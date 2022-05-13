https://tr.sputniknews.com/20220513/abdden-suriyenin-kuzeyine-yaptirim-muafiyeti-1056337265.html
ABD'den Suriye'nin kuzeyine yaptırım muafiyeti
ABD'den Suriye'nin kuzeyine yaptırım muafiyeti
ABD, Suriye’nin kuzeyinde YPG öncülüğündeki Demokratik Suriye Güçleri'nin kontrolünde olan bölgeler için yaptırım muafiyeti getirdi. 13.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-13T11:48+0300
2022-05-13T11:48+0300
2022-05-13T11:48+0300
dünya
abd
suriye
demokratik suriye güçleri (dsg)
abd hazine bakanlığı
victoria nuland
yaptırım
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/06/1042604127_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_ab85cacf729ed8759126623b7f86cf2a.jpg
Washington yönetimi, Suriye'nin kuzeyinde Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) kontrolündeki bölgelere yönelik yaptırımları kısmen kaldırdı.ABD Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Müsteşarı Büyükelçi Victoria Nuland, yaptığı açıklamada, DSG'nin kontrolündeki bölgelere dış kaynaklı yatırımların bir bölümüne izin verileceğini belirtti. Nuland, bu adımın bölgede IŞİD'in ekonomik istikrar yoluyla yenilgiye uğratılmasına hizmet edeceğini savundu.Nuland'ın açıklamasının ardından ABD Hazine Bakanlığı, tarım, inşaat ve finans sektörleri dahil 12 alanda Suriye'nin kuzeyine yönelik ticari faaliyetleri onayladı. Öte yandan Şam ve ABD'nin yaptırım listesindeki kesimlerle faaliyetlere izin verilmediği ifade edildi.Son kararla bölgeden petrol ve yakıt satın alınmasının da önü açıldı.Reuters'a konuşan Amerikalı yetkililer, bu eylemin IŞİD'in aktif olduğu bölgelerde ekonomik olanaklar yaratarak halka destek olma amacı taşıdığını iddia ederek, “Özel sektör yatırımı IŞİD'in yeniden canlanmasını engelleyecektir” dedi.Ankara, YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili DSG'nin de ‘terör örgütü’ olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak, başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tezini kabul etmiyor. Ankara, YPG/DSG'ye silah verilmesine de sert şekilde karşı çıkıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220427/bm-suriye-anayasa-komitesini-28-mayis-3-haziranda-cenevrede-toplayacak-1055877107.html
suriye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/06/1042604127_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_e560acec0a3cae543da61326db2b02ef.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, suriye, demokratik suriye güçleri (dsg), abd hazine bakanlığı, victoria nuland, yaptırım
ABD'den Suriye'nin kuzeyine yaptırım muafiyeti
Abone ol
ABD, Suriye’nin kuzeyinde YPG öncülüğündeki Demokratik Suriye Güçleri'nin kontrolünde olan bölgeler için yaptırım muafiyeti getirdi.
Washington yönetimi, Suriye'nin kuzeyinde Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) kontrolündeki bölgelere yönelik yaptırımları kısmen kaldırdı.
ABD Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Müsteşarı Büyükelçi Victoria Nuland, yaptığı açıklamada, DSG'nin kontrolündeki bölgelere dış kaynaklı yatırımların bir bölümüne izin verileceğini belirtti. Nuland, bu adımın bölgede IŞİD'in ekonomik istikrar yoluyla yenilgiye uğratılmasına hizmet edeceğini savundu.
Nuland'ın açıklamasının ardından ABD Hazine Bakanlığı, tarım, inşaat ve finans sektörleri dahil 12 alanda Suriye'nin kuzeyine yönelik ticari faaliyetleri onayladı. Öte yandan Şam ve ABD'nin yaptırım listesindeki kesimlerle faaliyetlere izin verilmediği ifade edildi.
Son kararla bölgeden petrol ve yakıt satın alınmasının da önü açıldı.
Reuters'a konuşan Amerikalı yetkililer, bu eylemin IŞİD'in aktif olduğu bölgelerde ekonomik olanaklar yaratarak halka destek olma amacı taşıdığını iddia ederek, “Özel sektör yatırımı IŞİD'in yeniden canlanmasını engelleyecektir” dedi.
Ankara, YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili DSG'nin de ‘terör örgütü’ olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak, başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tezini kabul etmiyor. Ankara, YPG/DSG'ye silah verilmesine de sert şekilde karşı çıkıyor.