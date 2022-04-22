Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220422/canli--letonya-baltik-ulkeleri-rusyadan-gaz-satin-almayi-planlamiyor-1055777978.html
CANLI | Letonya: Baltık ülkeleri Rusya'dan gaz satın almayı planlamıyor
CANLI | Letonya: Baltık ülkeleri Rusya'dan gaz satın almayı planlamıyor
Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatı devam ederken Letonya Başbakanı Krisjanis Karins, ülkesinin Litvanya ve Estonya ile birlikte Rusya'dan gaz satın almama... 22.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-22T17:15+0300
2022-04-22T18:01+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
yaptırım
askeri harekat
kremlin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/16/1055777931_0:0:3049:1716_1920x0_80_0_0_243ba21c067680674369edb4ec675751.jpg
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/16/1055777931_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_5f4ad2704807f73a10ed7cc4d5d7c7b3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, ukrayna, yaptırım, askeri harekat, kremlin, новый онлайн для белой редактуры
Rusya ordusu - Ukrayna - Sputnik Türkiye

CANLI | Letonya: Baltık ülkeleri Rusya'dan gaz satın almayı planlamıyor

17:15 22.04.2022 (güncellendi: 18:01 22.04.2022)
Abone olTelegram
Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatı devam ederken Letonya Başbakanı Krisjanis Karins, ülkesinin Litvanya ve Estonya ile birlikte Rusya'dan gaz satın almama konusunda anlaştıklarını söyledi.
Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri harekatı ve Batılı ülkelerin Moskova'yı hedef alan yaptırımları devam ediyor.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Ukrayna ordusunun Mariupol'ü kontrolü altında tutmaya devam ettiği yönündeki iddiasını yalanladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Güvenlik Konseyi’nin daimi üyeleri ile yaptığı toplantıda Sovyetler Birliği sonrası bölgedeki komşularla işbirliğini konuştu. Güvenlik Konseyi ile acil toplanan Putin, “Bugün Sovyet sonrası bölgedeki en yakın komşularımızla işbirliği konularını konuşacağız” dedi.
Bloomberg’in aktardığına göre, Finlandiya 24 Nisan'dan itibaren Rusya’dan elektrik ithalatını üçte bir oranında azaltma kararı aldı.
Rusya ordusu - Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2022
Ukrayna krizi
CANLI BLOG | Putin, Güvenlik Konseyi ile görüştü: Gündem eski Sovyet ülkeleri ile işbirliği
06:15
Rusya'nın Ukrayna operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
Önce yenilerÖnce eskiler
18:01 22.04.2022
ABD- Rusya bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2022
DÜNYA
Rusya: ABD ile dürüst diyaloğa açığız
17:56
17:21 22.04.2022
Medinskiy, bugün Ukrayna heyetinin başkanıyla birkaç kez görüştüğünü doğruladı
Rusya’nın Ukrayna ile görüşmelerdeki heyetin başkanı, Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, bugün Ukrayna heyetinin başkanı David Arahamiya ile birkaç kez görüştüğünü belirtti.
Medinskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, medyada çıkan ilgili haberle ilgili, “Doğruluyorum” dedi.
17:15 22.04.2022
Letonya: Baltık ülkeleri Rusya'dan gaz satın almayı planlamıyor
Letonya Başbakanı Krisjanis Karins, ülkesinin Litvanya ve Estonya ile birlikte Rusya'dan gaz satın almama konusunda anlaştıklarını söyledi.
Reuters’in aktardığına göre, Baltık ülkelerinden mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Karins, üç devletin de şu anda Rus gazı ithal etmediğini ve bundan sonra da ithal etmeyi planlamadığını kaydetti.
Üç ülke başbakanının mavi yakıt sıkıntısı yaşamamak için işbirliği yapma konusunda anlaştığını vurgulayan Karins, “Yeterli miktarda gaz sağlamak için işbirliği yapacağız, bunun için Letonya'daki yeraltı depolama tesislerini kullanacağız” dedi.
16 Nisan’da Estonya Savunma Bakanı Kalle Laanet, Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımların beklenen etkiyi yapmadığını, yaptırımların sıkılaştırılması ve Rus petrol ve gazının boykot edilmesi gerektiğini belirtmişti.
17:14 22.04.2022
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2022
Ukrayna krizi
Lavrov: Ukrayna’yla barış görüşmeleri yavaş ilerliyor
16:46
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала