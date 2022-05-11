https://tr.sputniknews.com/20220511/abd-f-35-ve-f-15leri-girite-konuslanacak-1056274321.html
ABD, F-35 ve F-15’leri Girit’e konuşlanacak
ABD, F-35 ve F-15’leri Girit’e konuşlanacak
ABD, F-35 ve F-15 jetlerinin, temmuz ortalarından itibaren Girit adasındaki Suda üssünde konuşlanabilmesi için Yunan makamlarından onay istedi. 11.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-11T12:38+0300
2022-05-11T12:38+0300
2022-05-11T12:41+0300
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Kathimerini gazetesine göre Washington, F-35 ve F-15 jetlerinin, temmuz ayı ortalarındna itibaren Girit adasındaki Suda üssünde konuşlanabilmesi için Yunan dışişleri ve savunma bakanlıklarından gerekli onayı istedi.Hürriyet'ten Yorgo Kirbaki'nin aktardığına göre ABD savaş uçaklarının Suda hava üssünde ne kadar kalacakları hakkında bilgi verilmedi. Gazete, söz konusu uçakların 'tatbikat ve operasyonlara' katılacaklarını yazdı.ABD, deniz ve üssünün bulunduğu Suda’da altyapı çalışmaları için son yıllarda on milyonlarca dolar harcama yapmıştı. Bu çerçevede hava üssü, F-35 tipi savaş uçaklarını sınırlı süre için de olsa barındırabilecek duruma getirilmişti.Öte yandan Yunanistan ile ABD arasında geçen yıl ekim ayında imzalanan savunma işbirliği anlaşması (güncellenmiş yeni protokol) ile ilgili yasa tasarısı, yarın Yunan parlamentosunda görüşülecek.Yunanistan Cumhurbaşkanı'ndan 'Türkiye ile diyalog' taahhüdüBununla birlikte Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou, Yunanistan'ı 'güneydoğu Akdeniz ve daha geniş bölgede istikrarın direği' olarak nitelendirerek Türkiye ile diyalog taahhüdünde bulundu.ERT kanalına mülakat veren Sakellaropoulou, Evros sınır bölgesi ve Ege Denizi'ndeki son hadiseler de dahil olmak üzere Atina ile Ankara arasındaki gerilimli ilişkilere rağmen "Biz komşuyuz ve komşu kalacağız. Komşuların birbirine ihtiyacı var" dedi.Yunanistan'ın ulusal egemenliğini dış tehditlere karşı savunmak için hazırlıklı olduğunu kaydeden Sakellaropoulou, ülkenin Türkiye ile 'diyalog istediğini' de sözlerine ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20220510/yunanistan-abd-ile-savunma-anlasmasi-kendimizi-guvende-hissetmemiz-icin-bir-arac-1056259208.html
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ABD, F-35 ve F-15’leri Girit’e konuşlanacak
12:38 11.05.2022 (güncellendi: 12:41 11.05.2022) Abone ol
ABD, F-35 ve F-15 jetlerinin, temmuz ortalarından itibaren Girit adasındaki Suda üssünde konuşlanabilmesi için Yunan makamlarından onay istedi.
Kathimerini gazetesine göre Washington, F-35 ve F-15 jetlerinin, temmuz ayı ortalarındna itibaren Girit adasındaki Suda üssünde konuşlanabilmesi için Yunan dışişleri ve savunma bakanlıklarından gerekli onayı istedi.
Hürriyet'ten Yorgo Kirbaki'nin aktardığına
göre ABD savaş uçaklarının Suda hava üssünde ne kadar kalacakları hakkında bilgi verilmedi. Gazete, söz konusu uçakların 'tatbikat ve operasyonlara' katılacaklarını yazdı.
ABD, deniz ve üssünün bulunduğu Suda’da altyapı çalışmaları için son yıllarda on milyonlarca dolar harcama yapmıştı. Bu çerçevede hava üssü, F-35 tipi savaş uçaklarını sınırlı süre için de olsa barındırabilecek duruma getirilmişti.
Öte yandan Yunanistan ile ABD arasında geçen yıl ekim ayında imzalanan savunma işbirliği anlaşması (güncellenmiş yeni protokol) ile ilgili yasa tasarısı, yarın Yunan parlamentosunda görüşülecek.
Yunanistan Cumhurbaşkanı'ndan 'Türkiye ile diyalog' taahhüdü
Bununla birlikte Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou, Yunanistan'ı 'güneydoğu Akdeniz ve daha geniş bölgede istikrarın direği' olarak nitelendirerek Türkiye ile diyalog taahhüdünde bulundu.
ERT kanalına mülakat veren Sakellaropoulou, Evros sınır bölgesi ve Ege Denizi'ndeki son hadiseler de dahil olmak üzere Atina ile Ankara arasındaki gerilimli ilişkilere rağmen "Biz komşuyuz ve komşu kalacağız. Komşuların birbirine ihtiyacı var" dedi.
Yunanistan'ın ulusal egemenliğini dış tehditlere karşı savunmak için hazırlıklı olduğunu kaydeden Sakellaropoulou, ülkenin Türkiye ile 'diyalog istediğini' de sözlerine ekledi.