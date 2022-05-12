'Avrupa enerjide neyle karşı karşıya olduğunu hesaplayamıyor, bu net intihar'

“Bu gidişat hiç iyi değil. Zaten bunu başından beri bekliyordum. Yapılan karşılıklı hareketler son derece yanlış bir yere sürüklüyor. Avrupa ne ile karşı karşıya olduğunu sanırım doğru düzgün hesaplayamıyor. Aslında bu konuda bu politikacılara bilgi verecek çok iyi uzmanlar var ama bir şekilde mesaj ulaşmamış gözüküyor. Çünkü yapılan şeylere baktığımızda maalesef çok kötü bir noktadayız. Roketin parçalarının teker teker ayrılması gibi aksiyonlar alınıyor. O kadar çok aksiyon var ki ben 14 tane çıkardım. Gazın bir bölümünün kesilme olayı aslında kesilmeyecek şekilde de yapılabilir. Mesela o da ekonomik bir karar oldu. Ukrayna’nın iletim operatörü bir taraftan Gazprom’u zorlayacak bir adım attırmaya çalışıyor. Orada iki giriş var. Gazprom, Sudzha girişinde 77 milyon metreküp kapasite almıştı. Bir de Sokhranivka girişinde 32.6 milyon metreküp kapasitesi vardı. Bu kapasite üzerinden anlaşması vardı. Siz 32.6’yı ben kapatıyorum dediniz ki kapatmadan önceki girişlere de baktığımda 73 ve 23 giriyordu. Kapanmadığı günden önce 23 mcm’lik bir giriş vardı. 'Askeri operasyon var, burayı idare edemiyorum, sen gazı Sudzha’dan getir' diyor. Gazprom’un buna kapasitesi var, bunu yapabilir. Ama o zaman orada ilave kapasite alması gerekecek. Yani orada 20-30 milyonluk ilave kapasiteyi alıp, onu da Ukrayna’ya daha fazla paralar ödeyerek almak zorunda, elindeki kapasiteyi de kaybetmek zorunda. Bugün için Sokhranivka’dan giriş olmamış, Sudzha’dan da 77 giren yerden 69 girmiş, teslimi de 65 olmuş. O gaz gitmiş. Gazprom’un bu görüntüde ‘Bu oyunu ben böyle oynamayacağım’ dediğini anlıyoruz. İkinci büyük bomba Gazprom Germania konusu. Orada günlük 60 milyon metreküp miktardan konuşuyoruz. Alman endüstrisine çok dağılmış miktarlar. Bu ikisini topladığınızda neredeyse 90 milyon metreküpe geliyorsunuz ki bu Alman ekonomisini ciddi anlamda sarsar, bir sürü fabrikanın gazı kesilecek hale gelir.”