https://tr.sputniknews.com/20220419/uluslararasi-rezervleri-bati-tarafindan-dondurulan-rusya-karari-yargiya-tasiyacak-1055679071.html
Uluslararası rezervleri Batı tarafından dondurulan Rusya, kararı yargıya taşıyacak
Uluslararası rezervleri Batı tarafından dondurulan Rusya, kararı yargıya taşıyacak
Rusya'nın uluslararası rezervlerinin eşi görülmemiş bir şekilde dondurulduğunu belirten Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, Batılı ülkelerin... 19.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-19T15:27+0300
2022-04-19T15:27+0300
2022-04-19T15:31+0300
ukrayna krizi
rusya merkez bankası
abd
ab
rezerv
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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'da konuşan Nabiullina, "Altı ve döviz rezervlerimiz eşi görülmemiş bir şekilde donduruldu. Bununla ilgili tüm dava süreçlerini hazırlıyoruz zira bu kadar büyük bir ülkenin rezervlerinin dondurulması küresel ölçekte eşsiz bir durum" dedi.Rusya'nın rezervlerine el koyulmadığının, sadece dondurulduğunun altını çizen Nabiullina, elbette bununla ilgili tüm vakaları yargıya taşıyacaklarını vurguladı.Rusya Maliye Bakanlığı'na göre 640 milyar değerindeki rezervlerin yaklaşık 300 milyar dolarlık bölümü yaptırımlar kapsamında ABD, AB ve diğer müttefikler tarafından dondurulmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220325/rusya-merkez-bankasi-rezervlerimizdeki-tum-altin-rusyadaki-kasalarda-bulunuyor-1055039797.html
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rusya merkez bankası, abd, ab, rezerv
Uluslararası rezervleri Batı tarafından dondurulan Rusya, kararı yargıya taşıyacak
15:27 19.04.2022 (güncellendi: 15:31 19.04.2022) Abone ol
Rusya'nın uluslararası rezervlerinin eşi görülmemiş bir şekilde dondurulduğunu belirten Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, Batılı ülkelerin bununla ilgili kararlarını yargıya taşıyacaklarını söyledi.
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'da konuşan Nabiullina, "Altı ve döviz rezervlerimiz eşi görülmemiş bir şekilde donduruldu. Bununla ilgili tüm dava süreçlerini hazırlıyoruz zira bu kadar büyük bir ülkenin rezervlerinin dondurulması küresel ölçekte eşsiz bir durum" dedi.
Rusya'nın rezervlerine el koyulmadığının, sadece dondurulduğunun altını çizen Nabiullina, elbette bununla ilgili tüm vakaları yargıya taşıyacaklarını vurguladı.
Rusya Maliye Bakanlığı'na göre 640 milyar değerindeki rezervlerin yaklaşık 300 milyar dolarlık bölümü yaptırımlar kapsamında ABD, AB ve diğer müttefikler tarafından dondurulmuştu.