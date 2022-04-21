https://tr.sputniknews.com/20220421/hakan-cavusoglu-avrupada-her-saat-bir-multeci-cocuk-kayboluyor--1055747249.html

Hakan Çavuşoğlu: Avrupa'da her saat bir mülteci çocuk kayboluyor

Hakan Çavuşoğlu: Avrupa'da her saat bir mülteci çocuk kayboluyor

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu komisyon üyeleri ile birlikte yaptığı açıklama Avrupa'da kaybolan mülteci çocuklara dikkat... 21.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-21T17:00+0300

2022-04-21T17:00+0300

2022-04-21T17:00+0300

türkiye

hakan çavuşoğlu

tbmm insan haklarını inceleme komisyonu

mülteci

suriyeli mülteci çocuk

çocuk

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı

avrupa

avrupa konseyi parlamenter meclisi (akpm)

tbmm

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TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, komisyon üyesi milletvekilleri ile birlikte Meclis’te bir basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu "Dünyanın farklı coğrafyalarında kol gezen savaş, terör ve şiddet eylemlerinden dolayı en büyük bedeli ödemek zorunda kalan masum ve kayıp mülteci çocuklara gözlerini kapayan dünyaya çağrıda bulunduklarını" söyledi.23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu olarak ilgili uluslararası kuruluşlara, bu konuda yeterli duyarlılığı göstermeyen Batılı ülkelerin büyükelçiliklerine bir mektup yolladıklarını belirten Çavuşoğlu, “Bu mektupta insanlık adına mühim bir çağrıda bulunuyor, sembolik olarak Suriye’den yola çıkmış bir çocuk fotoğrafının parçalarına da yer vererek bir hassasiyetin uyanmasını temenni ediyoruz. Uluslararası kurumların yetkililerine, büyükelçilerine bu mektupla birlikte yolladığımız kayıp çocuk fotoğrafının parçalarını da iletmemizin anlamı, dikkatleri kaybolan çocuklara yöneltmektir” dedi.'Refakatsiz göçmen çocuklar 48 saat içinde kayboluyor'Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) raporlarında Avrupa’da her yıl rekor sayıda mülteci ve göçmen çocuğun kaybolduğunun teyit edildiğini belirtti. Çavuşoğlu, “Refakatsiz göçmen çocukların yarısının Avrupa’daki bazı kabul merkezlerine yerleştirildikten sonraki 48 saat içinde kaybolduğu gerçeğiyle karşı karşıyayız. Ukraynalı, Suriyeli, Afganistanlı veya Afrika’nın herhangi bir ülkesinden –hangi ülke olduğu fark etmez- yüzbinlerce çocuğun çatışma bölgelerinden kaçmaya çabalarken kaybolduğu, sonrasında insan kaçakçılığı, organ mafyası, cinsel istismar ve şiddet eylemleri ile karşı karşıya olduğu, bugüne kadar yayımlanan raporlarda açık bir biçimde ortaya konulmuştur” dedi.'Batının gözleri kapalı' Çocukların yaşanan bu dramda evlerini ve aileleriyle birlikte çocukluklarını ve geleceğe dair umutlarını kaybettiklerini belirten Çavuşoğlu şöyle konuştu: 'Kaybolan çocuklar nerede'Avrupa'da saate bir çocuğun kaybolduğunu söyleyen Çavuşoğlu Batı ülkelerine ve uluslararası kuruluşlara şu soruları yöneltti:'Yap-boz parçalarını mektuba koyduk'

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hakan çavuşoğlu, tbmm insan haklarını inceleme komisyonu, mülteci, suriyeli mülteci çocuk, çocuk, 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, avrupa, avrupa konseyi parlamenter meclisi (akpm), tbmm