Fiyatlar rekor kırdığından yakıt alamayan Pakistan'da konut ve sanayiye verilen elektrik kesiliyor
15:56 19.04.2022 (güncellendi: 16:25 19.04.2022)
© AA / Muhammed Semih UğurluPakistan'ın birçok şehrinde henüz belirlenemeyen nedenle yaşanan elektrik kesintisi yaşamı olumsuz etkiliyor
© AA / Muhammed Semih Uğurlu
Ramazanda gece karanlıkta namaz kılındığına dair haberlerin geldiği Pakistan'da hem hanelerin hem de sanayinin tükettiği elektrikte kesintiye gidildiği belirtildi. Zira LNG ve kömür fiyatlarının geçen ay rekor seviyelere yükselmesinin ardından, İslamabad, spot piyasadan yakıt tedarik edemez hale geldi.
Rusya ile iyi ilişkileri sürdürerek ABD'nin yaptırımlarına uymayan İmran Han'ın yargının müdahalesiyle mecliste düzenlenen güvensizlik oylaması sonucu başbakanlıktan gönderilmesinin artçılarının yaşandığı Pakistan'ı, enerji krizi de vurdu.
Çok ayaklı muhalefetin liderlerinden Şahbaz Şerif'in başbakanlığındaki yeni hükümetin hem hanelerin hem de sanayinin tükettiği elektriği kesmeye başladığı haberleri geldi.
ABD merkezli haber sitesi Bloomberg, Pakistan'ın enerji masraflarının Şubat 2022'de biten 9 aylık dönemde önceki döneme kıyasla iki katından fazla artarak 15 milyar dolara ulaştığını duyurdu.
Pakistan Is Cutting Electricity To Homes, Industry. It Can't Afford Fuel https://t.co/gHDSo2i2L7— PUNEET VIZH (@Puneetvizh) April 18, 2022
Üstüne üstlük nakit para kıtlığı çeken Pakistan, sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ve kömür fiyatlarının geçen ay rekor seviyelere yükselmesinin ardından spot piyasadan yakıt tedarik edemez hale geldi.
Rekor yükseliş ise Batı'nın Ukrayna gerekçesiyle Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar yüzünden enerji fiyatlarının daha da tırmanmasından kaynaklandı.
Yeni Başbakan Şerif'in maliye bakanı yaptığı Miftah İsmail'in Twitter paylaşımına göre yakıt bulunmadığından yaklaşık 3500 megavatlık elektrik kapasitesi 13 Nisan itibariyle kapatıldı. İsmail, bir o kadar miktar elektriğin de teknik arızalar nedeniyle devredışı kaldığını ekledi.
On April 13, 7140 MW capacity plants were shut either due to fuel shortage or technical faults. Is it due to PTI’s incompetence or corruption or both? pic.twitter.com/XUoj7b9laV— Miftah Ismail (@MiftahIsmail) April 14, 2022
Pakistan'ın en büyük menkul değer aracı kurumu, yatırım bankası ve araştırma şirketi konumundaki Arif Habib'in araştırma bölümü başkanı Tahir Abbas, 7 binden fazla megavat elektriğin toplam üretim kapasitesinin neredeyse beşte birine denk geldiğine dikkat çekti.
Elektrik krizinin, henüz enerji bakanı atamamış olan Başbakan Şerif'in karşı karşıya olduğu büyük ekonomik sorunları daha da karmaşıklaştırdığı belirtildi.
Enerjide ithalata büyük ölçüde bağımlı olan Pakistan, artan yakıt maliyetlerinden en ağır darbeyi alan ülkeler arasında.
Pakistan'ın uzun vadeli LNG tedarikçileri, son birkaç ayda teslim edilmesi planlanan birkaç sevkiyatı iptal ederek krizi daha da derinleştirdi.
Pazar günü spot piyasadan 6 LNG kargosu alımı için ihale açan hükümet, mevcut fiyattan ödeme yapması halinde yüz milyonlarca dolarlık bedel ödemek zorunda kalabilir.
Pakistan Kuveyt Yatırım'ın araştırma başkanı Samiullah Tarık, "Küresel dinamikler hala aynı olduğu için Pakistan'ın durumu yakın vadede değişmeyecek. Enerji kıtlığıyla başa çıkmak için zorunlu elektrik kesintileri olagelecek" değerlendirmesini yaptı.
Pakistan'da özellikle yaz sıcaklarında halkın isyan havasında protestolarını tetikleyen uzun elektrik kesintilerinin bu kez sanayiye vereceği zarar, ekonomik zorlukları katmerlendirecek.