https://tr.sputniknews.com/20220516/hindistanin-ihracati-yasaklamasinin-ardindan-bugday-fiyatlari-rekor-seviyede-1056406874.html
Hindistan'ın ihracatı yasaklamasının ardından buğday fiyatları rekor seviyede
Hindistan'ın ihracatı yasaklamasının ardından buğday fiyatları rekor seviyede
Hindistan'ın gıda güvenliğini riske attığı gerekçesiyle buğday ihracatını yasaklamasının ardından fiyatlar rekor seviyeye ulaştı. 16.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-16T12:59+0300
2022-05-16T12:59+0300
2022-05-16T13:04+0300
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hindistan
Hindistan'ın ihracatı yasaklamasının ardından buğday fiyatları rekor seviyede
12:59 16.05.2022 (güncellendi: 13:04 16.05.2022) Abone ol
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Hindistan'ın gıda güvenliğini riske attığı gerekçesiyle buğday ihracatını yasaklamasının ardından fiyatlar rekor seviyeye ulaştı.