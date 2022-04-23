CANLI | Rusya Dışişleri: Batı, Rusya'nın çıkarlarını gözardı ediyor

YouTube'da Rusça içerik üretenlerin sayısı yüzde 21 oranda düştü

Video paylaşım platformu YouTube'da, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatının başladığı 24 Şubat'tan 20 Nisan tarihine kadar geçen zamanda Rusça içerik üretenlerin sayısı yüzde 21 oranda düştü. Brand Analytics kurumunun sunduğu verilere göre, TikTok'taki içeriklerde de yüzde 87'lik bir düşüş yaşandı.

Diğer yandan Instagram Rus kullanıcıarının yüzde 56'sını ve Rusça içeriğinin yüzde 55'ini kaybetti. Rus sosyal medya platformu VKontake ise aynı dönemde kullanıcı miktarını yüzde 22, içerik havuzunu ise yüzde 17 artırdı.