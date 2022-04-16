https://tr.sputniknews.com/20220416/guney-karolinada-idamlik-mahkum-kursuna-dizilmeyi-secti-1055601287.html
Güney Karolina'da idamlık mahkum kurşuna dizilmeyi seçti
Güney Karolina'da idamlık mahkum kurşuna dizilmeyi seçti
ABD'nin Güney Karolina eyaletindeki mahkeme, idam edilmek için bekleyen bir mahkumun, seçenekler arasına yeni dahil edilen, "idam mangası" tarafından silahla... 16.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-16T02:29+0300
2022-04-16T02:29+0300
2022-04-16T02:29+0300
dünya
abd
güney karolina
idam
kurşuna dizme
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103971/25/1039712516_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_a08e36da84243c4c535b83987b34656a.jpg
Güney Karolina Ceza İnfaz Kurumu tarafından paylaşılan belgede, bir süredir tutuklu olan ve hakkında idam kararı bulunan 57 yaşındaki Richard Bernard Moore'un idam mangası tarafından kurşuna dizilme yöntemiyle ölme hakkını belirten bölümü imzaladığı görüldü.İdam mahkumu Moore, infaz şeklini onayladığı belgede, "İdam mangasının ya da elektrikli sandalye yönteminin yasal ya da anayasal olduğuna inanmadığını" ancak infaz kurumunun kendisini "seçenekler arasında seçime zorladığını" belirtti.Moore, öldürücü enjeksiyon yönteminin uygulanması için gerekli materyalin temin edilmesi hususunda yeterli çabanın harcandığına da inanmadığını belirtti.Mayıs 2021'de kabul edilen eyalet yasasına göre, idam mahkumları elektrikli sandalye, kurşuna dizlime veya ölümcül enjeksiyonla infaz yöntemlerinden birini seçebilse de ilaç firmalarının kendi ürünlerinin infaz için kullanılmasına izin vermemesinden dolayı birçok eyalette olduğu gibi Güney Karolina'da da enjeksiyon yöntemi uygulanamıyor.ABD medyasında çıkan haberlere göre, idam 29 Nisan'da gerçekleşecek ve Moore Güney Karolina'da 2011'den bu yana infaz edilen ilk kişi olacak.ABD'de Güney Karolina'yla birlikte Mississippi, Oklahoma ve Utah olmak üzere üç eyalette daha kurşunla infaz yöntemi uygulanıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220408/abdnin-guney-karolina-eyaletinde-idam-mahkumlari-kursunla-infazi-tercih-edebilecek-1055427858.html
güney karolina
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103971/25/1039712516_342:0:3073:2048_1920x0_80_0_0_d52704c67a818ae73a4403231e985515.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, güney karolina, idam, kurşuna dizme
Güney Karolina'da idamlık mahkum kurşuna dizilmeyi seçti
Abone ol
ABD'nin Güney Karolina eyaletindeki mahkeme, idam edilmek için bekleyen bir mahkumun, seçenekler arasına yeni dahil edilen, "idam mangası" tarafından silahla vurularak infaz edilmeyi seçtiğini açıkladı.
Güney Karolina Ceza İnfaz Kurumu tarafından paylaşılan belgede, bir süredir tutuklu olan ve hakkında idam kararı bulunan 57 yaşındaki Richard Bernard Moore'un idam mangası tarafından kurşuna dizilme yöntemiyle ölme hakkını belirten bölümü imzaladığı görüldü.
İdam mahkumu Moore, infaz şeklini onayladığı belgede, "İdam mangasının ya da elektrikli sandalye yönteminin yasal ya da anayasal olduğuna inanmadığını" ancak infaz kurumunun kendisini "seçenekler arasında seçime zorladığını" belirtti.
Moore, öldürücü enjeksiyon yönteminin uygulanması için gerekli materyalin temin edilmesi hususunda yeterli çabanın harcandığına da inanmadığını belirtti.
Mayıs 2021'de kabul edilen eyalet yasasına göre, idam mahkumları elektrikli sandalye, kurşuna dizlime veya ölümcül enjeksiyonla infaz yöntemlerinden birini seçebilse de ilaç firmalarının kendi ürünlerinin infaz için kullanılmasına izin vermemesinden dolayı birçok eyalette olduğu gibi Güney Karolina'da da enjeksiyon yöntemi uygulanamıyor.
ABD medyasında çıkan haberlere göre, idam 29 Nisan'da gerçekleşecek ve Moore Güney Karolina'da 2011'den bu yana infaz edilen ilk kişi olacak.
ABD'de Güney Karolina'yla birlikte Mississippi, Oklahoma ve Utah olmak üzere üç eyalette daha kurşunla infaz yöntemi uygulanıyor.