https://tr.sputniknews.com/20220426/pekinde-kovid-19-vakalari-nedeniyle-11-ilcede-toplu-testler-uygulanacak--1055849530.html

Pekin'de Kovid-19 vakaları nedeniyle 11 ilçede toplu testler uygulanacak

Pekin'de Kovid-19 vakaları nedeniyle 11 ilçede toplu testler uygulanacak

Çin'in başkenti Pekin'de son 4 günde tespit edilen yerel kaynaklı vakalar nedeniyle 11 ilçe ve bir özel ekonomik bölgede toplu testler uygulanmasına karar... 26.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-26T09:35+0300

2022-04-26T09:35+0300

2022-04-26T09:37+0300

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Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden (CDC) yapılan açıklamaya göre, kentte son 24 saatte 32 yeni vaka tespit edilirken, son 4 günde kaydedilen vaka sayısı 75'e çıktı. Dün merkez ilçelerden Çaoyang'da toplu testlerin başlamasının ardından Donçıng, Şiçıng, Haydien, Fıngtay, Şicingşan, Fangşan, Tongcou, Şunyi, Çangping ve Daşing ilçeleri ile Pekin Ekonomik-Teknolojik Kalkınma Bölgesi'nde salı ile cumartesi günleri arasında 3 tur toplu test yapılacak. Öte yandan, salgın nedeniyle vakaların görüldüğü tekil yerleşimlerin yanı sıra bir mahallede karantina ilan edildi. Kentteki tüm kültür ve spor etkinlikleri, fuarlar, sergiler ve diğer büyük ölçekli etkinlikler iptal edildi. Pekin Yerel Yönetimi Sözcüsü Şu Hıcien, yaptığı açıklamada, şehrin virüs tetkik tedbirlerinin genişletilmesine hazır olması gerektiğini belirterek, "Salgını etkin şekilde önlemek ve halk sağlığını güvenceye almak için salgınla mücadeleyi sonsuz bir savaş olarak yürütmeliyiz" ifadelerini kullandı. Nüfusu 21 milyonu aşan metropolde, Şanghay benzeri bir kapanmayı gerektirecek yayılmanın olması ihtimali kaygıları artırıyor. Vatandaşlar olası bir kapanmaya hazırlık için yiyecek stoklarken, bazı süpermarketlerde temel gıda maddelerinin bulunduğu rafların boşaldığı gözlendi.

https://tr.sputniknews.com/20220425/cinin-baskenti-pekinde-yerel-kaynakli-kovid-19-vakalari-kaygi-yaratiyor-1055820028.html

https://tr.sputniknews.com/20220422/sanghayda-ofisler-hastaneye-donusturuldu-1055774661.html

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