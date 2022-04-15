https://tr.sputniknews.com/20220415/kuzey-carolinada-universitede-kursuye-cikan-bidenin-eli-havada-kaldi-1055580045.html
Kuzey Carolina'da üniversitede kürsüye çıkan Biden'ın eli havada kaldı
Kuzey Carolina'da üniversitede kürsüye çıkan Biden'ın eli havada kaldı
ABD Başkanı Biden'ın Kuzey Carolina'da bir üniversitede yaptığı konuşmanın ardından elini sıkan olmadı. 15.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-15T10:22+0300
2022-04-15T10:22+0300
2022-04-15T10:22+0300
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ABD Başkanı Joe Biden, ülkenin Kuzey Carolina eyaletindeki Greensboro kentinde yer alan Eyalet Tarım ve Teknik Üniversitesi'nde konuşma yaptı.Yaklaşık 40 dakika süren konuşmasının ardından Biden, kürsüden ayrılarak el sıkışma pozisyonuna geldi.Basına yansıyan görüntülere göre, alkışlayan kalabalıktan Biden ile tokalaşmak için sahneye gelen olmadı. ABD Başkanı, konuşmasının başında sunumu yapan elektrik mühendisliği öğrencisi Malcolm Hawkins ile el sıkışmıştı.Etkinlik katılımcılarının bu tavrı, Cumhuriyetçi senatör Ted Cruz'un da ilgisini çekti.
https://tr.sputniknews.com/20220405/biden-gaflarina-bir-yenisini-ekledi-esini-baskan-yardimcisi-yapti-1055323677.html
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Kuzey Carolina'da üniversitede kürsüye çıkan Biden'ın eli havada kaldı
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ABD Başkanı Biden'ın Kuzey Carolina'da bir üniversitede yaptığı konuşmanın ardından elini sıkan olmadı.
ABD Başkanı Joe Biden, ülkenin Kuzey Carolina eyaletindeki Greensboro kentinde yer alan Eyalet Tarım ve Teknik Üniversitesi'nde konuşma yaptı.
Yaklaşık 40 dakika süren konuşmasının ardından Biden, kürsüden ayrılarak el sıkışma pozisyonuna geldi.
Basına yansıyan görüntülere göre, alkışlayan kalabalıktan Biden ile tokalaşmak için sahneye gelen olmadı. ABD Başkanı, konuşmasının başında sunumu yapan elektrik mühendisliği öğrencisi Malcolm Hawkins ile el sıkışmıştı.
Etkinlik katılımcılarının bu tavrı, Cumhuriyetçi senatör Ted Cruz'un da ilgisini çekti.