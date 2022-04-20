https://tr.sputniknews.com/20220420/enerji-uzmani-karbuz-avrupa-icin-hicbir-alternatif-kaynak-rus-dogalgazinin-yerini-dolduramaz-1055705182.html

Enerji uzmanı Karbuz: Avrupa için hiçbir alternatif kaynak Rus doğalgazının yerini dolduramaz

Enerji uzmanı Karbuz: Avrupa için hiçbir alternatif kaynak Rus doğalgazının yerini dolduramaz

Avrupa, Rusya’dan ithal ettiği doğalgazın yerini LNG ve Türkiye üzerinden yeni boru hatlarıyla doldurmaya çalışıyor. Enerji uzmanı Sohbet Karbuz ise Rusya’nın... 20.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-20T13:26+0300

2022-04-20T13:26+0300

2022-04-20T13:26+0300

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Rusya’nın Ukrayna’daki özel operasyonunun ardından art arda yaptırımlar açıklayan Avrupa ülkeleri Ukrayna’dan gelen ‘Rusya’dan petrol ve doğalgaz ihracatını yasaklayın’ talebi ve ABD’nin baskılarına rağmen bu konuda ambargolara tam manasıyla uyamıyor.Uluslararası Enerji Ajansı’na göre, 2021'de ise Avrupa Birliği (AB), Rusya'dan 155 milyar metreküp doğalgaz ithal ederek AB gaz ithalatının yaklaşık yüzde 45'ini ve toplam gaz tüketiminin yaklaşık yüzde 40'ını oluşturdu. Rusya da operasyon döneminde dahi imzaladığı kontratlara uygun bir şekilde Avrupa’ya gaz aktarımını sürdürüyor.Bu dönemde Avrupa ülkeleri sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tedarikini artırma ve yeni boru hatları inşasını destekleme yoluyla ihtiyacını karşılamaya yönelik girişimlerde bulunuyor.Akdeniz Ülkeleri Enerji Şirketleri Birliği Petrol ve Gaz Direktörü Sohbet Karbuz, Sputnik’e yaptığı değerlendirmede Avrupa’nın bir enerji krizi içinde bulunduğunu belirterek “Bu kriz Avrupa ekonomilerinde kalıcı izler bırakacaktır” yorumunda bulundu.‘Rusya’dan gazı sıfırlamak önümüzdeki birkaç yıl içinde imkânsıza yakın bir durum olarak görülüyor’Sohbet Karbuz, Avrupa’nın Rus doğalgazını ithalatını tamamen sıfırlamasının önümüzdeki birkaç yıl içinde imkânsız olduğunu vurguladı:‘Rusya güvenilir tedarikçi, Ukrayna ise güvenilir transit ülke olma izlenimini zedelememeye çalışıyor’“Rusya bugüne kadar hiçbir müşterisine gaz akışını kesmedi” diye devam eden Karbuz, “2006 ve özellikle 2009 yılı başında Avrupa’ya gaz akışının 20 gün süreyle kesintiye uğramasının nedeni Rusya değil, Rusya ile Ukrayna arasında Ukrayna’nın aldığı gazın ödeme problemleri ve fiyatlar dahil bazı ticari ihtilaflardı. Ukrayna, Avrupa’ya gidecek gazı kendi iç piyasasına aktarıp kış şartlarında ihtiyacını karşılamak zorunda kalmasını neden göstererek Avrupa’ya gaz akışını kesmişti. Şimdi yaşanan krizde de benzer bir olay bekleniyordu. Olmadı. Şu anda Rusya güvenilir tedarikçi, Ukrayna ise güvenilir transit ülke olma izlenimini zedelememeye çalışıyor. Şimdiye kadar boru hatlarına yönelik herhangi bir kasti saldırı rapor edilmedi. Ben şahsen Rusya’nın gazı keseceğini tahmin etmiyorum. Ukrayna da bu işten para kazanıyor” dedi.‘Belki de istenen; Rus petrol ve gaz üretim sektörünü öldürmek’Rusya’nın Ukrayna’ya operasyonunun ardından doğalgaz kesintisinin aksine Avrupa’ya doğalgaz akışında artış yaşandığını vurgulayan Karbuz, şunları da ekledi:‘Amerikan LNG ihracatçılarıyla uzun vadeli anlaşma imzalayan Çin’li şirketler oldu’Avrupa’nın içinde bulunduğu yeni kaynak arayışlarında ABD ve Katar’dan LNG ithalatı öne çıkıyor. Bu yöntemi “maliyet, kapasite, altyapı ve sürdürülebilirlik” açısından değerlendiren Sohbet Karbuz, görüşlerini şöyle anlattı:‘LNG sürdürülebilir bir politika değil’Avrupa’da LNG sıvılaştırma kapasite konusunda bir hareketliliğin söz konusu olduğunu ifade eden Karbuz, “Mesela Almanya’da üç LNG sıvılaştırma tesisi yapma konusunda çalışmalar yapılıyor. Yunanistan’da da olumlu gelişmeler gözleniyor. Diğer bazı ülkelerde de planlar var ancak bu LNG ithalat tesislerinden gazı ihtiyaç duyulan talep merkezlerine iletme konusunda gereken altyapı çalışmaları yavaş kalıyor. Kısacası, kaynak arayışı konusunda şu anda izlenen spot piyasaya güvenme politikası fiyat konusu bir kenara bırakılsa bile sürdürülebilir bir politika değil” diye de ekledi.‘LNG ithalatı alternatif kaynaklarda bel kemiği olacaktır’Avrupa’nın doğalgaz için alternatif bir tedarik kaynağı arayışında Türkiye’nin transit ülke olduğu senaryolar da ele alınıyor. Bu kapsamda İsrail doğalgazı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) doğalgazı ve Azerbaycan doğalgazının Türkiye üzerinden Avrupa’ya aktarılması gündemde bulunuyor. Peki, bunlar Avrupa’nın ihtiyacını ne ölçüde karşılayabilir? Karbuz’un görüşleri şöyle:‘İsrail gazı için karar verici sahanın operatörü olan ABD’li Chevron’dur’İsrail doğalgazının Kıbrıs ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya aktarımı projesi, maliyet ve siyasi sorunlar da barındırıyor. Bu sorunlar gazın boru hattıyla taşınması durumunda Kuzey Kıbrıs’tan geçmesi ve Türkiye-İsrail ilişkilerinin geleceği siyasi sorunlar arasında bulunuyor.“Öncelikle İsrail gazının hangi formda dış pazarlara satılacağına karar verilmesi gereklidir” diyen Karbuz, bu konuda şu değerlendirmelerde bulundu:‘Bu kriz Avrupa ekonomilerinde kalıcı izler bırakacaktır’Tüm bu gelişmeler Avrupa’nın enerji arzı açısından büyük sorunlar teşkil ediyor. “Avrupa enerji piyasası şu anda zaten bir krizde” diyerek Avrupa’nın içinde olduğu durumu yorumlayan Sohbet Karbuz, sözlerini şöyle sonlandırdı:

https://tr.sputniknews.com/20220401/hangi-avrupa-ulkesi-rusyadan-ne-kadar-dogalgaz-ithal-ediyor-1055242224.html

https://tr.sputniknews.com/20220315/turkiyenin-yeni-enerji-denklemindeki-rolu-ne-olur-1054736815.html

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