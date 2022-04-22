CANLI | Letonya: Baltık ülkeleri Rusya'dan gaz satın almayı planlamıyor

Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri harekatı ve Batılı ülkelerin Moskova'yı hedef alan yaptırımları devam ediyor.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Ukrayna ordusunun Mariupol'ü kontrolü altında tutmaya devam ettiği yönündeki iddiasını yalanladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Güvenlik Konseyi’nin daimi üyeleri ile yaptığı toplantıda Sovyetler Birliği sonrası bölgedeki komşularla işbirliğini konuştu. Güvenlik Konseyi ile acil toplanan Putin, “Bugün Sovyet sonrası bölgedeki en yakın komşularımızla işbirliği konularını konuşacağız” dedi.
Bloomberg’in aktardığına göre, Finlandiya 24 Nisan'dan itibaren Rusya’dan elektrik ithalatını üçte bir oranında azaltma kararı aldı.
Rusya'nın Ukrayna operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında: