https://tr.sputniknews.com/20220425/cinin-baskenti-pekinde-yerel-kaynakli-kovid-19-vakalari-kaygi-yaratiyor-1055820028.html

Çin'in başkenti Pekin'de yerel kaynaklı Kovid-19 vakaları kaygı yaratıyor

Çin'in başkenti Pekin'de yerel kaynaklı Kovid-19 vakaları kaygı yaratıyor

Çin'in başkenti Pekin'de yerel kaynaklı Kovid-19 vakaları kaygı yaratıyor. Kentte yerel kaynaklı vakalar bir haftadır fark edilmeden yayıldı. Tedbirlerin... 25.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-25T08:45+0300

2022-04-25T08:45+0300

2022-04-25T08:45+0300

koronavirüs

çin

koronavirüs

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pekin

şanghay

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Çin'in başkenti Pekin'de son 24 saatte tespit edilen yerel kaynaklı 22 yeni Kovid-19 vakası, kapanma tedbirini gerektirecek yayılma ihtimaline dair kaygıya yol açtı. Pekin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Yardımcı Direktörü Pang Şinhuo, yaptığı açıklamada, yerel kaynaklı vakaların, bir haftadır fark edilmeden yayıldığını belirtti. Gezi gruplarında yer alan yaşlı vatandaşlara, inşaat işçilerine ve vakaların görüldüğü okulda toplu testlerin yapılacağını belirten Pang, "Gizli yayılma bir haftadır devam ediyor ve enfekte olan kişiler farklı toplum kesimlerinden ve etkinlik alanlarından geliyor" dedi. Nüfusu 21 milyonu aşan metropolde, Şanghay benzeri bir kapanmayı gerektirecek yayılmanın olması ihtimali kaygı artıyor. Devlete ait 'Beijing News' gazetesinin haberine göre, Pekin Komünist Partisi Sekreteri Cai Çi, Belediye Başkanı Çın Cining ve diğer şehir yetkilileri, yaptıkları acil durum toplantısında kontrol tedbirlerini ele aldı. Toplantıda, yetkililer, şehirde aniden ortaya çıkan vakaların farklı yayılma zincirlerine ait olduğu, bu yüzden daha ileri yayılma riskinin bulunduğuna dikkat çekerek 'durumun acil ve vahim olduğunu' belirtti. Yetkililer, yayılmanın en kısa sürede kesilebilmesi için vakaların ortaya çıktıları yerde ve anda gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladı. Nüfusu 26 milyonu aşan Şanghay'da da Omicron varyantını taşıyan vakaların tetiklediği Kovid-19 salgını, kapanma tedbirleri ve şehir içi hareket kısıtlamalarına rağmen kontrol altına alınamıyor. Şanghay'da dün hastalık belirtisi gösteren 1401, göstermeyen 19 bin 657 vaka tespit edilirken, 39 kişi yaşamını yitirdi. Can kaybı sayısı, 12 kişinin hayatını kaybettiği bir önceki güne kıyasla 3 kattan fazla arttı. Ölenlerin yaş ortalamasının 78.7 olduğu ve tamamının kronik hastalıkları bulunduğu kaydedildi.

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