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Güney Kore'nin yeni Devlet Başkanı Yoon sözünü tuttu: Başkanlık sarayı halka açıldı
Güney Kore'nin yeni Devlet Başkanı Yoon sözünü tuttu: Başkanlık sarayı halka açıldı
Seçim vaadi olarak başkanlık sarayını halka açacağını söyleyen Güney Kore'nin yeni Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, Mavi Saray'ın kapılarını halka açtı. Güney... 11.05.2022, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, galeri, yoon seok-youl , saray, halk

Güney Kore'nin yeni Devlet Başkanı Yoon sözünü tuttu: Başkanlık sarayı halka açıldı

14:32 11.05.2022 (güncellendi: 14:45 11.05.2022)
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Seçim vaadi olarak başkanlık sarayını halka açacağını söyleyen Güney Kore'nin yeni Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, Mavi Saray'ın kapılarını halka açtı. Güney Korelilerin saraya girişi renkli görüntülere sahne oldu.
© AFP 2022

Çarşamba günü binlerce Güney Koreli, Seul'ün yeşilliklerle kaplı kuzeyindeki Mavi Saray'a akın etti.

Adını çatısını süsleyen ve yaklaşık 150 bin kişinin elleriyle boyanmış olan mavi kiremitten alan yapı, 1948'den beri Güney Kore'nin liderlerine ev sahipliği yapıyor.

Çarşamba günü binlerce Güney Koreli, Seul&#x27;ün yeşilliklerle kaplı kuzeyindeki Mavi Saray&#x27;a akın etti. Adını çatısını süsleyen ve yaklaşık 150 bin kişinin elleriyle boyanmış olan mavi kiremitten alan yapı, 1948&#x27;den beri Güney Kore&#x27;nin liderlerine ev sahipliği yapıyor. - Sputnik Türkiye
1/5
© AFP 2022

Çarşamba günü binlerce Güney Koreli, Seul'ün yeşilliklerle kaplı kuzeyindeki Mavi Saray'a akın etti.

Adını çatısını süsleyen ve yaklaşık 150 bin kişinin elleriyle boyanmış olan mavi kiremitten alan yapı, 1948'den beri Güney Kore'nin liderlerine ev sahipliği yapıyor.

© AFP 2022

Mavi Saray'ın uğursuz olduğuna inanan Feng Shui uzmanları, ülkenin 25 yıllık demokrasi tarihinde 6 başkandan 4'ünün görevden ayrıldıktan sonra ya hapse atıldığına ya da intihar ettiğine dikkat çekiyor.

Güney Kore'de bir dönem 'Seçimlerin Kraliçesi' olarak nitelendirilen ama dini bir grupla bağlantısının ortaya çıkması sonrası görevinden azledilen ilk kadın lider Park Geun-hye de bir süre hapis yattıktan sonra sağlık sorunları gerekçesiyle cezaevinden çıkarılmıştı.

Mavi Saray&#x27;ın uğursuz olduğuna inanan Feng Shui uzmanları, ülkenin 25 yıllık demokrasi tarihinde 6 başkandan 4&#x27;ünün görevden ayrıldıktan sonra ya hapse atıldığına ya da intihar ettiğine dikkat çekiyor.Güney Kore&#x27;de bir dönem &#x27;Seçimlerin Kraliçesi&#x27; olarak nitelendirilen ama dini bir grupla bağlantısının ortaya çıkması sonrası görevinden azledilen ilk kadın lider Park Geun-hye de bir süre hapis yattıktan sonra sağlık sorunları gerekçesiyle cezaevinden çıkarılmıştı. - Sputnik Türkiye
2/5
© AFP 2022

Mavi Saray'ın uğursuz olduğuna inanan Feng Shui uzmanları, ülkenin 25 yıllık demokrasi tarihinde 6 başkandan 4'ünün görevden ayrıldıktan sonra ya hapse atıldığına ya da intihar ettiğine dikkat çekiyor.

Güney Kore'de bir dönem 'Seçimlerin Kraliçesi' olarak nitelendirilen ama dini bir grupla bağlantısının ortaya çıkması sonrası görevinden azledilen ilk kadın lider Park Geun-hye de bir süre hapis yattıktan sonra sağlık sorunları gerekçesiyle cezaevinden çıkarılmıştı.

© AFP 2022

Eski başsavcı olan Yoon, salı günkü yemin töreninde, eski sömürge gücü Japonya tarafından kullanılan yapının 'emperyal' bir başkanlığı simgelediğini ve ABD ile iletişimi baltaladığını söyledi.

Eski başsavcı olan Yoon, salı günkü yemin töreninde, eski sömürge gücü Japonya tarafından kullanılan yapının &#x27;emperyal&#x27; bir başkanlığı simgelediğini ve ABD ile iletişimi baltaladığını söyledi. - Sputnik Türkiye
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© AFP 2022

Eski başsavcı olan Yoon, salı günkü yemin töreninde, eski sömürge gücü Japonya tarafından kullanılan yapının 'emperyal' bir başkanlığı simgelediğini ve ABD ile iletişimi baltaladığını söyledi.

© AFP 2022

Başkanlığın ikametgahını Seul şehir merkezine taşıyan Güney Kore lideri, burada hızlı bir şekilde başkanlık mührü ile süslenen 10 katlı Savunma Bakanlığı binasında çalışmalarını sürdürüyor.

Başkanlığın ikametgahını Seul şehir merkezine taşıyan Güney Kore lideri, burada hızlı bir şekilde başkanlık mührü ile süslenen 10 katlı Savunma Bakanlığı binasında çalışmalarını sürdürüyor. - Sputnik Türkiye
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© AFP 2022

Başkanlığın ikametgahını Seul şehir merkezine taşıyan Güney Kore lideri, burada hızlı bir şekilde başkanlık mührü ile süslenen 10 katlı Savunma Bakanlığı binasında çalışmalarını sürdürüyor.

© AFP 2022

Aynı zamanda Yoon'un bu değişikliği, nükleer silahlı Kuzey Kore ile tırmanan gerilimin ortasında ülkenin güvenliğini tehlikeye atabilecek yüksek maliyetli bir zaman ve para kaybı olarak nitelendirildi.

Aynı zamanda Yoon&#x27;un bu değişikliği, nükleer silahlı Kuzey Kore ile tırmanan gerilimin ortasında ülkenin güvenliğini tehlikeye atabilecek yüksek maliyetli bir zaman ve para kaybı olarak nitelendirildi. - Sputnik Türkiye
5/5
© AFP 2022

Aynı zamanda Yoon'un bu değişikliği, nükleer silahlı Kuzey Kore ile tırmanan gerilimin ortasında ülkenin güvenliğini tehlikeye atabilecek yüksek maliyetli bir zaman ve para kaybı olarak nitelendirildi.

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