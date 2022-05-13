https://tr.sputniknews.com/20220513/elon-musk-twitteri-satin-almamla-ilgili-anlasma-askiya-alindi-1056340323.html
Elon Musk: Twitter'ı satın almamla ilgili anlaşma askıya alındı
Elon Musk: Twitter'ı satın almamla ilgili anlaşma askıya alındı
Dünyanın en zengin kişisi konumundaki Elon Musk, sosyal medya platformundan spam ve sahte hesapları kaldırma kararıyla ilgili ayrıntılar netleşene dek... 13.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-13T13:14+0300
2022-05-13T13:14+0300
2022-05-13T13:39+0300
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Teknoloji milyarderi Elon Musk, "Spam/sahte hesapların gerçekten de kullanıcıların yüzde 5'inden daha azını temsil ettiği hesaplamasını destekleyen ayrıntıların beklenmesi nedeniyle Twitter anlaşması geçici olarak askıya alındı" diye tweetledi. Tesla, SpaceX CEO'sunun paylaşımının ardından piyasaların açılması öncesi işlemlerde Twitter hisseleri yüzde 20 değer kaybetti. Musk, Twitter'ı satın alma anlaşması tamamlandığında önceliklerinden birinin sahte hesaplarla spam botları platformdan kaldırmak olacağını söylemişti.Anlaşmaya varılması sonrası, sahte veya spam hesapların yılın ilk çeyreğinde paraya çevrilebilen günlük aktif kullanıcılarının yüzde 5'inden daha azını temsil ettiğini açıklayan Twitter şirketi, Musk ile anlaşma tamamlanana kadar reklam verenlerin platformda harcamaya devam edip etmeyeceği de dahil olmak üzere çeşitli risklerle karşı karşıya olduğunu belirtmişti.
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Elon Musk: Twitter'ı satın almamla ilgili anlaşma askıya alındı
13:14 13.05.2022 (güncellendi: 13:39 13.05.2022) Abone ol
Dünyanın en zengin kişisi konumundaki Elon Musk, sosyal medya platformundan spam ve sahte hesapları kaldırma kararıyla ilgili ayrıntılar netleşene dek Twitter'ı 44 milyar dolara satın alma anlaşmasının geçici olarak askıya alındığını duyurdu.
Teknoloji milyarderi Elon Musk, "Spam/sahte hesapların gerçekten de kullanıcıların yüzde 5'inden daha azını temsil ettiği hesaplamasını destekleyen ayrıntıların beklenmesi nedeniyle Twitter anlaşması geçici olarak askıya alındı" diye tweetledi.
Tesla, SpaceX CEO'sunun paylaşımının ardından piyasaların açılması öncesi işlemlerde Twitter hisseleri yüzde 20 değer kaybetti.
Musk, Twitter'ı satın alma anlaşması tamamlandığında önceliklerinden birinin sahte hesaplarla spam botları platformdan kaldırmak olacağını söylemişti.
Anlaşmaya varılması sonrası, sahte veya spam hesapların yılın ilk çeyreğinde paraya çevrilebilen günlük aktif kullanıcılarının yüzde 5'inden daha azını temsil ettiğini açıklayan Twitter şirketi, Musk ile anlaşma tamamlanana kadar reklam verenlerin platformda harcamaya devam edip etmeyeceği de dahil olmak üzere çeşitli risklerle karşı karşıya olduğunu belirtmişti.