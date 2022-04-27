https://tr.sputniknews.com/20220427/rus-pilot-yarosenkoyu-tasiyan-ucak-vnukovo-havalimanina-indi-1055901335.html
Rus pilot Yaroşenko’yu taşıyan uçak Vnukovo Havalimanı’na indi
Rus pilot Yaroşenko’yu taşıyan uçak Vnukovo Havalimanı’na indi
ABD'de hüküm giyerek tutuklu bulunan, uzun müzakereler sonucu Rusya'da cezaevinde yatan ABD vatandaşı Trevor Reed'le takas edilen Rus pilot Konstantin... 27.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-27T21:25+0300
2022-04-27T21:25+0300
2022-04-27T21:31+0300
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Bugün Türkiye'de takası gerçekleştirildikten sonra Rusya'ya doğru yola çıkan Rus pilot Konstantin Yaroşenko’yu taşıyan uçak Moskova’daki Vnukovo Havalimanı’na indi.Sputnik’e konuya ilişkin bilgi aktaran bir kaynak, “Uçak Vnukovo’ya iniş yaptı” diye konuştu.Yaroşenko’nun 12 yıllık ayrılıktan sonra ailesine kavuştuğu görüntüleri Rossiya 1 televizyonu yayınladı.Yaroşenko, Liberya'da uyuşturucu kaçakçılığı suçlamaları nedeniyle 2010'da gözaltına alınmıştı. Pilot, 2011'de ABD'de çıkarıldığı mahkeme tarafından ülkeye 100 milyon doların üzerinde bir değerde kokain sokmaktan 20 yıl hapse mahkum edilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220427/abdde-hukum-giyen-rus-pilot-yarosenko-rusyada-tutuklu-bulunan-abd-vatandasi-reedle-takas-edildi-1055890945.html
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rusya, türkiye, abd, konstantin yaroşenko
Rus pilot Yaroşenko’yu taşıyan uçak Vnukovo Havalimanı’na indi
21:25 27.04.2022 (güncellendi: 21:31 27.04.2022) Abone ol
ABD'de hüküm giyerek tutuklu bulunan, uzun müzakereler sonucu Rusya'da cezaevinde yatan ABD vatandaşı Trevor Reed'le takas edilen Rus pilot Konstantin Yaroşenko’yu taşıyan uçak Moskova’daki Vnukovo Havalimanı’na indi.
Bugün Türkiye'de takası gerçekleştirildikten sonra Rusya'ya doğru yola çıkan Rus pilot Konstantin Yaroşenko’yu taşıyan uçak Moskova’daki Vnukovo Havalimanı’na indi.
Sputnik’e konuya ilişkin bilgi aktaran bir kaynak, “Uçak Vnukovo’ya iniş yaptı” diye konuştu.
Yaroşenko’nun 12 yıllık ayrılıktan sonra ailesine kavuştuğu görüntüleri Rossiya 1 televizyonu yayınladı.
Yaroşenko, Liberya'da uyuşturucu kaçakçılığı suçlamaları nedeniyle 2010'da gözaltına alınmıştı. Pilot, 2011'de ABD'de çıkarıldığı mahkeme tarafından ülkeye 100 milyon doların üzerinde bir değerde kokain sokmaktan 20 yıl hapse mahkum edilmişti.