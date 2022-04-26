Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20220426/pekinde-kovid-19-vakalari-nedeniyle-11-ilcede-toplu-testler-uygulanacak--1055849530.html
Pekin'de Kovid-19 vakaları nedeniyle 11 ilçede toplu testler uygulanacak
Pekin'de Kovid-19 vakaları nedeniyle 11 ilçede toplu testler uygulanacak
Çin'in başkenti Pekin'de son 4 günde tespit edilen yerel kaynaklı vakalar nedeniyle 11 ilçe ve bir özel ekonomik bölgede toplu testler uygulanmasına karar... 26.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-26T09:35+0300
2022-04-26T09:37+0300
koronavirüs
çin
şanghay
pekin
koronavirüs
omicron
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1a/1055849632_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_169693480f75d982dd5c07f67cb7f1b2.jpg
Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden (CDC) yapılan açıklamaya göre, kentte son 24 saatte 32 yeni vaka tespit edilirken, son 4 günde kaydedilen vaka sayısı 75'e çıktı. Dün merkez ilçelerden Çaoyang'da toplu testlerin başlamasının ardından Donçıng, Şiçıng, Haydien, Fıngtay, Şicingşan, Fangşan, Tongcou, Şunyi, Çangping ve Daşing ilçeleri ile Pekin Ekonomik-Teknolojik Kalkınma Bölgesi'nde salı ile cumartesi günleri arasında 3 tur toplu test yapılacak. Öte yandan, salgın nedeniyle vakaların görüldüğü tekil yerleşimlerin yanı sıra bir mahallede karantina ilan edildi. Kentteki tüm kültür ve spor etkinlikleri, fuarlar, sergiler ve diğer büyük ölçekli etkinlikler iptal edildi. Pekin Yerel Yönetimi Sözcüsü Şu Hıcien, yaptığı açıklamada, şehrin virüs tetkik tedbirlerinin genişletilmesine hazır olması gerektiğini belirterek, "Salgını etkin şekilde önlemek ve halk sağlığını güvenceye almak için salgınla mücadeleyi sonsuz bir savaş olarak yürütmeliyiz" ifadelerini kullandı. Nüfusu 21 milyonu aşan metropolde, Şanghay benzeri bir kapanmayı gerektirecek yayılmanın olması ihtimali kaygıları artırıyor. Vatandaşlar olası bir kapanmaya hazırlık için yiyecek stoklarken, bazı süpermarketlerde temel gıda maddelerinin bulunduğu rafların boşaldığı gözlendi.
https://tr.sputniknews.com/20220425/cinin-baskenti-pekinde-yerel-kaynakli-kovid-19-vakalari-kaygi-yaratiyor-1055820028.html
https://tr.sputniknews.com/20220422/sanghayda-ofisler-hastaneye-donusturuldu-1055774661.html
çin
şanghay
pekin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1a/1055849632_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_30432ab880200234c0439a6c15f7fc18.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
çin, şanghay, pekin, koronavirüs, omicron

Pekin'de Kovid-19 vakaları nedeniyle 11 ilçede toplu testler uygulanacak

09:35 26.04.2022 (güncellendi: 09:37 26.04.2022)
© AP Photo / Mark SchiefelbeinPekin
Pekin - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2022
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Abone olTelegram
Çin'in başkenti Pekin'de son 4 günde tespit edilen yerel kaynaklı vakalar nedeniyle 11 ilçe ve bir özel ekonomik bölgede toplu testler uygulanmasına karar verildi.
Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden (CDC) yapılan açıklamaya göre, kentte son 24 saatte 32 yeni vaka tespit edilirken, son 4 günde kaydedilen vaka sayısı 75'e çıktı.
Dün merkez ilçelerden Çaoyang'da toplu testlerin başlamasının ardından Donçıng, Şiçıng, Haydien, Fıngtay, Şicingşan, Fangşan, Tongcou, Şunyi, Çangping ve Daşing ilçeleri ile Pekin Ekonomik-Teknolojik Kalkınma Bölgesi'nde salı ile cumartesi günleri arasında 3 tur toplu test yapılacak.
Öte yandan, salgın nedeniyle vakaların görüldüğü tekil yerleşimlerin yanı sıra bir mahallede karantina ilan edildi. Kentteki tüm kültür ve spor etkinlikleri, fuarlar, sergiler ve diğer büyük ölçekli etkinlikler iptal edildi.
Pekin- Koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2022
KORONAVİRÜS
Çin'in başkenti Pekin'de yerel kaynaklı Kovid-19 vakaları kaygı yaratıyor
Dün, 08:45
Pekin Yerel Yönetimi Sözcüsü Şu Hıcien, yaptığı açıklamada, şehrin virüs tetkik tedbirlerinin genişletilmesine hazır olması gerektiğini belirterek, "Salgını etkin şekilde önlemek ve halk sağlığını güvenceye almak için salgınla mücadeleyi sonsuz bir savaş olarak yürütmeliyiz" ifadelerini kullandı.
Hızla yayılan fotoğrafları gören sosyal medya kullanıcıları da şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bir kullanıcı, Aman Allah’ım. Burası sanki fazla mesaiye kalmış insanlarla dolu ifadelerini kullanırken, diğer bir kullanıcı ise Eğer sağlıklıysanız bu fotoğraflara bakınca sağlığınızı kaydedebilirsiniz yorumunu yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2022
MULTİMEDYA
Şanghay’da ofisler hastaneye dönüştürüldü: 'Burası sanki fazla mesaiye kalmış insanlarla dolu'
22 Nisan, 15:02
Nüfusu 21 milyonu aşan metropolde, Şanghay benzeri bir kapanmayı gerektirecek yayılmanın olması ihtimali kaygıları artırıyor. Vatandaşlar olası bir kapanmaya hazırlık için yiyecek stoklarken, bazı süpermarketlerde temel gıda maddelerinin bulunduğu rafların boşaldığı gözlendi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала