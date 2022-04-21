https://tr.sputniknews.com/20220421/hakan-cavusoglu-avrupada-her-saat-bir-multeci-cocuk-kayboluyor--1055747249.html
Hakan Çavuşoğlu: Avrupa'da her saat bir mülteci çocuk kayboluyor
Hakan Çavuşoğlu: Avrupa'da her saat bir mülteci çocuk kayboluyor
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu komisyon üyeleri ile birlikte yaptığı açıklama Avrupa'da kaybolan mülteci çocuklara dikkat... 21.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-21T17:00+0300
2022-04-21T17:00+0300
2022-04-21T17:00+0300
türkiye
hakan çavuşoğlu
tbmm insan haklarını inceleme komisyonu
mülteci
suriyeli mülteci çocuk
çocuk
23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı
avrupa
avrupa konseyi parlamenter meclisi (akpm)
tbmm
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TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, komisyon üyesi milletvekilleri ile birlikte Meclis’te bir basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu "Dünyanın farklı coğrafyalarında kol gezen savaş, terör ve şiddet eylemlerinden dolayı en büyük bedeli ödemek zorunda kalan masum ve kayıp mülteci çocuklara gözlerini kapayan dünyaya çağrıda bulunduklarını" söyledi.23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu olarak ilgili uluslararası kuruluşlara, bu konuda yeterli duyarlılığı göstermeyen Batılı ülkelerin büyükelçiliklerine bir mektup yolladıklarını belirten Çavuşoğlu, “Bu mektupta insanlık adına mühim bir çağrıda bulunuyor, sembolik olarak Suriye’den yola çıkmış bir çocuk fotoğrafının parçalarına da yer vererek bir hassasiyetin uyanmasını temenni ediyoruz. Uluslararası kurumların yetkililerine, büyükelçilerine bu mektupla birlikte yolladığımız kayıp çocuk fotoğrafının parçalarını da iletmemizin anlamı, dikkatleri kaybolan çocuklara yöneltmektir” dedi.'Refakatsiz göçmen çocuklar 48 saat içinde kayboluyor'Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) raporlarında Avrupa’da her yıl rekor sayıda mülteci ve göçmen çocuğun kaybolduğunun teyit edildiğini belirtti. Çavuşoğlu, “Refakatsiz göçmen çocukların yarısının Avrupa’daki bazı kabul merkezlerine yerleştirildikten sonraki 48 saat içinde kaybolduğu gerçeğiyle karşı karşıyayız. Ukraynalı, Suriyeli, Afganistanlı veya Afrika’nın herhangi bir ülkesinden –hangi ülke olduğu fark etmez- yüzbinlerce çocuğun çatışma bölgelerinden kaçmaya çabalarken kaybolduğu, sonrasında insan kaçakçılığı, organ mafyası, cinsel istismar ve şiddet eylemleri ile karşı karşıya olduğu, bugüne kadar yayımlanan raporlarda açık bir biçimde ortaya konulmuştur” dedi.'Batının gözleri kapalı' Çocukların yaşanan bu dramda evlerini ve aileleriyle birlikte çocukluklarını ve geleceğe dair umutlarını kaybettiklerini belirten Çavuşoğlu şöyle konuştu: 'Kaybolan çocuklar nerede'Avrupa'da saate bir çocuğun kaybolduğunu söyleyen Çavuşoğlu Batı ülkelerine ve uluslararası kuruluşlara şu soruları yöneltti:'Yap-boz parçalarını mektuba koyduk'
https://tr.sputniknews.com/20220420/erdogan-meclis-bahcesinde-cocuklarla-sohbet-etti-ben-de-senin-gibi-sigarayi-hic-sevmem-1055710046.html
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hakan çavuşoğlu, tbmm insan haklarını inceleme komisyonu, mülteci, suriyeli mülteci çocuk, çocuk, 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, avrupa, avrupa konseyi parlamenter meclisi (akpm), tbmm
Hakan Çavuşoğlu: Avrupa'da her saat bir mülteci çocuk kayboluyor
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TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu komisyon üyeleri ile birlikte yaptığı açıklama Avrupa'da kaybolan mülteci çocuklara dikkat çekti. Komisyon Batılı ülkelerin büyükelçilerine gönderdiği mektupla 'kayıp mülteci çocukların nerede olduğunu' sordu.
