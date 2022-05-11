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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220511/rusya-abdnin-ukraynadaki-askeri-biyolojik-faaliyetlerine-pfizer-ve-moderna-da-dahil-oldu-1056286003.html
Rusya: ABD’nin Ukrayna’daki askeri biyolojik faaliyetlerine, Pfizer ve Moderna da dahil oldu
Rusya: ABD’nin Ukrayna’daki askeri biyolojik faaliyetlerine, Pfizer ve Moderna da dahil oldu
Rusya Savunma Bakanlığı, ABD’nin Ukrayna’daki askeri biyolojik eylemlerine ilaç şirketleri Pfizer ile Moderna’nın da müdahil olduğunu duyurdu. 11.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-11T17:18+0300
2022-05-11T17:18+0300
ukrayna krizi
rusya
abd
pfizer
moderna
ukrayna
deney
laboratuvar
biyolojik silah
rusya ordusu
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Rusya ordusunun radyasyon, kimyasal ve biyolojik silahlara karşı savunma birliklerinin başındaki İgor Kirillov, ABD’nin Ukrayna’da sürdürdüğü biyolojik silah geliştirme faaliyetlerine ilişkin, “Bu şemaya Pfizer, Moderna, Merck ve Amerikan Savunma Bakanlığı ile ilişkisi olan Gilead gibi büyük ilaç şirketleri de dahil olmuştur” dedi.Kirillov ayrıca, ABD’nin Ukrayna’daki askeri biyolojik faaliyetlerinin ‘ideologlarının’ Demokrat Parti’nin liderleri olduğunu söyledi. Söz konusu biyolojik araştırmalar için gerekli olan bütçenin doğrudan federal bütçeden ayrıldığını kaydeden Kirillov, hükümet kaynakları dışında Pfizer, Moderna, Merck ve Gilead gibi ilaç şirketlerinin kaynaklarından da faydalanıldığını belirtti.ABD’nin Ukrayna’daki söz konusu programı çerçevesinde yeni ilaçların denemelerinin, uluslararası güvenlik normları saf dışı bırakılarak yapıldığını kaydeden yetkili, bu şekilde ilaç şirketlerinin, ilaç araştırmalarının maliyetini ciddi anlamda düşürdüklerini söyledi.
https://tr.sputniknews.com/20220414/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-zehirli-kimyasallari-puskurtmek-icin-50den-fazla-iha-satin-aldi-1055561698.html
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rusya, abd, pfizer, moderna, ukrayna, deney, laboratuvar, biyolojik silah, rusya ordusu

Rusya: ABD’nin Ukrayna’daki askeri biyolojik faaliyetlerine, Pfizer ve Moderna da dahil oldu

17:18 11.05.2022
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labaratuvar-deney - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2022
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Rusya Savunma Bakanlığı, ABD’nin Ukrayna’daki askeri biyolojik eylemlerine ilaç şirketleri Pfizer ile Moderna’nın da müdahil olduğunu duyurdu.
Rusya ordusunun radyasyon, kimyasal ve biyolojik silahlara karşı savunma birliklerinin başındaki İgor Kirillov, ABD’nin Ukrayna’da sürdürdüğü biyolojik silah geliştirme faaliyetlerine ilişkin, “Bu şemaya Pfizer, Moderna, Merck ve Amerikan Savunma Bakanlığı ile ilişkisi olan Gilead gibi büyük ilaç şirketleri de dahil olmuştur” dedi.
Kirillov ayrıca, ABD’nin Ukrayna’daki askeri biyolojik faaliyetlerinin ‘ideologlarının’ Demokrat Parti’nin liderleri olduğunu söyledi. Söz konusu biyolojik araştırmalar için gerekli olan bütçenin doğrudan federal bütçeden ayrıldığını kaydeden Kirillov, hükümet kaynakları dışında Pfizer, Moderna, Merck ve Gilead gibi ilaç şirketlerinin kaynaklarından da faydalanıldığını belirtti.
ABD’nin Ukrayna’daki söz konusu programı çerçevesinde yeni ilaçların denemelerinin, uluslararası güvenlik normları saf dışı bırakılarak yapıldığını kaydeden yetkili, bu şekilde ilaç şirketlerinin, ilaç araştırmalarının maliyetini ciddi anlamda düşürdüklerini söyledi.
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