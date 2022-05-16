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SON DAKİKA| Hindistan'ın ihracatı yasaklamasının ardından buğday fiyatları rekor seviyede
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https://tr.sputniknews.com/20220516/hindistanin-ihracati-yasaklamasinin-ardindan-bugday-fiyatlari-rekor-seviyede-1056406874.html
Hindistan'ın ihracatı yasaklamasının ardından buğday fiyatları rekor seviyede
Hindistan'ın ihracatı yasaklamasının ardından buğday fiyatları rekor seviyede
Hindistan'ın gıda güvenliğini riske attığı gerekçesiyle buğday ihracatını yasaklamasının ardından fiyatlar rekor seviyeye ulaştı. 16.05.2022, Sputnik Türkiye
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Hindistan'ın ihracatı yasaklamasının ardından buğday fiyatları rekor seviyede

12:59 16.05.2022 (güncellendi: 13:04 16.05.2022)
© AFP 2022 / NARINDER NANUBuğday- Hindistan
Buğday- Hindistan - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2022
© AFP 2022 / NARINDER NANU
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Hindistan'ın gıda güvenliğini riske attığı gerekçesiyle buğday ihracatını yasaklamasının ardından fiyatlar rekor seviyeye ulaştı.
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