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ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye seyahat uyarısını gevşetti
ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye seyahat uyarısını gevşetti
ABD Hastalıkları Kontrol Önleme Merkezi'nin (CDC), Türkiye'yi Kovid-19 nedeniyle seyahat edilmemesi gereken ülkeler listesinden çıkarmasının ardından, ABD... 20.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-20T18:08+0300
2022-04-20T18:07+0300
abd
dünya
seyahat uyarısı
türkiye
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ABD, daha önce Kovid-19 salgını dolayısıyla birçok ülkeyle birlikte Türkiye'ye de uyguladığı seyahat uyarısını gevşetti. ABD Hastalıkları Kontrol Önleme Merkezinin (CDC), Türkiye'yi Kovid-19 nedeniyle seyahat edilmemesi gereken ülkeler listesinden çıkarmasının ardından, ABD Dışişleri Bakanlığı da Türkiye'ye ilişkin seyahat uyarısını güncelledi. Bakanlığın sitesinde yer alan seyahat uyarısında, Türkiye'nin durumu, 'seyahat etmeyin' olarak bilinen 4. seviyeden 'ihtiyatlı davranın' olarak bilinen 2. seviyeye düşürülerek iyileştirildi. Seyahat uyarısında, ayrıca Amerikan vatandaşlarının Suriye sınırına yakın bölgelere ve Şırnak ile Hakkari'ye seyahat etmemesi de tavsiye edildi. CDC, Türkiye dahil 90 ülkeyi Kovid-19 nedeniyle seyahat edilmemesi gereken ülkeler listesinden çıkarmıştı. Kurumdan yapılan açıklamada, söz konusu ülkelerin 'seyahat etmeyin' uyarısı olan 4. seviyeden, özellikle aşısız ABD vatandaşlarının gitmesinin önerilmediği 3. seviyeye indirildiği belirtilmişti.
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abd, seyahat uyarısı, türkiye

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye seyahat uyarısını gevşetti

18:08 20.04.2022
© AP Photo / John RaouxABD-Havalimanı
ABD-Havalimanı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2022
© AP Photo / John Raoux
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ABD Hastalıkları Kontrol Önleme Merkezi'nin (CDC), Türkiye'yi Kovid-19 nedeniyle seyahat edilmemesi gereken ülkeler listesinden çıkarmasının ardından, ABD Dışişleri Bakanlığı da Türkiye'ye seyahat uyarısını gevşetti.
ABD, daha önce Kovid-19 salgını dolayısıyla birçok ülkeyle birlikte Türkiye'ye de uyguladığı seyahat uyarısını gevşetti.
ABD Hastalıkları Kontrol Önleme Merkezinin (CDC), Türkiye'yi Kovid-19 nedeniyle seyahat edilmemesi gereken ülkeler listesinden çıkarmasının ardından, ABD Dışişleri Bakanlığı da Türkiye'ye ilişkin seyahat uyarısını güncelledi.
Bakanlığın sitesinde yer alan seyahat uyarısında, Türkiye'nin durumu, 'seyahat etmeyin' olarak bilinen 4. seviyeden 'ihtiyatlı davranın' olarak bilinen 2. seviyeye düşürülerek iyileştirildi.
Seyahat uyarısında, ayrıca Amerikan vatandaşlarının Suriye sınırına yakın bölgelere ve Şırnak ile Hakkari'ye seyahat etmemesi de tavsiye edildi.
CDC, Türkiye dahil 90 ülkeyi Kovid-19 nedeniyle seyahat edilmemesi gereken ülkeler listesinden çıkarmıştı.
Kurumdan yapılan açıklamada, söz konusu ülkelerin 'seyahat etmeyin' uyarısı olan 4. seviyeden, özellikle aşısız ABD vatandaşlarının gitmesinin önerilmediği 3. seviyeye indirildiği belirtilmişti.
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