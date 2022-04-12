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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220412/le-figaro-abd-ve-ingiltere-ukraynada-gizli-savas-yurutuyor-1055489127.html
Le Figaro: ABD ve İngiltere, Ukrayna'da 'gizli savaş' yürütüyor
Le Figaro: ABD ve İngiltere, Ukrayna'da 'gizli savaş' yürütüyor
Fransız Le Figaro gazetesi, ABD'li ve İngiliz seçkin birlikler Delta Force ve SAS'a bağlı askerlerin, Rusya'nın askeri harekatının başlangıcından bu yana... 12.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-12T10:19+0300
2022-04-12T11:03+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ingiltere
abd
sas özel kuvvetleri
özel kuvvetler
rusya
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Fransız istihbarat teşkilatından bir kaynak, Le Figaro gazetesine yaptığı açıklamada, İngiltere ve ABD'den özel kuvvetlerin şubat ayının sonlarında Rusya'nın askeri harekatının başlamasından bu yana Ukrayna'da olduğunu belirtti.Gazetenin önde gelen dış haber muhabirlerinden Georges Malbrunot, geçen hafta cumartesi günü İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a Kiev'e yaptığı ziyaret sırasında SAS'a bağlı askerlerin eşlik ettiğini ve korumalık yaptığını söyledi.Malbrunot'a konuşan istihbarat kaynağı, Rusya'nın ABD'li ve İngiliz Delta Force ve SAS komandoları tarafından yürütülen 'gizli savaş'tan tüm detaylarıyla haberdar olduğunu kaydetti.İngiltere'den konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.Daha önce İngiliz gazetesi Daily Mirror, onlarca 'emekli' SAS kuvvetinin Ukrayna ordusuyla tecrübe paylaşımı için Ukrayna'ya gittiğini veya gitmeyi planladığını bildirmişti. Haberde askerlerin 'hizmetlerinin karşılığını bir Avrupa ülkesi ya da özel bir güvenlik şirketi aracılığıyla' aldıkları belirtilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220411/rusya-ukrayna-ve-ingiltere-sumi-bolgesinde-yeni-provokasyonlar-hazirliyor-1055476175.html
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ukrayna, ingiltere, abd, sas özel kuvvetleri, özel kuvvetler, rusya, boris johnson

Le Figaro: ABD ve İngiltere, Ukrayna'da 'gizli savaş' yürütüyor

10:19 12.04.2022 (güncellendi: 11:03 12.04.2022)
© REUTERS / Alastair Grantİngiltere - SAS birlikleri
İngiltere - SAS birlikleri - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2022
© REUTERS / Alastair Grant
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Fransız Le Figaro gazetesi, ABD'li ve İngiliz seçkin birlikler Delta Force ve SAS'a bağlı askerlerin, Rusya'nın askeri harekatının başlangıcından bu yana Ukrayna'da bulunduğunu duyurdu.
Fransız istihbarat teşkilatından bir kaynak, Le Figaro gazetesine yaptığı açıklamada, İngiltere ve ABD'den özel kuvvetlerin şubat ayının sonlarında Rusya'nın askeri harekatının başlamasından bu yana Ukrayna'da olduğunu belirtti.
Gazetenin önde gelen dış haber muhabirlerinden Georges Malbrunot, geçen hafta cumartesi günü İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a Kiev'e yaptığı ziyaret sırasında SAS'a bağlı askerlerin eşlik ettiğini ve korumalık yaptığını söyledi.
Malbrunot'a konuşan istihbarat kaynağı, Rusya'nın ABD'li ve İngiliz Delta Force ve SAS komandoları tarafından yürütülen 'gizli savaş'tan tüm detaylarıyla haberdar olduğunu kaydetti.
İngiltere'den konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
Daha önce İngiliz gazetesi Daily Mirror, onlarca 'emekli' SAS kuvvetinin Ukrayna ordusuyla tecrübe paylaşımı için Ukrayna'ya gittiğini veya gitmeyi planladığını bildirmişti. Haberde askerlerin 'hizmetlerinin karşılığını bir Avrupa ülkesi ya da özel bir güvenlik şirketi aracılığıyla' aldıkları belirtilmişti.
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