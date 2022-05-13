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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD'nin PKK'yı YPG'yi meşrulaştırma çabasını görüyoruz
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD'nin PKK'yı YPG'yi meşrulaştırma çabasını görüyoruz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde YPG öncülüğündeki Demokratik Suriye Güçleri'nin kontrolünde olan bölgelere yaptırım muafiyeti... 13.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-13T11:58+0300
2022-05-13T11:58+0300
2022-05-13T12:02+0300
türkiye
mevlüt çavuşoğlu
abd
kuzey suriye
yaptırım
demokratik suriye güçleri (dsg)
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ABD'nin Suriye’nin kuzeyinde YPG öncülüğündeki Demokratik Suriye Güçleri'nin kontrolünde olan bölgeler için yaptırım muafiyeti getirmesiyle ilgili Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, açıklamalarda bulundu.Washington yönetimi'nin Suriye'nin kuzeyinde Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) kontrolündeki bölgelere yönelik yaptırımları kısmen kaldırmasıyla ilgili Bakan Çavuşoğlu, "ABD'nin PKK'yı YPG'yi meşrulaştırma çabasını görüyoruz" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220513/abdden-suriyenin-kuzeyine-yaptirim-muafiyeti-1056337265.html
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mevlüt çavuşoğlu, abd, kuzey suriye, yaptırım, demokratik suriye güçleri (dsg)
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD'nin PKK'yı YPG'yi meşrulaştırma çabasını görüyoruz
11:58 13.05.2022 (güncellendi: 12:02 13.05.2022) Abone ol
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde YPG öncülüğündeki Demokratik Suriye Güçleri'nin kontrolünde olan bölgelere yaptırım muafiyeti getirmesiyle ilgili "PKK'yı YPG'yi meşrulaştırma çabasını görüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
ABD'nin Suriye’nin kuzeyinde YPG öncülüğündeki Demokratik Suriye Güçleri'nin kontrolünde olan bölgeler için yaptırım muafiyeti getirmesiyle ilgili Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, açıklamalarda bulundu.
Washington yönetimi'nin Suriye'nin kuzeyinde Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) kontrolündeki bölgelere yönelik yaptırımları kısmen kaldırmasıyla ilgili Bakan Çavuşoğlu, "ABD'nin PKK'yı YPG'yi meşrulaştırma çabasını görüyoruz" dedi.