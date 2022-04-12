https://tr.sputniknews.com/20220412/le-figaro-abd-ve-ingiltere-ukraynada-gizli-savas-yurutuyor-1055489127.html

Le Figaro: ABD ve İngiltere, Ukrayna'da 'gizli savaş' yürütüyor

Le Figaro: ABD ve İngiltere, Ukrayna'da 'gizli savaş' yürütüyor

Fransız Le Figaro gazetesi, ABD'li ve İngiliz seçkin birlikler Delta Force ve SAS'a bağlı askerlerin, Rusya'nın askeri harekatının başlangıcından bu yana... 12.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-12T10:19+0300

2022-04-12T10:19+0300

2022-04-12T11:03+0300

ukrayna krizi

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ingiltere

abd

sas özel kuvvetleri

özel kuvvetler

rusya

boris johnson

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Fransız istihbarat teşkilatından bir kaynak, Le Figaro gazetesine yaptığı açıklamada, İngiltere ve ABD'den özel kuvvetlerin şubat ayının sonlarında Rusya'nın askeri harekatının başlamasından bu yana Ukrayna'da olduğunu belirtti.Gazetenin önde gelen dış haber muhabirlerinden Georges Malbrunot, geçen hafta cumartesi günü İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a Kiev'e yaptığı ziyaret sırasında SAS'a bağlı askerlerin eşlik ettiğini ve korumalık yaptığını söyledi.Malbrunot'a konuşan istihbarat kaynağı, Rusya'nın ABD'li ve İngiliz Delta Force ve SAS komandoları tarafından yürütülen 'gizli savaş'tan tüm detaylarıyla haberdar olduğunu kaydetti.İngiltere'den konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.Daha önce İngiliz gazetesi Daily Mirror, onlarca 'emekli' SAS kuvvetinin Ukrayna ordusuyla tecrübe paylaşımı için Ukrayna'ya gittiğini veya gitmeyi planladığını bildirmişti. Haberde askerlerin 'hizmetlerinin karşılığını bir Avrupa ülkesi ya da özel bir güvenlik şirketi aracılığıyla' aldıkları belirtilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220411/rusya-ukrayna-ve-ingiltere-sumi-bolgesinde-yeni-provokasyonlar-hazirliyor-1055476175.html

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ukrayna, ingiltere, abd, sas özel kuvvetleri, özel kuvvetler, rusya, boris johnson