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https://tr.sputniknews.com/20220412/endonezya-parlamentosu-cinsel-istismarla-ilgili-tarihi-yasa-tasarisini-onayladi-1055488797.html
Endonezya parlamentosu, cinsel istismarla ilgili tarihi yasa tasarısını onayladı
Endonezya parlamentosu, cinsel istismarla ilgili tarihi yasa tasarısını onayladı
Endonezya'da parlamento, 10 yıldır tartışma konusu olan ve 6 yıl önce meclise sunulan cinsel istismarla mücadeleye ilişkin yasa tasarısını onayladı. Tasarının... 12.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-12T10:42+0300
2022-04-12T10:47+0300
dünya
endonezya
cinsel istismar
cinsel taciz
cinsel saldırı
yasa
yasa tasarısı
onay
kadın
kadın hakları
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Endonezya parlamentosu, cinsel istismarın genellikle özel bir mesele olarak görüldüğü ülkede, mağdurlara adil bir yasal bir çerçeve sağlamayı amaçlayan ve cinsel şiddetle mücadele için uzun zamandır beklenen yasa tasarısını onayladı.Dünyanın en fazla Müslüman nüfusuna sahip ülkesinde milletvekillerinin çoğunluğu, 6 yıl süren müzakerelerin ardından bazı muhafazakar grupların muhalefetine rağmen genel kurul toplantısında tasarıyı destekledi.Meclis Sözcüsü Puan Maharani, "Bu yasanın uygulanmasının cinsel şiddet vakalarını çözeceğini umuyoruz" dedi.Tasarının parlamentodan geçmesi aktivistler tarafından da geniş çapta memnuniyetle karşılandı. Bazı aktivistler ise ceza kanunu kapsamındaki tecavüz tanımının daha net bir şekilde yer bulması gerektiğini savundu.'İleriye dönük bir adım'Jentera Hukuk Fakültesi'nde hukuk uzmanı olan ve cinsel şiddet mağdurlarına yardım eden Asfinawati, "Bu kesinlikle ileriye dönük bir adım" dedi. Asfinawati, şu anda ceza kanunu kapsamındaki tecavüz tanımlarının daha net hale getirilmesi gerektiğini belirtti.Aktivistlere göre, cinsel suçların kovuşturulmasının özel bir yasal çerçevenin olmaması nedeniyle karmaşık hale geldiği Endonezya'da, cinsel şiddet şikayetleri artıyor ve mağdurların sorgulama sırasındaki endişeleri birçok kişiyi konuşmaktan kaçınıyor.15 yıla kadar hapisYasanın son taslağı, evlilik içi veya dışı cinsel istismar suçlarında 12 ila 15 yıla, çocuk evliliğini de içeren zorla evlendirmede 9 yıla ve rıza dışı cinsel içeriklerde 4 yıla kadar hapis cezalarını içeriyor.Tasarıya göre, hüküm giymiş tacizciler mağdurlara tazminat ödeyecek ve mağdurlar profesyonel profesyonel danışmanlık hizmeti alabilecek.Daha önceki önerilere göre, mevzuatın kürtajı da kapsaması ve neyin tecavüzü oluşturduğuna dair daha net bir tanımın ortaya çıkarılması da bekleniyordu. Öte yandan, tasarının 10 yıllık bir hikayesi bulunuyor. Kadına Yönelik Şiddet Ulusal Komisyonu (Komnas Perempuan) ve sivil toplum örgütleri, tasarı fikrini ilk olarak 10 yıl önce ortaya atmış ve 4 yıl sonra parlamentoya bir yasa tasarısı sunulmuştu.Ocak ayında Devlet Başkanı Joko Widodo, hükümetten bu konudaki çalışmaları hızlandırmasını istemişti. Parlamentodaki İslamcı partilerden Müreffeh Adalet Partisi (PKS), evlilik dışı cinsel ilişkinin düzenlenmesi gerektiğini söyleyerek tasarıya itiraz etmişti. Parti, 'sapkın cinsel yönelim' olarak tanımladığı evlilik dışı cinsel ilişkilerin yasaklanması çağrısında bulunmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220325/fransada-psikoposluk-kilisede-cinsel-istismara-ugrayan-cocuklar-icin-internet-sitesi-kurdu-1055050650.html
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endonezya, cinsel istismar, cinsel taciz, cinsel saldırı, yasa, yasa tasarısı, onay, kadın, kadın hakları, parlamento, meclis

