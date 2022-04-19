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ABD’den F-35 açıklaması: S-400'lerle ilgili endişelerimizi Ankara'ya ilettik
ABD’den F-35 açıklaması: S-400'lerle ilgili endişelerimizi Ankara'ya ilettik
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Washington ziyaretinde başta Ukrayna krizi olmak üzere kapsamlı şekilde ikili... 19.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-19T00:52+0300
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, günlük basın brifinginde, Türk-Amerikan ilişkilerindeki bazı konu başlıklarını ve Bakan Çavuşoğlu'nun mayısta gerçekleşecek Washington ziyaretini değerlendirdi.Price, Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olduğunu ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Bakan Çavuşoğlu arasında ikili ilişkilere dair pek çok görüşmenin yakın zaman içerisinde yapıldığını söyledi.Çavuşoğlu'nun ziyaretine ilişkin, "Ukrayna'ya karşı savaşı dolayısıyla Rusya'nın sorumlu tutulması noktasında Türkiye'nin önemli rolü var. Dolayısıyla bu yakında gerçekleşecek fırsat (Çavuşoğlu'nun ziyareti), bu sürecin önemli bir unsuru olacak, fakat aynı zamanda NATO'daki iki ortak olarak Türk tarafıyla çok çeşitli başlıklarda ortak çıkarlarımız var." değerlendirmesini yaptı.Price, Türkiye'nin yeniden F-35 programına dahil olup olamayacağıyla ilgili bir soruya ise, S-400'lerle ilgili endişelerini Ankara'ya ilettiklerini ve S-400'lerin F-35'lerle uyumlu olmadığını söyleyerek yanıt verdi.Bakan Çavuşoğlu, ABD ile stratejik mekanizmanın kurulması sonrasındaki sürece ilişkin, "Mevkidaşım (ABD Dışişleri Bakanı Antony) Blinken ile 18 Mayıs'ta bir görüşme gerçekleştireceğiz. Sorunlu alanları nasıl çözeceğimizi iş birliğimizi artırabileceğimiz alanlar konusunda hangi adımları atmamız gerekiyor. Bu mekanizmanın sonuç odaklı olmasını istiyoruz. Her iki tarafın bu konuda adım atmasını istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211018/abdden-f-35-aciklamasi-1049946595.html
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abd, türkiye, savunma, s400, f35

ABD’den F-35 açıklaması: S-400'lerle ilgili endişelerimizi Ankara'ya ilettik

00:52 19.04.2022
© REUTERS / Andrew HarnikABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2022
© REUTERS / Andrew Harnik
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Washington ziyaretinde başta Ukrayna krizi olmak üzere kapsamlı şekilde ikili ilişkilerin ele alınacağını belirtti.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, günlük basın brifinginde, Türk-Amerikan ilişkilerindeki bazı konu başlıklarını ve Bakan Çavuşoğlu'nun mayısta gerçekleşecek Washington ziyaretini değerlendirdi.
Price, Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olduğunu ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Bakan Çavuşoğlu arasında ikili ilişkilere dair pek çok görüşmenin yakın zaman içerisinde yapıldığını söyledi.
Çavuşoğlu'nun ziyaretine ilişkin, "Ukrayna'ya karşı savaşı dolayısıyla Rusya'nın sorumlu tutulması noktasında Türkiye'nin önemli rolü var. Dolayısıyla bu yakında gerçekleşecek fırsat (Çavuşoğlu'nun ziyareti), bu sürecin önemli bir unsuru olacak, fakat aynı zamanda NATO'daki iki ortak olarak Türk tarafıyla çok çeşitli başlıklarda ortak çıkarlarımız var." değerlendirmesini yaptı.
Price, Türkiye'nin yeniden F-35 programına dahil olup olamayacağıyla ilgili bir soruya ise, S-400'lerle ilgili endişelerini Ankara'ya ilettiklerini ve S-400'lerin F-35'lerle uyumlu olmadığını söyleyerek yanıt verdi.
Bakan Çavuşoğlu, ABD ile stratejik mekanizmanın kurulması sonrasındaki sürece ilişkin, "Mevkidaşım (ABD Dışişleri Bakanı Antony) Blinken ile 18 Mayıs'ta bir görüşme gerçekleştireceğiz. Sorunlu alanları nasıl çözeceğimizi iş birliğimizi artırabileceğimiz alanlar konusunda hangi adımları atmamız gerekiyor. Bu mekanizmanın sonuç odaklı olmasını istiyoruz. Her iki tarafın bu konuda adım atmasını istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.
Ned Price - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2021
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