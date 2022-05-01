https://tr.sputniknews.com/20220501/samsunda-trabzonsporun-kutlamalarinda-gerginlik-polis-biber-gaziyla-mudahale-etti-1055989638.html

Samsun’da Trabzonspor’un kutlamalarında gerginlik: Polis biber gazıyla müdahale etti

Samsun’da Trabzonspor’un kutlamalarında gerginlik: Polis biber gazıyla müdahale etti

Samsun’da Trabzonspor’un şampiyonluk kutlamalarında 2 takım taraftarları karşılaşınca gerginlik çıktı. Polis olayda biber gazı kutlandı. 01.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-01T05:07+0300

2022-05-01T05:07+0300

2022-05-01T05:07+0300

türkiye

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samsunspor

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Süper Lig’de kendi sahasında Antalyaspor ile karşılaşan Trabzonspor, 2-2’lik beraberliğin ardından 7. şampiyonluğunu ilan etti. Bordo-mavili taraftarlar maçın bitmesinin ardından Samsun’da konvoy yapmak istediler. Samsunspor taraftarlarının olduğu bölgeye gelen Trabzonspor taraftarları ile Samsunspor taraftarları arasında gerginlik yaşandı. Polis olayların büyümemesi için biber gazı ile müdahale etti.Biber gazı ile müdahale sırasında birçok taraftar biber gazından etkilendi. Polislerin güvenlik önlemlerini arttırmasıyla birlikte Trabzonspor konvoyunda bulunan taraftarlar sevinç gösterilerine devam etti. Yaşanan olaylarda Trabzonspor taraftarının kullandığı bir arabanın Samsunspor taraftarına arabayla çarpıp kaçtığı da gözlemlendi. Arabanın çarpması sonucu havada takla atan Samsunspor taraftarının yanına Samsunspor taraftarları koşarak ayağa kalmasına yardımcı oldu. Olayı gören insanlar, “adam öldü” diye bağırdı.Güvenlik güçlerinin taraftarı dağıtmasının ardından ara sokaklara dağılan bazı taraftarlar yoldan geçen araçlara taş attı. Çıkan olaylarda eski Samsunspor Başkanı İsmail Uyanık’ta biber gazından etkilendi.

https://tr.sputniknews.com/20220430/super-ligde-2021-2022-sezonunun-sampiyonu-trabzonspor-1055985548.html

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