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Rusya Dışişleri: Batı, Rusya'nın çıkarlarını gözardı ediyor
Rusya Dışişleri: Batı, Rusya'nın çıkarlarını gözardı ediyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın ABD ve Avrupa ile olan mevcut anlaşmazlıklarının Rusya'nın güvenlik çıkarlarının uzun süre göz... 23.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-23T17:41+0300
2022-04-23T17:41+0300
2022-04-23T17:42+0300
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Russia Today’e (RT) konuşan Zaharova, “Rusya ile ABD ve Avrupa arasındaki mevcut anlaşmazlıklar, uzun bir süre boyunca ülkemizin güvenlik çıkarlarının göz ardı edilmesinin bir sonucu olarak ortaya çıktı. Batılılar, müzakerecilerin nesiller boyu süren çabaları sonucunda yaratılan silah kontrol mekanizmalarını adım adım yok ettiler. Bu, uluslararası gerilimin neden kabul edilemez bir düzeye geldiğinin canlı bir örneğidir” dedi.Zaharova, bölünmez Avrupa güvenliği çerçevesinde diyaloğa geri dönmenin ve tüm kilit devletlerin meşru çıkarlarına saygı ilkesi temelinde barış içinde bir arada yaşama kurallarının geliştirilmesinin herkesin çıkarına olduğunu kaydetti.Uluslararası ilişkiler sisteminin derin bir dönüşüm sürecinden geçtiğine vurgu yapan sözcü, “Tek kutuplu dünya, Ukrayna'daki olaylardan çok önce geçmişte kalmıştı. Asya, Afrika, Latin Amerika ve Orta Doğu'daki yeni güç merkezleri, küresel gündemi şekillendirmede giderek daha belirgin bir rol oynamakta, kendi çıkarlarını savunmaya istekli olduklarını göstermekte ve kendi gelişim yollarına saygı duyulmasını talep etmektedir” diye konuştu.Bu durumun ABD ve diğer Batılı ülkelerin işine gelmediğini belirten Zaharova, “Dünya sahnesindeki ayrıcalıklı konumlarından vazgeçmeye hazır değiller ve uluslararası ilişkilerin demokratikleşme sürecini durdurmaya veya yavaşlatmaya çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.
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Rusya Dışişleri: Batı, Rusya'nın çıkarlarını gözardı ediyor
17:41 23.04.2022 (güncellendi: 17:42 23.04.2022) Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın ABD ve Avrupa ile olan mevcut anlaşmazlıklarının Rusya'nın güvenlik çıkarlarının uzun süre göz ardı edilmesinin bir sonucu olarak ortaya çıktığını söyledi.
Russia Today’e (RT) konuşan Zaharova, “Rusya ile ABD ve Avrupa arasındaki mevcut anlaşmazlıklar, uzun bir süre boyunca ülkemizin güvenlik çıkarlarının göz ardı edilmesinin bir sonucu olarak ortaya çıktı. Batılılar, müzakerecilerin nesiller boyu süren çabaları sonucunda yaratılan silah kontrol mekanizmalarını adım adım yok ettiler. Bu, uluslararası gerilimin neden kabul edilemez bir düzeye geldiğinin canlı bir örneğidir” dedi.
Zaharova, bölünmez Avrupa güvenliği çerçevesinde diyaloğa geri dönmenin ve tüm kilit devletlerin meşru çıkarlarına saygı ilkesi temelinde barış içinde bir arada yaşama kurallarının geliştirilmesinin herkesin çıkarına olduğunu kaydetti.
Uluslararası ilişkiler sisteminin derin bir dönüşüm sürecinden geçtiğine vurgu yapan sözcü, “Tek kutuplu dünya, Ukrayna'daki olaylardan çok önce geçmişte kalmıştı. Asya, Afrika, Latin Amerika ve Orta Doğu'daki yeni güç merkezleri, küresel gündemi şekillendirmede giderek daha belirgin bir rol oynamakta, kendi çıkarlarını savunmaya istekli olduklarını göstermekte ve kendi gelişim yollarına saygı duyulmasını talep etmektedir” diye konuştu.
Bu durumun ABD ve diğer Batılı ülkelerin işine gelmediğini belirten Zaharova, “Dünya sahnesindeki ayrıcalıklı konumlarından vazgeçmeye hazır değiller ve uluslararası ilişkilerin demokratikleşme sürecini durdurmaya veya yavaşlatmaya çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.