https://tr.sputniknews.com/20220517/almanya-savunma-bakani-turkiyenin-argumanlari-ciddiye-alinmali-1056442492.html

Almanya Savunma Bakanı: Türkiye'nin argümanları ciddiye alınmalı

Almanya Savunma Bakanı: Türkiye'nin argümanları ciddiye alınmalı

Almanya Savunma Bakanı Lambrecht, Finlandiya ve İsveç'in olası NATO üyeliği konusunda Türkiye'nin endişelerinin ve argümanlarının ciddiye alınmasının önemli... 17.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-17T13:53+0300

2022-05-17T13:53+0300

2022-05-17T13:55+0300

christine lambrecht

almanya

isveç

türkiye

finlandiya

nato

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Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht ve Lüksemburg Savunma Bakanı François Bausch, Brüksel'deki AB savunma bakanları toplantısı öncesinde İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği sürecine ilişkin açıklamada bulundu.Lambrecht, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmasına onay vermesini beklediğini söyledi.'Türkiye ile yoğun temas halinde olmalıyız'Lambrecht, "Tüm kararlar oybirliği ile alınmalı ve Türkiye ile yoğun bir şekilde görüşmemiz önemlidir. Ama sonuçta bu, İsveç ve Finlandiya kadar güçlü iki ülke katıldığında NATO için bir gelişme ile ilgili ve Türkiye'nin de buna ikna olacağına inanıyorum" dedi.François Bausch ise, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine karşı olumsuz tutumunun değişeceğine inandığını söyledi.Bausch, "İsveç ve Finlandiya'nın üye olmasını reddedersek bunu kimse anlayamaz, çünkü savundukları değerler NATO'nun içindedir ve dışında değildir. Önümüzdeki birkaç gün içinde işlerin iyi yönde ilerleyeceğine inanıyorum. Birliğimizi arttırdığı ve bizi daha güçlü kıldığı için Finlandiya ve İsveç, tüm üye devletlerden güçlü destek alacaklar. Bu AB için iyi bir haber" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220517/peskov-turkiyenin-finlandiya-ve-isvec-konusundaki-tutumu-natonun-ic-meselesi-1056439941.html

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