https://tr.sputniknews.com/20220427/abnin-6-yaptirim-paketi-yolda-rusyaya-yonelik-hangi-ambargolar-uygulaniyor-1055895494.html

AB’nin 6. yaptırım paketi yolda: Rusya’ya yönelik hangi ambargolar uygulanıyor?

AB’nin 6. yaptırım paketi yolda: Rusya’ya yönelik hangi ambargolar uygulanıyor?

Batı’nın Donbass operasyonu düzenleyen Rusya’ya yönelik yasaklama ve engellemelerinin ardı arkası kesilmiyor. Son olarak 8 Nisan’da beşinci yaptırım paketini... 27.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-27T16:40+0300

2022-04-27T16:40+0300

2022-04-27T16:40+0300

ukrayna krizi

avrupa birliği

yasak

ambargo

yaptırım

rusya

enerji

içki

havyar

petrol

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Rusya’nın düzenlediği Donbass operasyonu sonrasında Batı’nın Ruslara yönelik kişisel, kültürel ve ekonomik yaptırım kararlarına yenileri ekleniyor. Harekat sonrası İran, Suriye ve Kuzey Kore'yi geçerek dünyanın en çok yaptırım uygulanan ülkesi konumuna gelen Rusya’ya yönelik Avrupa Birliği’nin (AB) ardı ardına duyurduğu ambargoların altıncısı da yolda.Amerikan yayın organı Politico'nun konu ile alakalı aktardığı habere göre, bazı ülkelerin Rus medya kuruluşlarına da yaptırım uygulanması için baskı yaptığı belirtilirken, 6. paketin 30 Nisan’a kadar onaylanabileceği de yazıldı.Altıncı paketin petrol ithalatına yönelik yasaklama içermesi bekleniyorEn son 8 Nisan’da 5. yaptırım paketini kabul eden AB, Rusya’dan kömür ithalatını yasaklamıştı. Bu hafta içinde duyurulması beklenen pakette ise, petrol ithalatına yönelik bir tür yasaklama ve birçok bankanın daha SWIFT ödeme sisteminden çıkarılması gibi maddelerin açıklanması bekleniyor. Avrupa’nın petrol, kömür ve doğalgazda büyük oranda Rusya'ya bağlı olması ise, halihazırda uygulanan yaptırımlar sonucu yükselen enflasyonun pençesindeki Batılı ülkeleri düşündürüyor.‘Rusya’ya yönelik enerji yaptırımlarının yükünü tüm AB sırtlanmak zorunda kalacak’20 Nisan’da Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir araya gelen ve 6. yaptırım paketini konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın petrol arzına tam ambargo yapılması çağrısını yineleyerek, "Yaptırımlar özellikle Rusya'nın enerji sektörü, bankacılık sektörü, ihracatı, ithalatı ve taşımacılığına kısıtlamalar getirecek" açıklamasında bulunmuştu.Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra ise, Rusya'ya karşı yaptırımlar konusunda 'tüm seçenelerin masada olduğunu' ancak enerji alanında uygulanacak yaptırımların yükünü tüm AB’nin sırtlamak zorunda kalacağını belirtmişti.Avrupa’da rekor seviyeye yükselen enflasyonNitekim ambargo kararları sonrası Avrupa’da enflasyon rakamları rekor seviyelere çıktı. Peki, kendi uyguladığı yaptırımların sonuçlarını ‘sırtlayan’ Avrupa, şimdiye kadar hangi yaptırım pakedinde ne karar aldı? Sputnik, operasyonun başından bu yana AB’nin Rusya’ya yönelik yasaklarını masaya yatırdı.Birinci yaptırım paketi: Kuzey Akım-2’nin durdurulmasından bireylerin hedef alınmasınaİlk yaptırım paketini AB, Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri’nin Rusya tarafından tanınması üzerine 22 Şubat’ta kabul etti. Kararlar, Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılan ‘acil nitelikli olağanüstü AB Liderler Zirvesi’nde alındı. Ortak duyurulan maddeler ise şöyle:Bireysel yaptırımların ilki İngiltere’den geldiİngiltere Başbakanı Boris Johnson, Donetsk ve Lugansk'ın bağımsızlığını tanıyan Rusya'yı AB’ye ek olarak yeni ekonomik yaptırımlarla tehdit etmişti. Daha sonra Johnson, 5 banka ve 3 kişiyi hedef alan yaptırımlarını açıkladı. Avam Kamarası'nda konuşan Johnson'ın yaptırım dayattığı Rus bankaları; Rossiya, IS Bank, General Bank, Promsvyazbank, Karadeniz Bankası. Johnson'ın "Çok yüksek net değere sahip üç kişiyi cezalandırıyoruz" diyerek yaptırım dayattığı Rusya vatandaşları ise Gennadiy Timçenko, Boris Romanoviç Rotenberg ve Igor Arkadyeviç Rotenberg. Bu kişi ve kuruluşların Britanya'da sahip oldukları tüm malvarlıkları donduruldu. İlgili kişilerin