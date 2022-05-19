https://tr.sputniknews.com/20220519/kremlin-rusya-ordusunun-denetimindeki-ukrayna-topraklarinin-gelecegine-yerel-halk-karar-verecek-1056503128.html

Kremlin: Rusya ordusunun denetimindeki Ukrayna topraklarının geleceğine yerel halk karar verecek

Kremlin: Rusya ordusunun denetimindeki Ukrayna topraklarının geleceğine yerel halk karar verecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ordusunun kontrolüne geçmiş Ukrayna bölgelerinin geleceğine, sadece burada yaşayan insanların iradesi doğrultusunda karar... 19.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-19T14:53+0300

2022-05-19T14:53+0300

2022-05-19T14:53+0300

ukrayna krizi

kremlin

rusya

ukrayna

dmitriy peskov

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna topraklarını işgal etmek gibi bir planlarının olmadığını söylemiş olması ile bazı Rus politikacıların Rusya’nın Ukrayna’yda kalıcı olacağı yönündeki açıklamalarının birbiri ile çelişip çelişmediği sorusuna yanıt veren Kremlin Sözcüsü Peskov, "Her eylemin, doğal olarak, bir müjdecisi olur. Buradaysa herhangi bir eylemin müjdecisi, sadece ama sadece bu bölgelerin sakinlerinin iradelerini ifade etmeleri olacaktır" dedi.Peskov, “Onlar, gelecekte nasıl yaşamak istedikleri ve kiminle yaşamak istediklerini konusunda kararlarını vermeden hiçbir şey yapılamaz” diye ekledi.‘Çalınan varlıklarımızı geri almak için mücadele edeceğiz’Bununla birlikte Kremlin Sözcüsü, Ukrayna’da Rusya ve Belarus’un 1 milyar ruble değerindeki varlıklarına el konulduğu yönündeki açıklamalar hakkında, “Bu, son dönemde pek çok ülkede moda olmuş bir politikanın devamıdır. Bu, esasında Rus varlıklarını çalma politikasıdır” ifadelerini kullandı. Peskov, “Bu durumu elbette olumsuz karşılıyoruz ve varlıklarımızı geri almak için mücadele edeceğiz” değerlendirmesini yaptı.Roma’nın Ukrayna barış planıPeskov, İtalya’nın Ukrayna ile ilgili hazırladığı barış planının detaylarını bilmediğini fakat bu konuda yardımcı olabilecek herkesin sürece katılımını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.Daha Önce İtalyan Le Repubblica gazetesi, Roma’nın Birleşmiş Milletler’e Ukrayna konusunda bir barış planı sunduğunu yazmıştı. Dört etaptan oluşan söz konusu plan, Ukrayna’da ateşkes ilan edilmesi ve askeri güçlerin Birleşmiş Milletler’in gözetiminde cephe hattından çekilmesini; Ukrayna’nın AB’ye üye olmasının, NATO’nun ise dışında kalmasının tartışılacağı statü görüşmeleri gerçekleştirilmesini; Rusya ve Ukrayna arasında Kırım ve Donbass’ın statüsüne ilişkin bir anlaşma imzalanmasını; Avrupa’da barış ve güvenlikle ilgili çok taraflı bir anlaşma imzalanmasını içeriyor.Roma, bu dört etabın ardından Rusya güçlerinin Ukrayna topraklarından çekilmesi teklif ediyor.Bu sırada planın üçüncü etabında Kırım ve Donbass ‘tartışmalı bölgeler’ olarak tanımlanıyor ve söz konusu bölgelere kendi güvenliklerini sağlama hakkını içeren tam özerklik tanınması teklif ediliyor. roma, bölgelerin egemenliğininse Ukrayna’da olmasını öneriyor.Ancak Kırım’ın hakimiyetinin Ukrayna’ya geçmesi, Rusya için kabul edilebilir bir teklif olarak görünmüyor. Zira ülkenin üst düzey yetkilileri pek çok kez Kırım’ın Rusya için kapanmış bir konu olduğunu ve Kırım’ın müzakereye açık bir konu olmadığını belirtti.

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kremlin, rusya, ukrayna, dmitriy peskov