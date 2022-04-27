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https://tr.sputniknews.com/20220427/rus-pilot-yarosenkoyu-tasiyan-ucak-vnukovo-havalimanina-indi-1055901335.html
Rus pilot Yaroşenko’yu taşıyan uçak Vnukovo Havalimanı’na indi
Rus pilot Yaroşenko’yu taşıyan uçak Vnukovo Havalimanı’na indi
ABD'de hüküm giyerek tutuklu bulunan, uzun müzakereler sonucu Rusya'da cezaevinde yatan ABD vatandaşı Trevor Reed'le takas edilen Rus pilot Konstantin... 27.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-27T21:25+0300
2022-04-27T21:31+0300
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Bugün Türkiye'de takası gerçekleştirildikten sonra Rusya'ya doğru yola çıkan Rus pilot Konstantin Yaroşenko’yu taşıyan uçak Moskova’daki Vnukovo Havalimanı’na indi.Sputnik’e konuya ilişkin bilgi aktaran bir kaynak, “Uçak Vnukovo’ya iniş yaptı” diye konuştu.Yaroşenko’nun 12 yıllık ayrılıktan sonra ailesine kavuştuğu görüntüleri Rossiya 1 televizyonu yayınladı.Yaroşenko, Liberya'da uyuşturucu kaçakçılığı suçlamaları nedeniyle 2010'da gözaltına alınmıştı. Pilot, 2011'de ABD'de çıkarıldığı mahkeme tarafından ülkeye 100 milyon doların üzerinde bir değerde kokain sokmaktan 20 yıl hapse mahkum edilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220427/abdde-hukum-giyen-rus-pilot-yarosenko-rusyada-tutuklu-bulunan-abd-vatandasi-reedle-takas-edildi-1055890945.html
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rusya, türkiye, abd, konstantin yaroşenko

Rus pilot Yaroşenko’yu taşıyan uçak Vnukovo Havalimanı’na indi

21:25 27.04.2022 (güncellendi: 21:31 27.04.2022)
© Sputnik / Игорь ОнучинRus pilot Konstantin Yaroşenko'yu taşıyan uçak
Rus pilot Konstantin Yaroşenko'yu taşıyan uçak - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2022
© Sputnik / Игорь Онучин
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ABD'de hüküm giyerek tutuklu bulunan, uzun müzakereler sonucu Rusya'da cezaevinde yatan ABD vatandaşı Trevor Reed'le takas edilen Rus pilot Konstantin Yaroşenko’yu taşıyan uçak Moskova’daki Vnukovo Havalimanı’na indi.
Bugün Türkiye'de takası gerçekleştirildikten sonra Rusya'ya doğru yola çıkan Rus pilot Konstantin Yaroşenko’yu taşıyan uçak Moskova’daki Vnukovo Havalimanı’na indi.
Sputnik’e konuya ilişkin bilgi aktaran bir kaynak, “Uçak Vnukovo’ya iniş yaptı” diye konuştu.
Yaroşenko’nun 12 yıllık ayrılıktan sonra ailesine kavuştuğu görüntüleri Rossiya 1 televizyonu yayınladı.
Yaroşenko, Liberya'da uyuşturucu kaçakçılığı suçlamaları nedeniyle 2010'da gözaltına alınmıştı. Pilot, 2011'de ABD'de çıkarıldığı mahkeme tarafından ülkeye 100 milyon doların üzerinde bir değerde kokain sokmaktan 20 yıl hapse mahkum edilmişti.
Rus pilot Konstantin Yaroşenko - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2022
DÜNYA
ABD'de hüküm giyen Rus pilot Yaroşenko, Rusya'da tutuklu bulunan ABD vatandaşı Reed'le takas edildi
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