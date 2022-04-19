Uluslararası rezervleri Batı tarafından dondurulan Rusya, kararı yargıya taşıyacak

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'da konuşan Nabiullina, "Altı ve döviz rezervlerimiz eşi görülmemiş bir şekilde donduruldu. Bununla ilgili tüm dava süreçlerini hazırlıyoruz zira bu kadar büyük bir ülkenin rezervlerinin dondurulması küresel ölçekte eşsiz bir durum" dedi.



Rusya'nın rezervlerine el koyulmadığının, sadece dondurulduğunun altını çizen Nabiullina, elbette bununla ilgili tüm vakaları yargıya taşıyacaklarını vurguladı.



Rusya Maliye Bakanlığı'na göre 640 milyar değerindeki rezervlerin yaklaşık 300 milyar dolarlık bölümü yaptırımlar kapsamında ABD, AB ve diğer müttefikler tarafından dondurulmuştu.