https://tr.sputniknews.com/20220412/le-figaro-abd-ve-ingiltere-ukraynada-gizli-savas-yurutuyor-1055489127.html
Le Figaro: ABD ve İngiltere, Ukrayna'da 'gizli savaş' yürütüyor
Le Figaro: ABD ve İngiltere, Ukrayna'da 'gizli savaş' yürütüyor
Fransız Le Figaro gazetesi, ABD'li ve İngiliz seçkin birlikler Delta Force ve SAS'a bağlı askerlerin, Rusya'nın askeri harekatının başlangıcından bu yana... 12.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-12T10:19+0300
2022-04-12T10:19+0300
2022-04-12T11:03+0300
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Fransız istihbarat teşkilatından bir kaynak, Le Figaro gazetesine yaptığı açıklamada, İngiltere ve ABD'den özel kuvvetlerin şubat ayının sonlarında Rusya'nın askeri harekatının başlamasından bu yana Ukrayna'da olduğunu belirtti.Gazetenin önde gelen dış haber muhabirlerinden Georges Malbrunot, geçen hafta cumartesi günü İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a Kiev'e yaptığı ziyaret sırasında SAS'a bağlı askerlerin eşlik ettiğini ve korumalık yaptığını söyledi.Malbrunot'a konuşan istihbarat kaynağı, Rusya'nın ABD'li ve İngiliz Delta Force ve SAS komandoları tarafından yürütülen 'gizli savaş'tan tüm detaylarıyla haberdar olduğunu kaydetti.İngiltere'den konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.Daha önce İngiliz gazetesi Daily Mirror, onlarca 'emekli' SAS kuvvetinin Ukrayna ordusuyla tecrübe paylaşımı için Ukrayna'ya gittiğini veya gitmeyi planladığını bildirmişti. Haberde askerlerin 'hizmetlerinin karşılığını bir Avrupa ülkesi ya da özel bir güvenlik şirketi aracılığıyla' aldıkları belirtilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220411/rusya-ukrayna-ve-ingiltere-sumi-bolgesinde-yeni-provokasyonlar-hazirliyor-1055476175.html
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Le Figaro: ABD ve İngiltere, Ukrayna'da 'gizli savaş' yürütüyor
10:19 12.04.2022 (güncellendi: 11:03 12.04.2022) Abone ol
Fransız Le Figaro gazetesi, ABD'li ve İngiliz seçkin birlikler Delta Force ve SAS'a bağlı askerlerin, Rusya'nın askeri harekatının başlangıcından bu yana Ukrayna'da bulunduğunu duyurdu.
Fransız istihbarat teşkilatından bir kaynak, Le Figaro gazetesine yaptığı açıklamada, İngiltere ve ABD'den özel kuvvetlerin şubat ayının sonlarında Rusya'nın askeri harekatının başlamasından bu yana Ukrayna'da olduğunu belirtti.
Gazetenin önde gelen dış haber muhabirlerinden Georges Malbrunot, geçen hafta cumartesi günü İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a Kiev'e yaptığı ziyaret sırasında SAS'a bağlı askerlerin eşlik ettiğini ve korumalık yaptığını söyledi.
Malbrunot'a konuşan istihbarat kaynağı, Rusya'nın ABD'li ve İngiliz Delta Force ve SAS komandoları tarafından yürütülen 'gizli savaş'tan tüm detaylarıyla haberdar olduğunu kaydetti.
İngiltere'den konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
Daha önce İngiliz gazetesi Daily Mirror, onlarca 'emekli' SAS kuvvetinin Ukrayna ordusuyla tecrübe paylaşımı için Ukrayna'ya gittiğini veya gitmeyi planladığını bildirmişti. Haberde askerlerin 'hizmetlerinin karşılığını bir Avrupa ülkesi ya da özel bir güvenlik şirketi aracılığıyla' aldıkları belirtilmişti.