https://tr.sputniknews.com/20220425/dunya-gununde-kendini-atese-vererek-olen-iklim-aktivistinin-facebook-paylasimi-ortaya-cikti-1055820598.html

Dünya Günü'nde kendini ateşe vererek ölen iklim aktivistinin Facebook paylaşımı ortaya çıktı

Dünya Günü'nde kendini ateşe vererek ölen iklim aktivistinin Facebook paylaşımı ortaya çıktı

22 Nisan Dünya Günü'nde ABD Yüksek Mahkemesi önünde kendini yakarak hayatına son veren 50 yaşındaki iklim aktivisti Wynn Bruce'un 2020 yılındaki bir Facebook... 25.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-25T09:49+0300

2022-04-25T09:49+0300

2022-04-25T10:00+0300

dünya

abd

iklim

aktivist

yüksek mahkeme

çevre

intihar

kendini yakma eylemi

ölüm

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ABD'nin başkenti Washington'daki Yüksek Mahkeme binası önünde 22 Nisan Dünya Günü'nde kendini yakan iklim aktivisti yaşamını yitirdi.Mahkeme binasının önünde yerel saatle 18.30 civarında meydana gelen olayda Wynn Bruce, daha sonra helikopterle hastaneye kaldırıldı. Ancak 50 yaşındaki adam, 23 Nisan'da yaşam savaşını kaybetti.Kendisine ait Facebook hesabından ise aktivistin Budist olduğu ortaya çıktı. Bruce'un iki sene yaptığı bir paylaşımda, olayın gerçekleştiği 22.04.2022'nin tarihinin yer aldığı ve bu tarihin başına da alev emojisinin eklendiği görüldü.Polisin olayın nedenlerine ilişkin araştırması devam ederken, 50 yaşındaki adamın memleketi olan Colorado'ya bağlı Boulder'dan arkadaşı olduğunu belirten Kritee Kanko adlı bir Budist rahip, Bruce'un iklim krizine dikkat çekmek için eylemi gerçekleştirdiğini ve en az bir yıldır böyle bir eylemi planladığını söyledi.Kanko, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bu, iklim krizine dikkat çekmek için son derece korkusuz bir merhamet eylemi. Bilgileri bir araya getirmeye çalışıyoruz ama o bunu en az bir yıldır planlıyormuş. Çok duygulandım" ifadelerini kullandı.Öte yandan, yangının hemen sonrasındaki güvenlik kamerası görüntüleri, polis memurlarının arka planda çığlık attığı duyulan Bruce'u sakinleştirmeye çalıştıklarını gösteriyor.Polisin konuyla ilgili soruşturmasının devam ettiği bildirildi.

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abd, iklim, aktivist, yüksek mahkeme, çevre, intihar, kendini yakma eylemi, ölüm