Güney Kore'nin yeni Devlet Başkanı Yoon sözünü tuttu: Başkanlık sarayı halka açıldı

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Mavi Saray'ın uğursuz olduğuna inanan Feng Shui uzmanları, ülkenin 25 yıllık demokrasi tarihinde 6 başkandan 4'ünün görevden ayrıldıktan sonra ya hapse atıldığına ya da intihar ettiğine dikkat çekiyor.

Güney Kore'de bir dönem 'Seçimlerin Kraliçesi' olarak nitelendirilen ama dini bir grupla bağlantısının ortaya çıkması sonrası görevinden azledilen ilk kadın lider Park Geun-hye de bir süre hapis yattıktan sonra sağlık sorunları gerekçesiyle cezaevinden çıkarılmıştı.