Britanya'ya seyahat etmeleri yasaklandı. Britanya'daki kişi ve kuruluşlarının onlarla herhangi bir ilişkisinin olması da yasak kapsamına alındı.Bireyleri hedef alan bir yaptırım da AB’denAB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya’ya yönelik AB yaptırımlarının Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri’nin tanınması yönünde oy kullanan Duma milletvekillerini de etkileyeceğini açıkladı. Fransa’nın başkenti Paris’teki basın toplantısında, Borrell, “Bu kararları almaktan sorumlu olanlara, özellikle Rus parlamenterlere ve askeri sektörden sorumlu olanlara karşı kişisel yaptırımlar uygulanacak” demişti. Daha önce Kırım’a yönelik uygulanan ekonomik yaptırımların benzerinin Donbass’a karşı da uygulanacağını belirten Borrell, “Oligarkları finanse eden bankacılık kurumlarına, ülke hükümetinin üyeleri ve onların çevrelerine karşı da mali yaptırımlar uygulanacak” diye konuşmuştu.İkinci yaptırım paketi: Bankacılık ve medya gibi pek çok alanda yasaklarAB yetkilileri, Rusya’nın Donbass operasyonunu 24 Şubat’ta başlatmasının ardından ikinci yaptırım paketini kabul etti. AB liderlerinin olağanüstü toplandığı zirvede, Rusya'ya yönelik finans, enerji, ulaşım, ihracat kontrolü ve finansmanı, vize politikası ve kişileri hedef alan ek yaptırımlar masaya yatırılmıştı. AB Liderler Zirvesi bitiminde, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Dönem Başkanı Fransa'nın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ortak basın toplantısı düzenleyerek yaptırım maddelerini açıkladı:Avrupa Birliği, Belarus yaptırımlarını 1 yıl daha uzattıAvrupa Konseyi, Ukrayna'ya dönük askeri harekat nedeniyle Rusya'nın yanında Belarus'u da hedef alan yaptırımlar açıklamıştı. AB resmi gazetesinde yayınlanan kararda Brüksel, Belarus'a yönelik yaptırımları 1 yıl daha uzattı. Karara göre, yaptırımların 28 Şubat 2023 tarihine kadar yürürlükte kalacağı duyuruldu.Üçüncü yaptırım paketi: Putin'e yakın kişilere bireysel yasaklar getirilirken Rus uçaklarına da el konuldu8 Mart’ta Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Avrupa Birliği (AB) daimi temsilcilerinin, Rus iş insanları ve aile fertlerine yönelik yaptırımların genişletilmesi konusunda anlaştığı belirtilmişti. Alınan kararlar ise şöyle:Belarus’a SWIT yasağıRus uçakları alıkonulduDördüncü yaptırım paketi: Havyardan içkiye kadar bir çok Rus ürünün ticareti yasaklandı15 Mart’ta onaylanan dördüncü yaptırım paketi kapsamında lüks malların AB ülkelerinden Rusya'ya ihracatının yasaklanacağına dikkat çekilerek şu açıklamalar yapıldı:Putin’e yakın kişilere hedef gösterilmeye devam edildiYandex grubunun genel müdürü AB yaptırımları listesine dahil edildiBeşinci yaptırım paketi: 'Rus enerjisinden kurtulmak ilk hedef'AB Komisyon Başkanı Leyen, 5’inci yaptırım paketinin 6 ayağı olduğunu belirterek “İlk olarak, Rusya'dan kömür ithalatına yılda 4 milyar Euro değerinde bir ithalat yasağı getireceğiz. Bu, Rusya için bir diğer önemli gelir kaynağını kesecek” demişti. AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Borrell’in Buça’daki olayların ardından açıkladığı kararlar şöyle:Enerji alanındaki yaptırımların ardından yeni sözleşmelerin imzalanamayacağı da duyuruldu. Mevcut sözleşmelerin ise, ağustos ayının ikinci haftasında feshedilmesi gerekecek, bu da Rusya'nın o zamana kadar AB'den kömür ihracatı için ödeme almaya devam edebileceği anlamına geliyor.Yaptırımları atlatmanın potansiyel bir yolu olarak görülen kripto para birimlerinin kullanımına ilişkin yasaklar genişletildi.Ayrıca AB'nin Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nden 217 kişi ve 18 örgüte karşı yaptırım kararı aldığı da duyuruldu. AB, kara listesine 217 kişinin daha eklendiğini ve bu kişilerin AB'deki mal varlıklarının dondurulduğu, AB ülkelerine de seyahat etmelerinin yasaklandığını açıkladı.

https://tr.sputniknews.com/20220407/rusyadan-komur-ithalatina-konulan-yasaktan-sonra-avrupada-elektrik-fiyatlari-artti-1055389623.html

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