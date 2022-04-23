CANLI | Rusya Dışişleri: Batı, Rusya'nın çıkarlarını gözardı ediyor

Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatı sürerken Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Rusya'nın ABD ve Avrupa ile olan mevcut anlaşmazlıklarının Rusya'nın güvenlik çıkarlarının uzun süre göz ardı edilmesinin bir sonucu olarak ortaya çıktığını söyledi.
Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri harekatı devam ederken Batılı ülkelerin Moskova'yı hedef alan yaptırımları da sürüyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna Ulusal Muhafızları'nda görevli 860'tan fazla askerin birliklerinden firar ettiğini duyurdu.
Ukrayna ordusundaki kaynaklarından istihbarat alan bir Rus güvenlik yetkilisinin Sputnik'e yaptığı açıklamaya göre İngiltere'nin Özel Hava Kuvvetleri'nde (SAS) görev yapan iki sabotaj grubu, Ukrayna'nın Lviv kentine gönderildi.
YouTube'da Rusça içerik üretenlerin sayısı yüzde 21 oranda düştü
Video paylaşım platformu YouTube'da, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatının başladığı 24 Şubat'tan 20 Nisan tarihine kadar geçen zamanda Rusça içerik üretenlerin sayısı yüzde 21 oranda düştü. Brand Analytics kurumunun sunduğu verilere göre, TikTok'taki içeriklerde de yüzde 87'lik bir düşüş yaşandı.
Diğer yandan Instagram Rus kullanıcıarının yüzde 56'sını ve Rusça içeriğinin yüzde 55'ini kaybetti. Rus sosyal medya platformu VKontake ise aynı dönemde kullanıcı miktarını yüzde 22, içerik havuzunu ise yüzde 17 artırdı.
17:18 23.04.2022
Tayvan’dan Ukrayna’ya 8 milyon dolar yardım
Tayvan Dışişleri Bakanı Joseph Wu ile Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko görüntülü görüşme gerçekleştirdi. Bakan Wu görüşmede Ukrayna’ya 8 milyon dolar yardım yapılacağını söyledi.
Gönderilecek yardımın 3 milyon dolarının başkent Kiev’e, 5 milyon dolarının ise 6 sağlık kurumuna gönderileceği açıklanarak, alınan yardım kararının Tayvan’ın Ukrayna’ya gönderdiği yardımların dördüncüsü olduğu belirtildi.
17:00 23.04.2022
Ukrayna: Mariupol'den kadın ve çocukları tahliye etmeyi planlıyoruz
Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, Rus kuvvetlerinin kuşatması altındaki Mariupol'den kadın ve çocukları tahliye etmeyi planladıklarını söyledi. Vereşçuk, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, "Mariupol hakkında: Bugün yine kadınları, çocukları ve yaşlıları tahliye etmeye çalışıyoruz. Şimdi Port City Alışveriş Merkezi yakınlarındaki çevre yolunda toplanmaya başlıyoruz. Her şey plana göre giderse, saat 00.00 gibi tahliyeye başlayacağız" ifadelerini kullandı.