Endonezya parlamentosu, cinsel istismarla ilgili tarihi yasa tasarısını onayladı

10:42 12.04.2022 (güncellendi: 10:47 12.04.2022)
© AAEndonezya Parlamentosu
Endonezya Parlamentosu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2022
© AA
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Endonezya'da parlamento, 10 yıldır tartışma konusu olan ve 6 yıl önce meclise sunulan cinsel istismarla mücadeleye ilişkin yasa tasarısını onayladı. Tasarının parlamentodan geçmesi, aktivistler ve sivil toplum kuruluşları tarafından da memnuniyetle karşılandı.
Endonezya parlamentosu, cinsel istismarın genellikle özel bir mesele olarak görüldüğü ülkede, mağdurlara adil bir yasal bir çerçeve sağlamayı amaçlayan ve cinsel şiddetle mücadele için uzun zamandır beklenen yasa tasarısını onayladı.
Dünyanın en fazla Müslüman nüfusuna sahip ülkesinde milletvekillerinin çoğunluğu, 6 yıl süren müzakerelerin ardından bazı muhafazakar grupların muhalefetine rağmen genel kurul toplantısında tasarıyı destekledi.
Meclis Sözcüsü Puan Maharani, "Bu yasanın uygulanmasının cinsel şiddet vakalarını çözeceğini umuyoruz" dedi.
Tasarının parlamentodan geçmesi aktivistler tarafından da geniş çapta memnuniyetle karşılandı. Bazı aktivistler ise ceza kanunu kapsamındaki tecavüz tanımının daha net bir şekilde yer bulması gerektiğini savundu.

'İleriye dönük bir adım'

Jentera Hukuk Fakültesi'nde hukuk uzmanı olan ve cinsel şiddet mağdurlarına yardım eden Asfinawati, "Bu kesinlikle ileriye dönük bir adım" dedi. Asfinawati, şu anda ceza kanunu kapsamındaki tecavüz tanımlarının daha net hale getirilmesi gerektiğini belirtti.
Aktivistlere göre, cinsel suçların kovuşturulmasının özel bir yasal çerçevenin olmaması nedeniyle karmaşık hale geldiği Endonezya'da, cinsel şiddet şikayetleri artıyor ve mağdurların sorgulama sırasındaki endişeleri birçok kişiyi konuşmaktan kaçınıyor.
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15 yıla kadar hapis

Yasanın son taslağı, evlilik içi veya dışı cinsel istismar suçlarında 12 ila 15 yıla, çocuk evliliğini de içeren zorla evlendirmede 9 yıla ve rıza dışı cinsel içeriklerde 4 yıla kadar hapis cezalarını içeriyor.
Tasarıya göre, hüküm giymiş tacizciler mağdurlara tazminat ödeyecek ve mağdurlar profesyonel profesyonel danışmanlık hizmeti alabilecek.
Daha önceki önerilere göre, mevzuatın kürtajı da kapsaması ve neyin tecavüzü oluşturduğuna dair daha net bir tanımın ortaya çıkarılması da bekleniyordu.
Öte yandan, tasarının 10 yıllık bir hikayesi bulunuyor. Kadına Yönelik Şiddet Ulusal Komisyonu (Komnas Perempuan) ve sivil toplum örgütleri, tasarı fikrini ilk olarak 10 yıl önce ortaya atmış ve 4 yıl sonra parlamentoya bir yasa tasarısı sunulmuştu.
Ocak ayında Devlet Başkanı Joko Widodo, hükümetten bu konudaki çalışmaları hızlandırmasını istemişti.
Parlamentodaki İslamcı partilerden Müreffeh Adalet Partisi (PKS), evlilik dışı cinsel ilişkinin düzenlenmesi gerektiğini söyleyerek tasarıya itiraz etmişti. Parti, 'sapkın cinsel yönelim' olarak tanımladığı evlilik dışı cinsel ilişkilerin yasaklanması çağrısında bulunmuştu.
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