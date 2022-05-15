https://tr.sputniknews.com/20220515/suudi-petrol-devi-aramco-ilk-ceyrekte-yuzde-82lik-rekor-kr-artisi-acikladi-1056390489.html
Suudi petrol devi Aramco, ilk çeyrekte yüzde 82'lik rekor kâr artışı açıkladı
Suudi petrol devi Aramco, ilk çeyrekte yüzde 82'lik rekor kâr artışı açıkladı
Ukrayna krizi silah devleri kadar enerji devlerinin de kasalarının dolup taşmasına yaradı. Batı'nın Rusya yaptırımları zaten yükselen enerji fiyatlarını iyice... 15.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-15T20:18+0300
2022-05-15T20:18+0300
2022-05-15T21:13+0300
ekonomi
aramco
suudi arabistan
petrol
doğalgaz
enerji
fiyat
rusya
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ukrayna krizi
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Batı'nın Rusya yaptırımlarıyla birlikte enerji fiyatları rekor üstüne rekor kırarken, Suudi Arabistan'ın devlet petrol şirketi Saudi Aramco, Apple'ı geride bırakarak dünyanın en değerli şirketi olmasının ardından, 2019'da halka arz edilmesinden beri en yüksek kâra ulaştı. Geliri neredeyse ikiye katlandıSuudi devinin basın açıklamasında, ilk çeyrekte yüzde 82'lik kâr artışıyla 39.5 milyar dolarlık net gelir duyuruldu. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 21.7 milyar dolar net gelir açıklamıştı. Bu sıçramanın, petrol fiyatlarındaki yükselişin yanısıra üretimdeki artıştan kaynaklandığı belirtildi. Shell, BP ve Total gibi Batılı enerji devleri de Rusya'daki faaliyetlerini sona erdirmeleri nedeniyle maliyetlerinin katlanmasına rağmen kâr artışı bildirmişti. Enerji güvenliği vurgusuAramco'nun Başkanı ve CEO'su Emin Nasır, pazar günü yaptığı açıklamada, şirketin dünyanın güvenilir, uygun fiyatlı ve giderek daha sürdürülebilir enerji talebini karşılamaya odaklandığını söyledi. Nasır "Küresel piyasalarda süregelen aşırı dalgalanmalara rağmen, enerji talebinin daha güvenilir, uygun fiyatlı ve sürdürülebilir bir şekilde karşılanması için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. Enerji güvenliği hayati önem taşıyor ve bu alanda uzun vadeli yatırım yapıyoruz” dedi.Uzun vadeli üretim artışı planıABD ve Britanya, fahiş fiyat artışını frenlemek için acilen petrol üretimini büyük ölçüde artırması talebine Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) en büyük üreticisi Suudi Arabistan'dan olumlu yanıt almış değil. Aramco, mart ayındaki açıklamasında, gelecek 5-8 yıl içinde yatırımları ve üretimi önemli ölçüde artırma sözü vermişti.Yemen bumerangıYemen'e karşı Mart 2015'ten beri savaş yürüten ve dolayısıyla Yemen'deki Şii Husilerin roket saldırılarına uğrayarak ham petrol üretimi zaman zaman sekteye uğrayan Suudi Arabistan açısından enerji güvenliği ayrı önem taşıyor. Piyasa değeri çarşamba günü itibarıyla 2.42 trilyon dolara yükselen Aramco, 2020’den beri Apple'ı ilk kez geride bırakarak dünyanın en değerli şirketi oldu. İlk halka arzı 5 Aralık 2019'da Suudi borsası Tadawul'da gerçekleşen şirketin piyasa değeri 12 Aralık'ta 2 trilyon doları aşarak rekor kırmıştı.
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aramco, suudi arabistan, petrol, doğalgaz, enerji, fiyat, rusya, ukrayna, ukrayna krizi
Suudi petrol devi Aramco, ilk çeyrekte yüzde 82'lik rekor kâr artışı açıkladı
20:18 15.05.2022 (güncellendi: 21:13 15.05.2022) Abone ol
Ukrayna krizi silah devleri kadar enerji devlerinin de kasalarının dolup taşmasına yaradı. Batı'nın Rusya yaptırımları zaten yükselen enerji fiyatlarını iyice körüklerken, Suudi devletinin petrol-gaz üreticisi Aramco'dan rekor kâr açıklaması geldi.
Batı'nın Rusya yaptırımlarıyla birlikte enerji fiyatları rekor üstüne rekor kırarken, Suudi Arabistan'ın devlet petrol şirketi Saudi Aramco, Apple'ı geride bırakarak dünyanın en değerli şirketi olmasının ardından, 2019'da halka arz edilmesinden beri en yüksek kâra ulaştı.
Geliri neredeyse ikiye katlandı
Suudi devinin basın açıklamasında, ilk çeyrekte yüzde 82'lik kâr artışıyla 39.5 milyar dolarlık net gelir duyuruldu. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 21.7 milyar dolar net gelir açıklamıştı. Bu sıçramanın, petrol fiyatlarındaki yükselişin yanısıra üretimdeki artıştan kaynaklandığı belirtildi.
Shell, BP ve Total gibi Batılı enerji devleri de Rusya'daki faaliyetlerini sona erdirmeleri nedeniyle maliyetlerinin katlanmasına rağmen kâr artışı bildirmişti.
Enerji güvenliği vurgusu
Aramco'nun Başkanı ve CEO'su Emin Nasır, pazar günü yaptığı açıklamada, şirketin dünyanın güvenilir, uygun fiyatlı ve giderek daha sürdürülebilir enerji talebini karşılamaya odaklandığını söyledi. Nasır "Küresel piyasalarda süregelen aşırı dalgalanmalara rağmen, enerji talebinin daha güvenilir, uygun fiyatlı ve sürdürülebilir bir şekilde karşılanması için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. Enerji güvenliği hayati önem taşıyor ve bu alanda uzun vadeli yatırım yapıyoruz” dedi.
Uzun vadeli üretim artışı planı
ABD ve Britanya, fahiş fiyat artışını frenlemek için acilen petrol üretimini büyük ölçüde artırması talebine Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) en büyük üreticisi Suudi Arabistan'dan olumlu yanıt almış değil.
Aramco, mart ayındaki açıklamasında, gelecek 5-8 yıl içinde yatırımları ve üretimi önemli ölçüde artırma sözü vermişti.
Yemen bumerangı
Yemen'e karşı Mart 2015'ten beri savaş yürüten ve dolayısıyla Yemen'deki Şii Husilerin roket saldırılarına uğrayarak ham petrol üretimi zaman zaman sekteye uğrayan Suudi Arabistan açısından enerji güvenliği ayrı önem taşıyor.
Piyasa değeri çarşamba günü itibarıyla 2.42 trilyon dolara yükselen Aramco, 2020’den beri Apple'ı ilk kez geride bırakarak dünyanın en değerli şirketi oldu. İlk halka arzı 5 Aralık 2019'da Suudi borsası Tadawul'da gerçekleşen şirketin piyasa değeri 12 Aralık'ta 2 trilyon doları aşarak rekor kırmıştı.