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https://tr.sputniknews.com/20220511/abd-f-35-ve-f-15leri-girite-konuslanacak-1056274321.html
ABD, F-35 ve F-15’leri Girit’e konuşlanacak
ABD, F-35 ve F-15’leri Girit’e konuşlanacak
ABD, F-35 ve F-15 jetlerinin, temmuz ortalarından itibaren Girit adasındaki Suda üssünde konuşlanabilmesi için Yunan makamlarından onay istedi. 11.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-11T12:38+0300
2022-05-11T12:41+0300
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Kathimerini gazetesine göre Washington, F-35 ve F-15 jetlerinin, temmuz ayı ortalarındna itibaren Girit adasındaki Suda üssünde konuşlanabilmesi için Yunan dışişleri ve savunma bakanlıklarından gerekli onayı istedi.Hürriyet'ten Yorgo Kirbaki'nin aktardığına göre ABD savaş uçaklarının Suda hava üssünde ne kadar kalacakları hakkında bilgi verilmedi. Gazete, söz konusu uçakların 'tatbikat ve operasyonlara' katılacaklarını yazdı.ABD, deniz ve üssünün bulunduğu Suda’da altyapı çalışmaları için son yıllarda on milyonlarca dolar harcama yapmıştı. Bu çerçevede hava üssü, F-35 tipi savaş uçaklarını sınırlı süre için de olsa barındırabilecek duruma getirilmişti.Öte yandan Yunanistan ile ABD arasında geçen yıl ekim ayında imzalanan savunma işbirliği anlaşması (güncellenmiş yeni protokol) ile ilgili yasa tasarısı, yarın Yunan parlamentosunda görüşülecek.Yunanistan Cumhurbaşkanı'ndan 'Türkiye ile diyalog' taahhüdüBununla birlikte Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou, Yunanistan'ı 'güneydoğu Akdeniz ve daha geniş bölgede istikrarın direği' olarak nitelendirerek Türkiye ile diyalog taahhüdünde bulundu.ERT kanalına mülakat veren Sakellaropoulou, Evros sınır bölgesi ve Ege Denizi'ndeki son hadiseler de dahil olmak üzere Atina ile Ankara arasındaki gerilimli ilişkilere rağmen "Biz komşuyuz ve komşu kalacağız. Komşuların birbirine ihtiyacı var" dedi.Yunanistan'ın ulusal egemenliğini dış tehditlere karşı savunmak için hazırlıklı olduğunu kaydeden Sakellaropoulou, ülkenin Türkiye ile 'diyalog istediğini' de sözlerine ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20220510/yunanistan-abd-ile-savunma-anlasmasi-kendimizi-guvende-hissetmemiz-icin-bir-arac-1056259208.html
https://tr.sputniknews.com/20220318/turkiye-ve-yunanistan-egede-hangi-sartlarda-ortaklik-gelistirebilir-1054863517.html
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türkiye, yunanistan, abd, f-35, f-15, girit

ABD, F-35 ve F-15’leri Girit’e konuşlanacak

12:38 11.05.2022 (güncellendi: 12:41 11.05.2022)
© Fotoğraf : Flickr / Lockheed Martin F-35
F-35 - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2022
© Fotoğraf : Flickr / Lockheed Martin
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ABD, F-35 ve F-15 jetlerinin, temmuz ortalarından itibaren Girit adasındaki Suda üssünde konuşlanabilmesi için Yunan makamlarından onay istedi.
Kathimerini gazetesine göre Washington, F-35 ve F-15 jetlerinin, temmuz ayı ortalarındna itibaren Girit adasındaki Suda üssünde konuşlanabilmesi için Yunan dışişleri ve savunma bakanlıklarından gerekli onayı istedi.
Hürriyet'ten Yorgo Kirbaki'nin aktardığına göre ABD savaş uçaklarının Suda hava üssünde ne kadar kalacakları hakkında bilgi verilmedi. Gazete, söz konusu uçakların 'tatbikat ve operasyonlara' katılacaklarını yazdı.
ABD, deniz ve üssünün bulunduğu Suda’da altyapı çalışmaları için son yıllarda on milyonlarca dolar harcama yapmıştı. Bu çerçevede hava üssü, F-35 tipi savaş uçaklarını sınırlı süre için de olsa barındırabilecek duruma getirilmişti.
Öte yandan Yunanistan ile ABD arasında geçen yıl ekim ayında imzalanan savunma işbirliği anlaşması (güncellenmiş yeni protokol) ile ilgili yasa tasarısı, yarın Yunan parlamentosunda görüşülecek.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2022
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Yunanistan: ABD ile savunma anlaşması kendimizi güvende hissetmemiz için bir araç
Dün, 21:45

Yunanistan Cumhurbaşkanı'ndan 'Türkiye ile diyalog' taahhüdü

Bununla birlikte Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou, Yunanistan'ı 'güneydoğu Akdeniz ve daha geniş bölgede istikrarın direği' olarak nitelendirerek Türkiye ile diyalog taahhüdünde bulundu.
ERT kanalına mülakat veren Sakellaropoulou, Evros sınır bölgesi ve Ege Denizi'ndeki son hadiseler de dahil olmak üzere Atina ile Ankara arasındaki gerilimli ilişkilere rağmen "Biz komşuyuz ve komşu kalacağız. Komşuların birbirine ihtiyacı var" dedi.
Yunanistan'ın ulusal egemenliğini dış tehditlere karşı savunmak için hazırlıklı olduğunu kaydeden Sakellaropoulou, ülkenin Türkiye ile 'diyalog istediğini' de sözlerine ekledi.
Türkiye-Yunanistan - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2022
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