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https://tr.sputniknews.com/20220429/mahkum-takasiyla-kurtulan-rus-pilot-yarosenko-abd-hapishanelerinde-yasadigi-iskenceyi-anlatti-1055945726.html
Tutuklu takasıyla kurtulan Rus pilot Yaroşenko, ABD hapishanelerinde yaşadığı işkenceyi anlattı
Tutuklu takasıyla kurtulan Rus pilot Yaroşenko, ABD hapishanelerinde yaşadığı işkenceyi anlattı
Uyuşturucu kaçakçılığına karıştığı suçlamasıyla tutuklanarak ABD'de hapishanede 10 yıl kalan Rus pilot Konstantin Yaroşenko, yaşadığı işkence sürecini anlattı... 29.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-29T11:28+0300
2022-04-29T11:34+0300
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Özgürlüğüne kavuşan Rus pilot Konstantin Yaroşenko, ABD hapishanelerinde yaşadıklarını Russia Today (RT) kanalına anlattı.Yaroşenko, "28 Mayıs 2010'da ABD'li yetkililer, onların istihbaratı, ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) ve Liberya Ulusal Güvenlik Teşkilatı tarafından bir otelden kaçırıldım ve ardından teşkilatın karargahına nakledildim. 2.5 gün işkence gördüğüm bir oda vardı. Muazzam bir baskı gördüğüm, fiziksel ve psikolojik anlamda insanlık dışı bir işkenceydi. Bir noktada yaşamak bile istemedim, kendime gelmek bile istemedim, bilincimi kaybettiğimde bu dünyaya geri dönmek istemedim" dedi.'İşkence çok acımasız ve çok profesyoneldi'Kendisine işkence eden casusların 'işinde çok iyi' olduğunu belirten Yaroşenko, "İşkence çok acımasız ve çok profesyoneldi. Nerede, nasıl dayak atacaklarını iyi biliyorlardı ki sonrasında benimle tekrar ilgilenebilsinler. Topuklarıma vurdular, dişlerimi kırdılar, iç organlarımı dövdüler, bacak kemiklerimi kırdılar" ifadelerini kullandı.Rus pilot, ayrıca "Rus halkına, Rus hükümetine ve Rusya Devlet Başkanı'na olan inanç... Sadece bu inanç, bu çok zor durumda dayanmama yardımcı oldu" diye konuştu.'Tüm delilleri sunmaya çalışacağım'ABD ve Liberya yönetimlerine karşı hukuk mücadelesine girişeceğini vurgulayan Yaroşenko, “ABD hükümetini bana karşı eylemlerinden dolayı kovuşturmak için tüm delilleri sunmaya çalışacağım. Aynısı Liberya hükümeti için de geçerlidir” dedi.Uluslararası mahkemelerin Washington'un talimatlarını uygulayan 'Ameerikan kuklaları' olduğunu kaydeden Yarşenko, bu sebeple hukuki mücadeleye Rus mahkemelerinden başlayacağını da sözlerine ekledi.Yaroşenko, Liberya'da uyuşturucu kaçakçılığı suçlamaları nedeniyle 2010'da gözaltına alınmıştı. Pilot, 2011'de ABD'de çıkarıldığı mahkeme tarafından ülkeye 100 milyon doların üzerinde bir değerde kokain sokmaktan 20 yıl hapse mahkum edilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220427/abdde-hukum-giyen-rus-pilot-yarosenko-rusyada-tutuklu-bulunan-abd-vatandasi-reedle-takas-edildi-1055890945.html
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Tutuklu takasıyla kurtulan Rus pilot Yaroşenko, ABD hapishanelerinde yaşadığı işkenceyi anlattı

11:28 29.04.2022 (güncellendi: 11:34 29.04.2022)
© Fotoğraf : Youtube/ RT Konstantin Yaroşenko
Konstantin Yaroşenko - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2022
© Fotoğraf : Youtube/ RT
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Uyuşturucu kaçakçılığına karıştığı suçlamasıyla tutuklanarak ABD'de hapishanede 10 yıl kalan Rus pilot Konstantin Yaroşenko, yaşadığı işkence sürecini anlattı. Yaroşenko, "Muazzam bir baskı gördüğüm, fiziksel ve psikolojik anlamda insanlık dışı bir işkenceydi" dedi.
Özgürlüğüne kavuşan Rus pilot Konstantin Yaroşenko, ABD hapishanelerinde yaşadıklarını Russia Today (RT) kanalına anlattı.
Yaroşenko, "28 Mayıs 2010'da ABD'li yetkililer, onların istihbaratı, ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) ve Liberya Ulusal Güvenlik Teşkilatı tarafından bir otelden kaçırıldım ve ardından teşkilatın karargahına nakledildim. 2.5 gün işkence gördüğüm bir oda vardı. Muazzam bir baskı gördüğüm, fiziksel ve psikolojik anlamda insanlık dışı bir işkenceydi. Bir noktada yaşamak bile istemedim, kendime gelmek bile istemedim, bilincimi kaybettiğimde bu dünyaya geri dönmek istemedim" dedi.

'İşkence çok acımasız ve çok profesyoneldi'

Kendisine işkence eden casusların 'işinde çok iyi' olduğunu belirten Yaroşenko, "İşkence çok acımasız ve çok profesyoneldi. Nerede, nasıl dayak atacaklarını iyi biliyorlardı ki sonrasında benimle tekrar ilgilenebilsinler. Topuklarıma vurdular, dişlerimi kırdılar, iç organlarımı dövdüler, bacak kemiklerimi kırdılar" ifadelerini kullandı.
Rus pilot, ayrıca "Rus halkına, Rus hükümetine ve Rusya Devlet Başkanı'na olan inanç... Sadece bu inanç, bu çok zor durumda dayanmama yardımcı oldu" diye konuştu.

'Tüm delilleri sunmaya çalışacağım'

ABD ve Liberya yönetimlerine karşı hukuk mücadelesine girişeceğini vurgulayan Yaroşenko, “ABD hükümetini bana karşı eylemlerinden dolayı kovuşturmak için tüm delilleri sunmaya çalışacağım. Aynısı Liberya hükümeti için de geçerlidir” dedi.
Uluslararası mahkemelerin Washington'un talimatlarını uygulayan 'Ameerikan kuklaları' olduğunu kaydeden Yarşenko, bu sebeple hukuki mücadeleye Rus mahkemelerinden başlayacağını da sözlerine ekledi.
Yaroşenko, Liberya'da uyuşturucu kaçakçılığı suçlamaları nedeniyle 2010'da gözaltına alınmıştı. Pilot, 2011'de ABD'de çıkarıldığı mahkeme tarafından ülkeye 100 milyon doların üzerinde bir değerde kokain sokmaktan 20 yıl hapse mahkum edilmişti.
Rus pilot Konstantin Yaroşenko - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2022
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