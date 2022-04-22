CANLI | Letonya: Baltık ülkeleri Rusya'dan gaz satın almayı planlamıyor

Letonya: Baltık ülkeleri Rusya'dan gaz satın almayı planlamıyor

Letonya Başbakanı Krisjanis Karins, ülkesinin Litvanya ve Estonya ile birlikte Rusya'dan gaz satın almama konusunda anlaştıklarını söyledi.

Reuters’in aktardığına göre, Baltık ülkelerinden mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Karins, üç devletin de şu anda Rus gazı ithal etmediğini ve bundan sonra da ithal etmeyi planlamadığını kaydetti.

Üç ülke başbakanının mavi yakıt sıkıntısı yaşamamak için işbirliği yapma konusunda anlaştığını vurgulayan Karins, “Yeterli miktarda gaz sağlamak için işbirliği yapacağız, bunun için Letonya'daki yeraltı depolama tesislerini kullanacağız” dedi.

16 Nisan’da Estonya Savunma Bakanı Kalle Laanet, Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımların beklenen etkiyi yapmadığını, yaptırımların sıkılaştırılması ve Rus petrol ve gazının boykot edilmesi gerektiğini belirtmişti.