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, komisyon üyesi milletvekilleri ile birlikte Meclis’te bir basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu "Dünyanın farklı coğrafyalarında kol gezen savaş, terör ve şiddet eylemlerinden dolayı en büyük bedeli ödemek zorunda kalan masum ve kayıp mülteci çocuklara gözlerini kapayan dünyaya çağrıda bulunduklarını" söyledi.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu olarak ilgili uluslararası kuruluşlara, bu konuda yeterli duyarlılığı göstermeyen Batılı ülkelerin büyükelçiliklerine bir mektup yolladıklarını belirten Çavuşoğlu, “Bu mektupta insanlık adına mühim bir çağrıda bulunuyor, sembolik olarak Suriye’den yola çıkmış bir çocuk fotoğrafının parçalarına da yer vererek bir hassasiyetin uyanmasını temenni ediyoruz. Uluslararası kurumların yetkililerine, büyükelçilerine bu mektupla birlikte yolladığımız kayıp çocuk fotoğrafının parçalarını da iletmemizin anlamı, dikkatleri kaybolan çocuklara yöneltmektir” dedi.
'Refakatsiz göçmen çocuklar 48 saat içinde kayboluyor'
Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) raporlarında Avrupa’da her yıl rekor sayıda mülteci ve göçmen çocuğun kaybolduğunun teyit edildiğini belirtti. Çavuşoğlu, “Refakatsiz göçmen çocukların yarısının Avrupa’daki bazı kabul merkezlerine yerleştirildikten sonraki 48 saat içinde kaybolduğu gerçeğiyle karşı karşıyayız. Ukraynalı, Suriyeli, Afganistanlı veya Afrika’nın herhangi bir ülkesinden –hangi ülke olduğu fark etmez- yüzbinlerce çocuğun çatışma bölgelerinden kaçmaya çabalarken kaybolduğu, sonrasında insan kaçakçılığı, organ mafyası, cinsel istismar ve şiddet eylemleri ile karşı karşıya olduğu, bugüne kadar yayımlanan raporlarda açık bir biçimde ortaya konulmuştur” dedi.
'Batının gözleri kapalı'
Çocukların yaşanan bu dramda evlerini ve aileleriyle birlikte çocukluklarını ve geleceğe dair umutlarını kaybettiklerini belirten Çavuşoğlu şöyle konuştu:
“Aslında kaybolan dünya çocuklarının umudu değil, yarınlarımız. Peki bu dram karşısında Batılı ülkeler ne yapıyor? Dünyanın bu duruma gözleri kapalı maalesef. Avrupa’nın, Batı ülkelerinin bu krize yeterli bir tepki vermekten çok uzak olduğunu görüyoruz"
'Kaybolan çocuklar nerede'
Avrupa'da saate bir çocuğun kaybolduğunu söyleyen Çavuşoğlu Batı ülkelerine ve uluslararası kuruluşlara şu soruları yöneltti:
“Savaşlardan, bombalardan kaçarken kaybolan bu çocuklar nerede? Bizim evlatlarımız sıcak yuvalarımızda, peki savaş, tedhiş ve çatışma ortamında yuvaları dağılan yerinden yurdundan olan bu çocuklar ne vaziyette? Kaybolan mülteci çocukların akıbeti nedir?”
'Yap-boz parçalarını mektuba koyduk'
“Artık din, dil, ırk ayrımında bulunmadan, coğrafya ayrımı yapmaksızın yarınlarımızın güvencesi çocuklarımız için, kayıp mülteci çocukları görmezden gelmeyi bırakalım” diyen Çavuşoğlu Batılı muhataplarına şöyle seslendi: “Mazlum ve mağdurları, tarihten günümüze saç, ten veya göz rengine göre tasnif etmeksizin ‘Yaratılanı severiz, yaratandan ötürü’ anlayışıyla sahiplenmiş bir ülkenin fertleri olarak muhataplarımıza diyoruz ki, lütfen savaştan kaçan mazlum çocukların fotoğraflarından ayrılmış yap-boz parçalarına bakınız ve dünyayı güzelleştiren çocukların kaybolan neşeli kahkahalarını, masumiyetlerini ve yalnızca çocuk olduklarını hatırlayınız. Kaybolan her çocuğun insan ticaretine maruz kaldığını, yeryüzünün kirli odaklarının elinde korkunç kâbuslara duçar olduğunu ve bu tehlikenin bir gün bizlerin de kapısını çalabilme ihtimalini sorgulayınız. Her fırsatta vaaz ettikleri insan hakları savunuculuğu karşısında Batı’yı sorumlu ve duyarlı davranmaya, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına hediye ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle çocuklarımız için harekete geçmeye davet ediyoruz"