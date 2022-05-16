https://tr.sputniknews.com/20220516/ruble-euro-karsisinda-son-5-yilin-en-yuksek-seviyesine-yaklasti-1056413251.html

Ruble, euro karşısında son 5 yılın en yüksek seviyesine yaklaştı

Ruble, euro karşısında son 5 yılın en yüksek seviyesine yaklaştı

Eşi görülmemiş yaptırımlara rağmen Rusya hükümeti ve Merkez Bankası'nın attığı adımlarla güçlü duruşunu sürdüren ruble, euro karşısında 2017 yılından bu yana... 16.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-16T16:13+0300

2022-05-16T16:13+0300

2022-05-16T16:22+0300

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Bugün Moskova Borsası'nda ruble yüzde 1'den fazla değer kazanırken 1 euro 65 rublenin hemen üzerine kadar geriledi ve Haziran 2017'den beri en güçlü konumuna daha da yaklaştı.Dolar karşısında da yükselişini sürdüren ve 65 seviyesinin hemen üzerinde işlem gören ruble, Şubat 2020'deki seviyesine yeniden ulaşmak üzere.7 Mart'ta ABD'nin Rus petrolü ve doğalgazı ithalatını yasaklamasıyla birlikte ruble, dolar ve euro karşısında tarihinin en düşük seviyelerine gerilemişti. Rusya Merkez Bankası'nın faizi artırması ve sonrasında alınan önlemlerle değer kazanan ruble, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in doğalgazı rubleyle satacaklarını açıklamasının ardından yükselişini hızlandırdı.Geçen hafta Bloomberg, Rus rublesini 2022'de en iyi çıkış yapan para birimi olarak nitelemişti. Yılbaşından bu yana dolar karşısında yüzde 11 artan ruble, Bloomberg uzmanları tarafından değerlendirmeye alınan 31 para birimi arasında birinci sırada yer almıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220512/ruble-euro-karsisinda-haziran-2017den-bu-yana-en-guclu-seviyede-1056318442.html

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ruble, euro, ukrayna krizi, abd