararı almasını ve vatandaşlarına ülkeye... 11.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-11T11:32+0300
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, Şanghay'daki personelinin ve ailelerinin gönüllü olarak kentten ayrılmasına izin vermesinin kendi kararı olduğunu fakat Çin'in salgınla mücadele çabalarına yöneltilen suçlamaları kabul etmediklerini açıkladı.Çin'in salgınla mücadele politikalarının bilimsel temelli ve etkili olduğunu, Şanghay ve diğer bölgelerin yeni salgın dalgasının üstesinden geleceğine inandığını vurgulayan Sözcü Cao, "İlgili Çin makamları ve yerel yönetimler yabancı diplomatlar ve konsolosluk personeline her türlü yardım ve desteği sağlamaktadır. ABD'nin Çin'in salgınla mücadele politikalarına yönelik temelsiz suçlamalarına karşı çıkıyor, ABD tarafını protesto ediyoruz" ifadelerini kullandı.ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan 8 Nisan'da yayımlanan açıklamada, Şanghay Başkonsolosluğu'ndaki acil durum görevlileri dışındaki personel ile ailelerinin gönüllü şekilde kentten ayrılabileceği belirtilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220411/global-times-abdnin-zora-dayali-diplomasisi-artik-daha-az-etkili-1055458240.html
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abd, çin, cao licien, çin dışişleri bakanlığı, şanghay, başkonsolosluk
Çin, ABD'nin başkonsolosluğunu boşaltma kararını ve seyahat uyarısını protesto etti
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Çin, ABD'nin, yerel yönetimlerin 'keyfi salgınla mücadele tedbirleri' nedeniyle Şanghay Başkonsolosluğu'nu boşaltma kararı almasını ve vatandaşlarına ülkeye seyahat uyarısında bulunmasını protesto etti.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, Şanghay'daki personelinin ve ailelerinin gönüllü olarak kentten ayrılmasına izin vermesinin kendi kararı olduğunu fakat Çin'in salgınla mücadele çabalarına yöneltilen suçlamaları kabul etmediklerini açıkladı.
Çin'in salgınla mücadele politikalarının bilimsel temelli ve etkili olduğunu, Şanghay ve diğer bölgelerin yeni salgın dalgasının üstesinden geleceğine inandığını vurgulayan Sözcü Cao, "İlgili Çin makamları ve yerel yönetimler yabancı diplomatlar ve konsolosluk personeline her türlü yardım ve desteği sağlamaktadır. ABD'nin Çin'in salgınla mücadele politikalarına yönelik temelsiz suçlamalarına karşı çıkıyor, ABD tarafını protesto ediyoruz" ifadelerini kullandı.
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan 8 Nisan'da yayımlanan açıklamada, Şanghay Başkonsolosluğu'ndaki acil durum görevlileri dışındaki personel ile ailelerinin gönüllü şekilde kentten ayrılabileceği belirtilmişti.