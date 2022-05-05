https://tr.sputniknews.com/20220505/memur-sen-genel-baskani-yalcin-enflasyonun-alim-gucumuzu-dusurmemesi-icin-esel-mobil-sart-1056103437.html

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Enflasyonun alım gücümüzü düşürmemesi için eşel mobil şart

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Enflasyonun alım gücümüzü düşürmemesi için eşel mobil şart

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, TÜİK tarafından açıklanan Nisan ayı enflasyon verilerini değerlendirdi ve "Enflasyonun alım gücümüzü düşürmemesi için eşel... 05.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-05T11:32+0300

2022-05-05T11:32+0300

2022-05-05T11:33+0300

ekonomi

ali yalçın

memur-sen

enflasyon

eşel mobil sistemi

zam

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Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, sosyal medya hesabından, TÜİK tarafından açıklanan Nisan ayı enflasyon verilerini değerlendirdi."TÜİK tarafından açıklanan Nisan ayı enflasyon verilerine göre; Nisan enflasyonu %7,25, Ocak-Nisan enflasyonu %31,70, yıllık enflasyon %69,97 oldu. Nisan ayı itibariyle ise enflasyon farkı %22,51 olarak gerçekleşti" ifadelerini kullanan Yalçın şunları da ekledi:Yalçın ayrıca eşel mobil sistemine geçilmesi gerektiğini vurguladı:

https://tr.sputniknews.com/20220505/tuik-acikladi-yillik-enflasyon-yuzde-6997-oldu-1056100937.html

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ali yalçın, memur-sen, enflasyon, eşel mobil sistemi, zam