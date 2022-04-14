https://tr.sputniknews.com/20220414/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-zehirli-kimyasallari-puskurtmek-icin-50den-fazla-iha-satin-aldi-1055561698.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna, zehirli kimyasalları püskürtmek için 50'den fazla İHA satın aldı

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna, zehirli kimyasalları püskürtmek için 50'den fazla İHA satın aldı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın zehirli kimyasal maddeleri püskürtmek için 50 insansız hava aracı satın aldığını duyurdu. 14.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-14T15:39+0300

2022-04-14T15:39+0300

2022-04-14T16:44+0300

ukrayna

ukrayna krizi

rusya savunma bakanlığı

zehirli gaz

insansız hava aracı

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Rus Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Komutanı İgor Kirillov, Ukrayna’nın zehirli kimyasal maddeleri püskürtmek için kullanılabilecek olan 50 insansız hava aracı (İHA) satın aldığını duyurdu.‘Rus istihbaratı Herson bölgesinde üzerinde püskürtücü olan 3 İHA buldu’Rus istihbaratının mart ayında Herson bölgesinde üzerinde püskürtücü olan Ukrayna’ya ait 3 İHA bulmasının endişe verici olduğuna dikkat çeken Kirillov, “9 Mart'ta Herson bölgesinde Rus keşif birliklerinin 30 litrelik konteynerler ve karışımları püskürtme ekipmanları ile donatılmış üç insansız hava aracı bulması endişe verici. Mevcut verilere göre Ukrayna Ocak 2022'de, aracı kuruluşlar aracılığıyla biyolojik formülasyonların ve zehirli kimyasalların uygulanması için kullanılabilecek türden 50'den fazla araç satın aldı” diye konuştu.Ukrayna’daki biyolojik laboratuvarların Batılı küratörlerinin isimlerini açıkladıKirillov, Amerikan askeri biyolojik programının çıkarları doğrultusunda araştırma yapan Ukrayna Bilim ve Teknoloji Merkezi'nin (STCU) Amerikalı ve Avrupalı çalışanlarının isimlerini verdi.Kirillov, “STCU CEO’su görevi ABD vatandaşı olan Curtis Belayach tarafından yürütülüyor. Bu kişi 27 Ağustos 1968'de Kaliforniya'da doğdu, California University of Management'ta eğitim gördü. Uluslararası finans alanında yüksek lisans derecesine sahip ve 1994'ten bu yana Ukrayna'da çalışıyor" ifadelerini kullandı.Rus komutan, STCU Avrupa Birliği Yönetim Kurulu Başkanının Eddy Arthur Mayer, ABD’den ise merkez çalışmalarını denetleyen ismin, ABD Dışişleri Bakanlığı’nda Uluslararası Güvenlik ve Kitle İmha Silahlarının Yayılmasını Önleme Programlarından Sorumlu Sekreter Yardımcısı Danışmanı Phil Dolliff olduğunu kaydetti.Rusya Savunma Bakanlığı’nın eline geçen belgelerin STCU'nun Pentagon'un ana yüklenicisi olan Black & Veatch şirketinin aracılığıyla ABD Savunma Bakanlığı ile bağlantısını doğruladığını vurgulayan Kirillov, “2014-2022 döneminde Ukrayna Bilim ve Teknoloji Merkezi tarafından eski Sovyet ülkelerinde (Ukrayna, Gürcistan, Moldova, Azerbaycan) 500’ün üzerinde bilimsel araştırma projesi gerçekleştirildi” vurgusunu yaptı.‘Ukraynalılar, ABD’nin kontrolünde olumsuz biyolojik durum oluşturma konusu üzerinde çalıştı’Kirillov, “Ukraynalı uzmanlar, ABD’li bilim insanların kontrolü altında, sistematik olarak Dinyeper, Tuna, Dinyester dahil Ukrayna’daki büyük nehirlerden ve Kuzey Kırım Kanalından su örneklemesi yaparak kolera, tifo, hepatit A ve E gibi tehlikeli patojenlerin varlığını belirleme ve su yoluyla yayılma olasılığı hakkında sonuçlar çıkarma amacıyla çalışmalar yürüttü” diye konuştu.3007 sayılı 'Ukrayna'da su kaynaklı tehlikeli hastalıklarla ilgili epidemiyolojik ve çevresel durumun izlenmesi' adlı proje kapsamında, seçilen örneklerin zarar verici özelliklerinin değerlendirildiğini ve virüs versiyonlarının koleksiyon halinde toplanarak ABD’ye götürüldüğünü söyleyen Kirillov, sözlerini şöyle sürdürdü: “Önünüzde Ukrayna’nın su kaynaklarının haritası var. Harita analizi, yapılan çalışmaların sonuçlarının sadece Rusya’da değil tüm Karadeniz ve Azak Denizi, Belarus, Moldova ve Polonya gibi Doğu Avrupa ülkelerinde de olumsuz biyolojik durumu oluşturma amacıyla kullanılabileceğini gösteriyor.”

https://tr.sputniknews.com/20220406/rusya-savunma-bakanligi-kiev-harkov-bolgesinde-klorlu-provokasyon-hazirliyor-1055369194.html

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ukrayna, rusya savunma bakanlığı, zehirli gaz, insansız hava aracı