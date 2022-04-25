Dünya Günü'nde kendini ateşe vererek ölen iklim aktivistinin Facebook paylaşımı ortaya çıktı
09:49 25.04.2022 (güncellendi: 10:00 25.04.2022)
© Fotoğraf : Facebook / Wynn Bruce 22 Nisan Dünya Günü'nde ABD Yüksek Mahkemesi önünde kendini yakarak hayatına son veren 50 yaşındaki iklim aktivisti Wynn Bruce'un 2020 yılındaki bir Facebook gönderisi ortaya çıktı. Aktivistin gönderisinde '22.04.2022' yazıp alev emojisi koyması dikkat çekti.
© Fotoğraf : Facebook / Wynn Bruce
22 Nisan Dünya Günü'nde ABD Yüksek Mahkemesi önünde kendini yakarak hayatına son veren 50 yaşındaki iklim aktivisti Wynn Bruce'un 2020 yılındaki bir Facebook gönderisi ortaya çıktı. Aktivistin gönderisinde '22.04.2022' yazıp alev emojisi koyması dikkat çekti.
ABD'nin başkenti Washington'daki Yüksek Mahkeme binası önünde 22 Nisan Dünya Günü'nde kendini yakan iklim aktivisti yaşamını yitirdi.
Mahkeme binasının önünde yerel saatle 18.30 civarında meydana gelen olayda Wynn Bruce, daha sonra helikopterle hastaneye kaldırıldı. Ancak 50 yaşındaki adam, 23 Nisan'da yaşam savaşını kaybetti.
1. Yesterday, on Earth Day, a man named Wynn Alan Bruce set himself on fire in front of the Supreme Court, in Washington DC. Those who knew Wynn describe him as very kind, someone who cared about stopping climate change. pic.twitter.com/WnWoEcHXhi— Andrew Bear (@1andrewbear) April 24, 2022
Kendisine ait Facebook hesabından ise aktivistin Budist olduğu ortaya çıktı. Bruce'un iki sene yaptığı bir paylaşımda, olayın gerçekleştiği 22.04.2022'nin tarihinin yer aldığı ve bu tarihin başına da alev emojisinin eklendiği görüldü.
Polisin olayın nedenlerine ilişkin araştırması devam ederken, 50 yaşındaki adamın memleketi olan Colorado'ya bağlı Boulder'dan arkadaşı olduğunu belirten Kritee Kanko adlı bir Budist rahip, Bruce'un iklim krizine dikkat çekmek için eylemi gerçekleştirdiğini ve en az bir yıldır böyle bir eylemi planladığını söyledi.
Kanko, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bu, iklim krizine dikkat çekmek için son derece korkusuz bir merhamet eylemi. Bilgileri bir araya getirmeye çalışıyoruz ama o bunu en az bir yıldır planlıyormuş. Çok duygulandım" ifadelerini kullandı.
This guy was my friend. He meditated with our sangha. This act is not suicide. This is a deeply fearless act of compassion to bring attention to climate crisis. We are piecing together info but he had been planning it for atleast one year. #wynnbruce I am so moved. https://t.co/bHoRaLK6Fr— Dr. K. Kritee (@KriteeKanko) April 24, 2022
Öte yandan, yangının hemen sonrasındaki güvenlik kamerası görüntüleri, polis memurlarının arka planda çığlık attığı duyulan Bruce'u sakinleştirmeye çalıştıklarını gösteriyor.
Polisin konuyla ilgili soruşturmasının devam ettiği bildirildi.