https://tr.sputniknews.com/20220513/abd-yonetimi-twitterda-teyitli-kullanicilara-digerlerinin-paylasimlarini-degistirme-yetkisi-istedi-1056349890.html

ABD yönetimi, Twitter'da teyitli kullanıcılara diğerlerinin paylaşımlarını değiştirme yetkisi istedi

ABD yönetimi, Twitter'da teyitli kullanıcılara diğerlerinin paylaşımlarını değiştirme yetkisi istedi

'Biden'ın Hakikat Bakanlığı şefi' lakabıyla anılan Dezenformasyon Denetleme Kurulu Başkanı Nina Jankowicz, bir toplantıda, Twitter'da kendisi gibi teyitli... 13.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-13T17:01+0300

2022-05-13T17:01+0300

2022-05-13T17:01+0300

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dezenformasyon

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elon musk

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Twitter'ın Ukrayna operasyonu sonrası Rusya'yı hedef alan boyutuyla tüm dünyanın gözüne soktuğu sansür politikasının akıbeti Elon Musk tarafından satın alınmasının tamamlanması halinde soru işaretine dönüşürken, ABD'nin Demokrat Partili Başkanı Joe Biden'ın yönetimi devreye girdi. Beyaz Saray, sosyal medya platformunun 10 yıldan uzun süre önce kullanmaya başladığı 'otantik, önde gelen, aktif' kullanıcıları mavi tıkla işaretleme uygulamasını 'yalan haberle' mücadelede kullanma önerisini ortaya attı. Biden yönetiminin yeni kurduğu İçgüvenlik Bakanlığı'na bağlı Dezenformasyon Denetleme Kurulu'nun başına atadığı Nina Jankowicz, Twitter'da mavi tıkla işaretlenmesinden gurur tonlamasıyla konuşup, neyin gerçeğe uygun olduğu, neyin olmadığını ilan etme sorumluluğunu teyitli kullanıcıların üstlenmesi gerektiğini söyledi. George Orwell'in 1984 romanındaki Hakikat Bakanlığı'na atıfla 'Biden'ın Hakikat Bakanlığı şefi' lakabıyla anılan Jankowicz, kendisi gibi teyitli kişilere başka insanların tweetlerine karışma ve onları değiştirme yetkisi istediğini belirtti.The Post Millenial'ın paylaştığı bir Zoom toplantısında, Jankowicz, "Teyitli kişiler Wikipedia'da olduğu şekilde Twitter'ı 'edit etmeye' başlayabilir, böylelikle belirli tweetlere bağlam ekleyebilirler" dedi. Bazı kullanıcıların diğerlerinden daha eşit olduğunu savunan Jankowicz, "Teyitlenmemesi gereken, yasal olmayan birçok insan var. Onlar güvenilir değil" diyerek şu öneride bulundu:"(Önceki) Başkan Donald Trump hâlâ Twitter'da olsaydı ve seçmen sahtekarlığıyla ilgili bir iddiayı tweetleseydi, birisi mahkemede görülen 60 davanın birinden veya bir seçim yetkilisinin söylediği bir şeyden bağlam ekleyebilirdi… Böylece insanlar bir tweet'teki bireysel iddiadan ziyade daha dolu bir resme sahip olurdu."44 milyar dolara Twitter'ı satın almak için anlaşmaya varan teknoloji milyarderi Elon Musk ise Jankowicz'in önerisini 'rahatsız edici' diye niteleyip "Bilgi edinmeye laf çakma" (Don't Diss Information) diye tweetledi. Ancak Musk'tan bugün kaldırılmasını öncelik yaptığı bot ve sahte hesapların gerçekten Twitter'daki kullanıcıların yüzde 5'inden azını oluşturup oluşturmadığı belirlene dek platformu satın alma anlaşmasının geçici olarak askıya alındığı açıklaması da geldi.

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abd, joe biden, dezenformasyon, twitter , elon musk