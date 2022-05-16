https://tr.sputniknews.com/20220516/natoda-catlak-devam-ederken-cavusoglunun-abdye-gitmesi-bekleniyor-turkiye-garantiler-alacaktir-1056411944.html

NATO’da çatlak devam ederken Çavuşoğlu’nun ABD’ye gitmesi bekleniyor: ‘Türkiye garantiler alacaktır’

NATO’da çatlak devam ederken Çavuşoğlu’nun ABD’ye gitmesi bekleniyor: ‘Türkiye garantiler alacaktır’

Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine ilişkin açıklaması ittifak içinde büyük çatlak yaratırken Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun bu... 16.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-16T15:27+0300

2022-05-16T15:27+0300

2022-05-16T15:27+0300

görüş

abd

türkiye

isveç

finlandiya

tolga sakman

diplomatik ilişkiler ve politik araştırmalar merkezi (dipam)

nato

ankara

washington

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 Mayıs Cuma günü yaptığı açıklamada, “Biz şu anda İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu bir düşünce içinde değiliz” ifadelerini kullandı. Erdoğan, bu düşüncesini açıklarken İsveç ve Finlandiya’nın PKK ve FETÖ’ye sağladığı desteği gerekçe gösterdi.NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı’nın ardından açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu da İsveç ve Finlandiya'nın PKK ve FETÖ'ye desteğini belgelerle anlattıklarını açıklayarak “Bu ülkelerden ve NATO üyesi olan ve yine halihazırda bu terör örgütleriyle görüşen ve destek veren ve Türkiye üzerinde özellikle ihracat, savunma sanayii ürünleri konusunda ihracat kısıtlaması yapan ülkelerin de bu tutumlarından vazgeçmeleri gerektiğini, bunun müttefiklik ruhuna aykırı olduğunu anlattık” ifadesini de ekledi.Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise İngiltere merkezli haber ajansı Reuters’e yaptığı açıklamada, “Kapıyı kapatmıyoruz. Aslında Türkiye için bir ulusal güvenlik sorunu olan konuyu gündeme getiriyoruz” dedi.Batı cephesi Türkiye’yi ikna edebileceğine inanıyorTürkiye’nin bu tutumuna karşı ABD ve NATO cephesinde ise iyimser bir tutum var.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştüğünü belirten NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Türkiye niyetinin üyeliği engellemek olmadığını açıkça belirtti" dedi. NATO Genel Sekreteri, Türkiye'nin dile getirdiği endişelerin "üyeliği veya katılım sürecini geciktirmeyecek" şekilde giderilebileceğinden emin olduğunu ifade etti.ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da Türkiye ile yaşanan görüş ayrılığının aşılabileceği mesajı verdi. ABD'nin üyelik başvurusu yapmaları halinde İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğini "güçlü şekilde" destekleyeceğini belirten Blinken, "Uzlaşma sağlayabileceğimizden eminim" dedi. Blinken, İsveç, Finlandiya ve Türkiye arasında görüşmelerin sürdüğünü ifade etti.İsveç hükümeti ise NATO üyeliğini görüşmek için diplomatlardan oluşan bir heyeti Türkiye'ye göndermeye karar verdiğini açıkladı. Ancak İsveç ve Finlandiya’nın, Türkiye'nin iade talebinde bulunduğu FETÖ ve PKK üyesi 33 kişinin hiçbirini iade etmediği de Türkiye Adalet Bakanlığı kaynaklarınca basına sızdırıldı.Çavuşoğlu’nun ABD’ye gitmesi bekleniyorNATO’nun içindeki bu çatlak İsveç ve Finlandiya’yı endişelendirirken Türkiye’nin önümüzdeki günlerde pozisyonunun nasıl şekilleneceği de merak ediliyor. Zira Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Bakan Çavuşoğlu’nun 18 Mayıs Çarşamba günü Washington’a hareket etmesi ve orada 2 gün boyunca temaslarda bulunması bekleniyor. Ancak ziyaretin bu krizden önce planlandığı da biliniyor. Buna rağmen son gelişmeler ziyaretin ana gündem maddesi olması bekleniyor.‘Türkiye’nin talebi gayet normal karşılanmalı’Peki, ABD yönetimi kararını değiştirmesi için Türkiye’yi ikna edebilir mi? Çavuşoğlu’nun çantasında hangi gündem maddeleri bulunuyor?Diplomatik İlişkiler ve Politik Araştırmalar Merkezi (DİPAM) Başkanı Dr. Tolga Sakman, NATO içindeki bu gelişmeleri ve Çavuşoğlu’nun ABD ziyaretini Sputnik’e değerlendirdi.Sakman, “İsveç ve Finlandiya’nın Türkiye’nin terörle mücadelesi konusundaki hassasiyetlerine aykırı hareketleri olduğu herkes tarafından biliniyor” diyerek şöyle devam etti:‘Türkiye’nin menfaati doğrultusundaki bazı talepleri gündeme getirmesinin tam zamanı’Sakman, “Fakat burada başka iki noktadan bahsetmek gerekiyor” notunu düşerek şunları da ekledi:‘Türkiye garantisini alacaktır’“Böyle dönemler Türk dışişlerinin Türkiye’nin menfaatine kazanımlar elde edeceği zamanlardır” diyen Sakman, 1980’lere atıf yaparak “Yunanistan’ın kabulü konusundaki kararın etkileri Türkiye için öğretici oldu” ifadelerini kullandı.Sakman, “Türkiye eğer İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğini kabul edecekse karşılığında hem yeni oluşacak güvenlik açıklarını tolere edecek bir mekanizmanın oluşturulması hem de Türkiye’nin mevcut güvenlik sorunlarıyla mücadelede bahsedilen iki ülke ve genel olarak ittifakın daha uyumlu hale getirileceğinin garantisini alacaktır. Yani Türkiye’nin talebi, netleşen ve keskinleşen Rusya-Batı arasındaki rekabetin etkileyeceği güvenlik başta olmak üzere Türkiye için oluşacak birçok risk için destek ve terörle mücadele gibi Türkiye’nin stratejik öncelikli konularında da siyasi ve askeri işbirliği olacaktır. Bu da savunma sanayi üzerinden uygulanan yaptırımların sonlanması, soğuyan ve hatta gerginleşen Türkiye-Batı arasındaki ilişkilerin yeniden güçlenmesi gibi etkileri olacaktır” diye de ekledi.‘Olumlu ve olumsuz katkıları orta vadede göreceğiz’Sakman, “Bu genişleme hamlesi Türkiye’nin de içinde bulunduğu bazı ülkeler için strateji bozucu oldu. Eğer bu genişleme ABD başta olmak üzere majör NATO üyeleri tarafından desteklenecekse Türkiye’yi ikna etme olasılıkları çok yüksek. Bu şekilde değişen statükonun Türkiye’nin güvenliği açısından sağlayacağı olumlu ve olumsuz katkıları ise orta vadede göreceğiz” yorumunu da kaydetti.

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Turan Salcı https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

abd, türkiye, isveç, finlandiya, tolga sakman, diplomatik ilişkiler ve politik araştırmalar merkezi (dipam), nato, ankara, washington, mevlüt çavuşoğlu, antony blinken, jens stoltenberg, recep tayyip erdoğan, rusya, turan salcı