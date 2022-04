https://tr.sputniknews.com/20220428/cinin-twitteri-kotu-davranisla-mucadele-adina-kullanicilarin-konumunu-gostermeye-basladi-1055931511.html

Çin'in Twitter'ı 'kötü davranışla mücadele' adına kullanıcıların konumunu göstermeye başladı

Twitter'ın yasaklı olduğu Çin'in en popüler sosyal medya platformu Weibo, her kullanıcının konumunu ortalık yerde gösterir oldu. Kullanıcıları, konumlarının... 28.04.2022, Sputnik Türkiye

Twitter kullancısı için her tweet attığı sefer konumunun herkesin göreceği şekilde paylaşılması en azından şimdilik hayal edilemez bir durum. Gelgelelim Çin'deki sayıları 570 milyonu geçen Weibo kullanıcılarının başına bu geldi. Dolayısıyla yüz milyonlarca Çinli için artık Weibo'yu aktif kullanmak soru işareti halini aldı. Weibo'nun yeni politikası kullanıcıları için şu anlama geliyor: Yeni bir gönderi için yayımla düğmesine her bastıklarında bulundukları il veya belediye görüntülenecek. IP konumu da hesap sayfalarında görüntülenecek. Çin dışından gönderi paylaşanların da IP'lerinin bulunduğu ülke görüntülenecek. Çin Twitter'ı, yeni politika için şu gerekçeleri sundu: Sıcak gündem konularına müdahil tarafların kimliğine bürünme gibi kötü davranışları, kötü niyetli dezenformasyonu, veri trafiğinin kazınmasını azaltmak, yayılan içeriğin özgünlüğünü ve şeffaflığını garanti altına almak.Zorunlu bilgi paylaşımı ve hizmete kalıcı ekleme kategorisine giren yeni uygulamada neyse ki herkese açık paylaşılan konum çok spesifik değil.Weibo'nun açıklamasında, bunun, 'kullanıcıların gerçek ve etkili bilgileri hızlı şekilde elde etmeleri için hak ve çıkarlarını korurken, sağlıklı ve düzenli bir tartışma ortamı sağlamaya yardımcı olması' temenni edildi. Tahmin edilebileceği üzere bazı kullanıcılar, konumlarının paylaşılmasından memnun olmadıklarını belirtti. Örneğin Misty isimli kullanıcı, "Her IP adresi kulağınıza 'Dikkatli olun' diye fısıldar gibi görünüyor" diye yazdı.Diğerleri, bunun 'söylentilerin ve iğrenç içeriğin yayılmasını sınırlamaya yardımcı olabilecek iyi bir adım olduğu' yönünde görüş bildirdi. Örneğin UltraScarry isimli kullanıcı "Özellikle Kovid durumunun hala ciddi olduğu bir zamanda, IP'lerin hızla ifşa edilmesi, söylenti uyduran ve yayanlardan gelen iğrenç içeriğin görünmesini etkili şekilde azaltabilir" dedi.

