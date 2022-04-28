https://tr.sputniknews.com/20220428/rus-disisleri--abd-kongresinin-rus-varliklarinin-ukraynaya-devredilmesi-fikri-aptalca-1055930127.html

Rus Dışişleri: ABD Kongresi'nin Rus varlıklarının Ukrayna’ya devredilmesi fikri aptalca

Rus Dışişleri: ABD Kongresi'nin Rus varlıklarının Ukrayna’ya devredilmesi fikri aptalca

ABD Kongresi'nin Rusya'nın varlıklarına el koyma girişimini değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova’nın ‘aptalca olanlar’ da... 28.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-28T18:21+0300

2022-04-28T18:21+0300

2022-04-28T18:21+0300

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD'nin Rus varlıklarına el koyma girişimini değerlendirdi.YouTube'dan yayın yapan Solovyov-Live kanalına konuk olan Zaharova, ABD Kongresi'nin Rus varlıklarına el konulması ve bu varlıkların Ukrayna’ya devredilmesine ilişkin yasa tasarısı ile Rusya’nın ‘terör sponsoru’ olarak tanınması teklifleri hakkındaki soruları yanıtladı.Zaharova, hasım ülkeler olarak ABD ve İngiltere’nin bir dizi sonuçla karşı karşıya kaldıklarını hatırlatarak, “Alacakları tüm önlemler, aptalca olsalar bile, geliştirilecek ve devam ettirilecek. Elbette, sizin de bildiğiniz gibi, hiç bir şeyi yanıtsız bırakmıyoruz , bunu artık anlamaları gerekiyor” ifadelerini kullandı.

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