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Lübnan seçim sonuçları: Hizbullah ile müttefikleri meclis çoğunluğunu kaybetti
Lübnan seçim sonuçları: Hizbullah ile müttefikleri meclis çoğunluğunu kaybetti
Bitmeyen siyasi krizler sonucunda hem dünya hem ülke tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden birinden geçen Lübnan'da pazar günü düzenlenen genel seçimlerle... 17.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-17T11:17+0300
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dünya
lübnan
seçim
hizbullah
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Lübnan İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı sonuçlara göre, Ortadoğu'da İsrail'in işgallerine direnişin başını çeken Hizbullah ile müttefikleri Lübnan meclisinde çoğunluğu kaybetti. Daha önce mecliste 128 milletvekilinden yaklaşık 70'inin desteğine sahip olan Şii hareket liderliğindeki blok, pazar günkü seçimlerin ardından çoğunluğu korumak için gereken 65 milletvekilinin altında kaldı.Bir diğer dikkat çekici gelişme, 2019'da patlak veren müesses nizam karşıtı protesto hareketinin mirası üzerinden kampanya yürüten reform yanlısı adayların en az 13 sandalye kazanması oldu. Reformcuların mecliste bağımsız ve bağlantısız milletvekilinin desteğini alması ihtimali var.
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lübnan, seçim, hizbullah

Lübnan seçim sonuçları: Hizbullah ile müttefikleri meclis çoğunluğunu kaybetti

11:17 17.05.2022 (güncellendi: 11:35 17.05.2022)
© AFP 2022 / STRINGERHizbullah’ın lideri Hasan Nasrallah
Hizbullah’ın lideri Hasan Nasrallah - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2022
© AFP 2022 / STRINGER
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Bitmeyen siyasi krizler sonucunda hem dünya hem ülke tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden birinden geçen Lübnan'da pazar günü düzenlenen genel seçimlerle ilgili sonuçlar açıklandı.
Lübnan İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı sonuçlara göre, Ortadoğu'da İsrail'in işgallerine direnişin başını çeken Hizbullah ile müttefikleri Lübnan meclisinde çoğunluğu kaybetti. Daha önce mecliste 128 milletvekilinden yaklaşık 70'inin desteğine sahip olan Şii hareket liderliğindeki blok, pazar günkü seçimlerin ardından çoğunluğu korumak için gereken 65 milletvekilinin altında kaldı.
Bir diğer dikkat çekici gelişme, 2019'da patlak veren müesses nizam karşıtı protesto hareketinin mirası üzerinden kampanya yürüten reform yanlısı adayların en az 13 sandalye kazanması oldu. Reformcuların mecliste bağımsız ve bağlantısız milletvekilinin desteğini alması ihtimali var.
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