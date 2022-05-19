https://tr.sputniknews.com/20220519/pakistanli-tiktok-fenomeni-video-cekimi-icin-orman-yakti--1056506158.html
Pakistanlı TikTok fenomeni, video çekimi için orman yaktı
Pakistanlı TikTok fenomeni, video çekimi için orman yaktı
Çekeceği TikTok videosu için çekim yaptığı ormanda yangın çıkaran Pakistanlı sosyal medya fenomenine tepkiler giderek büyüyor. Videoyu çekmek için ormanı... 19.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-19T16:40+0300
2022-05-19T16:40+0300
2022-05-19T16:58+0300
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Çevre aktivistleri, Pakistanlı bir fenomenin orman yangını görüntüleri önünde TikTok videosu çekmesinin ardından tepkilerini yükseltiyor. Videoyu paylaşan içerik oluşturucu 'DollyOfficiall' isimli hesabın 11 milyon takipçisi bulunuyor.Sosyal medya platformunun topluluk kurallarını ihlal eden klip, paylaşıldığı andan kısa bir süre sonra silindi.Videoyu Twitter hesabından paylaşan 'İslamabad Yaban Hayatı' isimli derneğin Yönetim Kurulu başkanı Rina Satti, görüntülerin TikTok'ta 'rahatsız edici ve feci bir trendin parçası' olduğunu söyledi.Satti, "Takipçi arayan gençler bu sıcak ve kurak mevsimde ormanlarımızı ateşe veriyor!" dedi.İslamabad polisi, şehrin bakımını denetleyen İslamabad Başkent Geliştirme Dairesi Müdür Yardımcısı İcazül Hassan'ın şikayeti üzerine Dolly'ye dava açtı.Pakistan gazetesi The News International tarafından elde edilen ilk bilgi raporuna göre Dolly, videoyu çekmeden önce kasıtlı olarak yangını başlatmakla suçlanıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211215/tiktok-fenomeni-olmak-icin-47-yillik-esini-terk-etti-kocani-fenomen-yaptin-catla-patla-1051787240.html
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pakistan, tiktok, fenomen, video, orman, ağaç, yangın, tepki, sosyal medya, paylaşım
Pakistanlı TikTok fenomeni, video çekimi için orman yaktı
16:40 19.05.2022 (güncellendi: 16:58 19.05.2022) Abone ol
Çekeceği TikTok videosu için çekim yaptığı ormanda yangın çıkaran Pakistanlı sosyal medya fenomenine tepkiler giderek büyüyor. Videoyu çekmek için ormanı kasıtlı bir şekilde yakan fenomene karşı dava açıldığı bildirildi.
Çevre aktivistleri, Pakistanlı bir fenomenin orman yangını görüntüleri önünde TikTok videosu çekmesinin ardından tepkilerini yükseltiyor.
Videoyu paylaşan içerik oluşturucu 'DollyOfficiall' isimli hesabın 11 milyon takipçisi bulunuyor.
Sosyal medya
platformunun topluluk kurallarını ihlal eden klip, paylaşıldığı andan kısa bir süre sonra silindi.
Videoyu Twitter hesabından paylaşan 'İslamabad Yaban Hayatı' isimli derneğin Yönetim Kurulu başkanı Rina Satti, görüntülerin TikTok'ta 'rahatsız edici ve feci bir trendin parçası' olduğunu söyledi.
Satti, "Takipçi arayan gençler bu sıcak ve kurak mevsimde ormanlarımızı ateşe veriyor!" dedi.
İslamabad polisi, şehrin bakımını denetleyen İslamabad Başkent Geliştirme Dairesi Müdür Yardımcısı İcazül Hassan'ın şikayeti üzerine Dolly'ye dava açtı.
Pakistan gazetesi The News International tarafından elde edilen ilk bilgi raporuna göre Dolly, videoyu çekmeden önce kasıtlı olarak yangını başlatmakla suçlanıyor.