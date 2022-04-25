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https://tr.sputniknews.com/20220425/dunya-gununde-kendini-atese-vererek-olen-iklim-aktivistinin-facebook-paylasimi-ortaya-cikti-1055820598.html
Dünya Günü'nde kendini ateşe vererek ölen iklim aktivistinin Facebook paylaşımı ortaya çıktı
Dünya Günü'nde kendini ateşe vererek ölen iklim aktivistinin Facebook paylaşımı ortaya çıktı
22 Nisan Dünya Günü'nde ABD Yüksek Mahkemesi önünde kendini yakarak hayatına son veren 50 yaşındaki iklim aktivisti Wynn Bruce'un 2020 yılındaki bir Facebook... 25.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-25T09:49+0300
2022-04-25T10:00+0300
dünya
abd
iklim
aktivist
yüksek mahkeme
çevre
intihar
kendini yakma eylemi
ölüm
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ABD'nin başkenti Washington'daki Yüksek Mahkeme binası önünde 22 Nisan Dünya Günü'nde kendini yakan iklim aktivisti yaşamını yitirdi.Mahkeme binasının önünde yerel saatle 18.30 civarında meydana gelen olayda Wynn Bruce, daha sonra helikopterle hastaneye kaldırıldı. Ancak 50 yaşındaki adam, 23 Nisan'da yaşam savaşını kaybetti.Kendisine ait Facebook hesabından ise aktivistin Budist olduğu ortaya çıktı. Bruce'un iki sene yaptığı bir paylaşımda, olayın gerçekleştiği 22.04.2022'nin tarihinin yer aldığı ve bu tarihin başına da alev emojisinin eklendiği görüldü.Polisin olayın nedenlerine ilişkin araştırması devam ederken, 50 yaşındaki adamın memleketi olan Colorado'ya bağlı Boulder'dan arkadaşı olduğunu belirten Kritee Kanko adlı bir Budist rahip, Bruce'un iklim krizine dikkat çekmek için eylemi gerçekleştirdiğini ve en az bir yıldır böyle bir eylemi planladığını söyledi.Kanko, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bu, iklim krizine dikkat çekmek için son derece korkusuz bir merhamet eylemi. Bilgileri bir araya getirmeye çalışıyoruz ama o bunu en az bir yıldır planlıyormuş. Çok duygulandım" ifadelerini kullandı.Öte yandan, yangının hemen sonrasındaki güvenlik kamerası görüntüleri, polis memurlarının arka planda çığlık attığı duyulan Bruce'u sakinleştirmeye çalıştıklarını gösteriyor.Polisin konuyla ilgili soruşturmasının devam ettiği bildirildi.
https://tr.sputniknews.com/20220117/yeni-kesfedilen-kurbaga-turune-iklim-aktivisti-greta-thunbergin-adi-verildi-1052813931.html
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abd, iklim, aktivist, yüksek mahkeme, çevre, intihar, kendini yakma eylemi, ölüm

Dünya Günü'nde kendini ateşe vererek ölen iklim aktivistinin Facebook paylaşımı ortaya çıktı

09:49 25.04.2022 (güncellendi: 10:00 25.04.2022)
© Fotoğraf : Facebook / Wynn Bruce 22 Nisan Dünya Günü'nde ABD Yüksek Mahkemesi önünde kendini yakarak hayatına son veren 50 yaşındaki iklim aktivisti Wynn Bruce'un 2020 yılındaki bir Facebook gönderisi ortaya çıktı. Aktivistin gönderisinde '22.04.2022' yazıp alev emojisi koyması dikkat çekti.
22 Nisan Dünya Günü'nde ABD Yüksek Mahkemesi önünde kendini yakarak hayatına son veren 50 yaşındaki iklim aktivisti Wynn Bruce'un 2020 yılındaki bir Facebook gönderisi ortaya çıktı. Aktivistin gönderisinde '22.04.2022' yazıp alev emojisi koyması dikkat çekti. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2022
© Fotoğraf : Facebook / Wynn Bruce
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22 Nisan Dünya Günü'nde ABD Yüksek Mahkemesi önünde kendini yakarak hayatına son veren 50 yaşındaki iklim aktivisti Wynn Bruce'un 2020 yılındaki bir Facebook gönderisi ortaya çıktı. Aktivistin gönderisinde '22.04.2022' yazıp alev emojisi koyması dikkat çekti.
ABD'nin başkenti Washington'daki Yüksek Mahkeme binası önünde 22 Nisan Dünya Günü'nde kendini yakan iklim aktivisti yaşamını yitirdi.
Mahkeme binasının önünde yerel saatle 18.30 civarında meydana gelen olayda Wynn Bruce, daha sonra helikopterle hastaneye kaldırıldı. Ancak 50 yaşındaki adam, 23 Nisan'da yaşam savaşını kaybetti.
Kendisine ait Facebook hesabından ise aktivistin Budist olduğu ortaya çıktı. Bruce'un iki sene yaptığı bir paylaşımda, olayın gerçekleştiği 22.04.2022'nin tarihinin yer aldığı ve bu tarihin başına da alev emojisinin eklendiği görüldü.
Polisin olayın nedenlerine ilişkin araştırması devam ederken, 50 yaşındaki adamın memleketi olan Colorado'ya bağlı Boulder'dan arkadaşı olduğunu belirten Kritee Kanko adlı bir Budist rahip, Bruce'un iklim krizine dikkat çekmek için eylemi gerçekleştirdiğini ve en az bir yıldır böyle bir eylemi planladığını söyledi.
Kanko, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bu, iklim krizine dikkat çekmek için son derece korkusuz bir merhamet eylemi. Bilgileri bir araya getirmeye çalışıyoruz ama o bunu en az bir yıldır planlıyormuş. Çok duygulandım" ifadelerini kullandı.
Öte yandan, yangının hemen sonrasındaki güvenlik kamerası görüntüleri, polis memurlarının arka planda çığlık attığı duyulan Bruce'u sakinleştirmeye çalıştıklarını gösteriyor.
Polisin konuyla ilgili soruşturmasının devam ettiği bildirildi.
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