https://tr.sputniknews.com/20220513/disisleri-bakani-cavusoglu-abdnin-pkkyi-ypgyi-mesrulastirma-cabasini-goruyoruz-1056337862.html

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD'nin PKK'yı YPG'yi meşrulaştırma çabasını görüyoruz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD'nin PKK'yı YPG'yi meşrulaştırma çabasını görüyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde YPG öncülüğündeki Demokratik Suriye Güçleri'nin kontrolünde olan bölgelere yaptırım muafiyeti... 13.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-13T11:58+0300

2022-05-13T11:58+0300

2022-05-13T12:02+0300

türkiye

mevlüt çavuşoğlu

abd

kuzey suriye

yaptırım

demokratik suriye güçleri (dsg)

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ABD'nin Suriye’nin kuzeyinde YPG öncülüğündeki Demokratik Suriye Güçleri'nin kontrolünde olan bölgeler için yaptırım muafiyeti getirmesiyle ilgili Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, açıklamalarda bulundu.Washington yönetimi'nin Suriye'nin kuzeyinde Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) kontrolündeki bölgelere yönelik yaptırımları kısmen kaldırmasıyla ilgili Bakan Çavuşoğlu, "ABD'nin PKK'yı YPG'yi meşrulaştırma çabasını görüyoruz" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220513/abdden-suriyenin-kuzeyine-yaptirim-muafiyeti-1056337265.html

türkiye

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mevlüt çavuşoğlu, abd, kuzey suriye, yaptırım, demokratik suriye güçleri (dsg)