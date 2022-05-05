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Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Enflasyonun alım gücümüzü düşürmemesi için eşel mobil şart
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Enflasyonun alım gücümüzü düşürmemesi için eşel mobil şart
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, TÜİK tarafından açıklanan Nisan ayı enflasyon verilerini değerlendirdi ve "Enflasyonun alım gücümüzü düşürmemesi için eşel... 05.05.2022, Sputnik Türkiye
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ekonomi
ali yalçın
memur-sen
enflasyon
eşel mobil sistemi
zam
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Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, sosyal medya hesabından, TÜİK tarafından açıklanan Nisan ayı enflasyon verilerini değerlendirdi."TÜİK tarafından açıklanan Nisan ayı enflasyon verilerine göre; Nisan enflasyonu %7,25, Ocak-Nisan enflasyonu %31,70, yıllık enflasyon %69,97 oldu. Nisan ayı itibariyle ise enflasyon farkı %22,51 olarak gerçekleşti" ifadelerini kullanan Yalçın şunları da ekledi:Yalçın ayrıca eşel mobil sistemine geçilmesi gerektiğini vurguladı:
https://tr.sputniknews.com/20220505/tuik-acikladi-yillik-enflasyon-yuzde-6997-oldu-1056100937.html
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ali yalçın, memur-sen, enflasyon, eşel mobil sistemi, zam

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Enflasyonun alım gücümüzü düşürmemesi için eşel mobil şart

11:32 05.05.2022 (güncellendi: 11:33 05.05.2022)
© AAMemur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2022
© AA
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Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, TÜİK tarafından açıklanan Nisan ayı enflasyon verilerini değerlendirdi ve "Enflasyonun alım gücümüzü düşürmemesi için eşel mobil şart" dedi.
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, sosyal medya hesabından, TÜİK tarafından açıklanan Nisan ayı enflasyon verilerini değerlendirdi.
"TÜİK tarafından açıklanan Nisan ayı enflasyon verilerine göre; Nisan enflasyonu %7,25, Ocak-Nisan enflasyonu %31,70, yıllık enflasyon %69,97 oldu. Nisan ayı itibariyle ise enflasyon farkı %22,51 olarak gerçekleşti" ifadelerini kullanan Yalçın şunları da ekledi:
"Pandemiye bağlı olarak gelişen ve devamında bölgesel ve küresel düzlemde oluşan siyasi krizlerin yansımasıyla enflasyon oranları; gerek aylık gerekse yıllık olarak son yıllarda görülmeyen düzeyde artış göstermiş ve yüksek enflasyon rakamlarına maruz kalmamıza neden olmuştur."
Yalçın ayrıca eşel mobil sistemine geçilmesi gerektiğini vurguladı:
"Özellikle enerji, yakıt, emtia ürünleri başta olmak üzere bütün tüketim ürünlerinde yaşanan fiyat artışları, başta kamu görevlilerimiz olmak üzere sabit gelirlilerin alım gücünü ciddi oranda düşürdü, gelir dağılımında adaletsizliği artırdı. Eşel-mobil sistemi devreye girmelidir."
Market, alışveriş, enflasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2022
TÜİK açıkladı: Yıllık enflasyon yüzde 69.97
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