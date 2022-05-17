https://tr.sputniknews.com/20220517/lubnan-secim-sonuclari-hizbullah-ile-muttefikleri-meclis-cogunlugunu-kaybetti-1056433492.html

Lübnan seçim sonuçları: Hizbullah ile müttefikleri meclis çoğunluğunu kaybetti

Lübnan seçim sonuçları: Hizbullah ile müttefikleri meclis çoğunluğunu kaybetti

Bitmeyen siyasi krizler sonucunda hem dünya hem ülke tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden birinden geçen Lübnan'da pazar günü düzenlenen genel seçimlerle... 17.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-17T11:17+0300

2022-05-17T11:17+0300

2022-05-17T11:35+0300

dünya

lübnan

seçim

hizbullah

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104096/02/1040960285_0:147:2501:1553_1920x0_80_0_0_d94db75b0317d4c41a849be4bef4fcb4.jpg

Lübnan İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı sonuçlara göre, Ortadoğu'da İsrail'in işgallerine direnişin başını çeken Hizbullah ile müttefikleri Lübnan meclisinde çoğunluğu kaybetti. Daha önce mecliste 128 milletvekilinden yaklaşık 70'inin desteğine sahip olan Şii hareket liderliğindeki blok, pazar günkü seçimlerin ardından çoğunluğu korumak için gereken 65 milletvekilinin altında kaldı.Bir diğer dikkat çekici gelişme, 2019'da patlak veren müesses nizam karşıtı protesto hareketinin mirası üzerinden kampanya yürüten reform yanlısı adayların en az 13 sandalye kazanması oldu. Reformcuların mecliste bağımsız ve bağlantısız milletvekilinin desteğini alması ihtimali var.

lübnan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

lübnan, seçim, hizbullah