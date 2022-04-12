Endonezya parlamentosu, cinsel istismarla ilgili tarihi yasa tasarısını onayladı
10:42 12.04.2022 (güncellendi: 10:47 12.04.2022)
© AAEndonezya Parlamentosu
© AA
Endonezya'da parlamento, 10 yıldır tartışma konusu olan ve 6 yıl önce meclise sunulan cinsel istismarla mücadeleye ilişkin yasa tasarısını onayladı. Tasarının parlamentodan geçmesi, aktivistler ve sivil toplum kuruluşları tarafından da memnuniyetle karşılandı.
Endonezya parlamentosu, cinsel istismarın genellikle özel bir mesele olarak görüldüğü ülkede, mağdurlara adil bir yasal bir çerçeve sağlamayı amaçlayan ve cinsel şiddetle mücadele için uzun zamandır beklenen yasa tasarısını onayladı.
Dünyanın en fazla Müslüman nüfusuna sahip ülkesinde milletvekillerinin çoğunluğu, 6 yıl süren müzakerelerin ardından bazı muhafazakar grupların muhalefetine rağmen genel kurul toplantısında tasarıyı destekledi.
Indonesia has passed the anti-sexual violence bill. It’s a long road ahead but today is a victory for the National Commission on Violence Against Women (@KomnasPerempuan) & feminist activists who have been fighting and making tough negotiations for years. https://t.co/tVPGZLg8D7— Intan Paramaditha (@sihirperempuan) April 12, 2022
Meclis Sözcüsü Puan Maharani, "Bu yasanın uygulanmasının cinsel şiddet vakalarını çözeceğini umuyoruz" dedi.
Tasarının parlamentodan geçmesi aktivistler tarafından da geniş çapta memnuniyetle karşılandı. Bazı aktivistler ise ceza kanunu kapsamındaki tecavüz tanımının daha net bir şekilde yer bulması gerektiğini savundu.
'İleriye dönük bir adım'
Jentera Hukuk Fakültesi'nde hukuk uzmanı olan ve cinsel şiddet mağdurlarına yardım eden Asfinawati, "Bu kesinlikle ileriye dönük bir adım" dedi. Asfinawati, şu anda ceza kanunu kapsamındaki tecavüz tanımlarının daha net hale getirilmesi gerektiğini belirtti.
Aktivistlere göre, cinsel suçların kovuşturulmasının özel bir yasal çerçevenin olmaması nedeniyle karmaşık hale geldiği Endonezya'da, cinsel şiddet şikayetleri artıyor ve mağdurların sorgulama sırasındaki endişeleri birçok kişiyi konuşmaktan kaçınıyor.
15 yıla kadar hapis
Yasanın son taslağı, evlilik içi veya dışı cinsel istismar suçlarında 12 ila 15 yıla, çocuk evliliğini de içeren zorla evlendirmede 9 yıla ve rıza dışı cinsel içeriklerde 4 yıla kadar hapis cezalarını içeriyor.
Tasarıya göre, hüküm giymiş tacizciler mağdurlara tazminat ödeyecek ve mağdurlar profesyonel profesyonel danışmanlık hizmeti alabilecek.
Jail terms of up to:— Aidila Razak (@aidilarazak) April 12, 2022
- 12 yrs for sexual abuse (inc in marriage)
- 15 yrs for sexual exploitation
- 9 yrs for forced marriage (inc child marriage)
- 4 yes for circulating non-consensual sexual content
Convicted abusers to pay restitution. https://t.co/sJYB9Y087F
Daha önceki önerilere göre, mevzuatın kürtajı da kapsaması ve neyin tecavüzü oluşturduğuna dair daha net bir tanımın ortaya çıkarılması da bekleniyordu.
Öte yandan, tasarının 10 yıllık bir hikayesi bulunuyor. Kadına Yönelik Şiddet Ulusal Komisyonu (Komnas Perempuan) ve sivil toplum örgütleri, tasarı fikrini ilk olarak 10 yıl önce ortaya atmış ve 4 yıl sonra parlamentoya bir yasa tasarısı sunulmuştu.
Ocak ayında Devlet Başkanı Joko Widodo, hükümetten bu konudaki çalışmaları hızlandırmasını istemişti.
Parlamentodaki İslamcı partilerden Müreffeh Adalet Partisi (PKS), evlilik dışı cinsel ilişkinin düzenlenmesi gerektiğini söyleyerek tasarıya itiraz etmişti. Parti, 'sapkın cinsel yönelim' olarak tanımladığı evlilik dışı cinsel ilişkilerin yasaklanması çağrısında bulunmuştu.