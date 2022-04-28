Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220428/rus-disisleri--abd-kongresinin-rus-varliklarinin-ukraynaya-devredilmesi-fikri-aptalca-1055930127.html
Rus Dışişleri: ABD Kongresi'nin Rus varlıklarının Ukrayna’ya devredilmesi fikri aptalca
Rus Dışişleri: ABD Kongresi'nin Rus varlıklarının Ukrayna’ya devredilmesi fikri aptalca
ABD Kongresi'nin Rusya'nın varlıklarına el koyma girişimini değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova’nın ‘aptalca olanlar’ da... 28.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-28T18:21+0300
2022-04-28T18:21+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
mariya zaharova
moskova
ukrayna krizi
abd
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1c/1055930101_0:130:3176:1917_1920x0_80_0_0_6e442c1d3f5aa8791666c99fe4761d46.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD'nin Rus varlıklarına el koyma girişimini değerlendirdi.YouTube'dan yayın yapan Solovyov-Live kanalına konuk olan Zaharova, ABD Kongresi'nin Rus varlıklarına el konulması ve bu varlıkların Ukrayna’ya devredilmesine ilişkin yasa tasarısı ile Rusya’nın ‘terör sponsoru’ olarak tanınması teklifleri hakkındaki soruları yanıtladı.Zaharova, hasım ülkeler olarak ABD ve İngiltere’nin bir dizi sonuçla karşı karşıya kaldıklarını hatırlatarak, “Alacakları tüm önlemler, aptalca olsalar bile, geliştirilecek ve devam ettirilecek. Elbette, sizin de bildiğiniz gibi, hiç bir şeyi yanıtsız bırakmıyoruz , bunu artık anlamaları gerekiyor” ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220428/askeri-sivil-idarenin-basindaki-yetkili-hersonun-yeniden-ukrayna-idaresine-gecmesi-mumkun-degil-1055926989.html
rusya
ukrayna
moskova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1c/1055930101_224:0:2953:2047_1920x0_80_0_0_5a2609d205a0e96f8fb42f9db933f899.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, ukrayna, mariya zaharova, moskova, ukrayna krizi, abd

Rus Dışişleri: ABD Kongresi'nin Rus varlıklarının Ukrayna’ya devredilmesi fikri aptalca

18:21 28.04.2022
© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ / Fotoğraf bankasına girRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2022
© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone olTelegram
ABD Kongresi'nin Rusya'nın varlıklarına el koyma girişimini değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova’nın ‘aptalca olanlar’ da dahil olmak üzere tüm önlemlere yanıt vereceğini söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD'nin Rus varlıklarına el koyma girişimini değerlendirdi.
YouTube'dan yayın yapan Solovyov-Live kanalına konuk olan Zaharova, ABD Kongresi'nin Rus varlıklarına el konulması ve bu varlıkların Ukrayna’ya devredilmesine ilişkin yasa tasarısı ile Rusya’nın ‘terör sponsoru’ olarak tanınması teklifleri hakkındaki soruları yanıtladı.
Zaharova, hasım ülkeler olarak ABD ve İngiltere’nin bir dizi sonuçla karşı karşıya kaldıklarını hatırlatarak, “Alacakları tüm önlemler, aptalca olsalar bile, geliştirilecek ve devam ettirilecek. Elbette, sizin de bildiğiniz gibi, hiç bir şeyi yanıtsız bırakmıyoruz , bunu artık anlamaları gerekiyor” ifadelerini kullandı.
Ukrayna - Mariupol - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2022
Ukrayna krizi
CANLI | Donetsk: Azovstal'deki aşırı milliyetçiler çıkış yolu bulmak için durumu yokluyor
16:40
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала