https://tr.sputniknews.com/20220522/kuzey-kibris-kapali-maras-ile-ilgili-tek-yetki-hukumetimize-aittir-1056565576.html

Kuzey Kıbrıs: Kapalı Maraş ile ilgili tek yetki hükümetimize aittir

Kuzey Kıbrıs: Kapalı Maraş ile ilgili tek yetki hükümetimize aittir

Kuzey Kıbrıs Dışişleri Bakanlığı, Kapalı Maraş bölgesiyle ilgili tek yetkinin Lefkoşa hükümetine ait olduğunu duyurdu. 22.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-22T00:56+0300

2022-05-22T00:56+0300

2022-05-22T00:56+0300

dünya

kapalı maraş

güney kıbrıs

kuzey kıbrıs

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Kuzey Kıbrıs Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Güney Kıbrıs'ın Kapalı Maraş'a ilişkin dünya kamuoyunu yanıltmaya yönelik açıklamalarını sürdürdüğü belirtildi.Açıklamada, "Kapalı Maraş'ın KKTC toprağı olduğunu ve Kapalı Maraş ile ilgili tek yetkinin de KKTC hükümetine ait olduğunu bir kez daha kayda geçirmekte yarar görmekteyiz. KKTC hükümeti, GKRY'nin iddia ettiği gibi Kapalı Maraş'ta yeni bir plaj açılması kararı almış olmayıp, halihazırda kullanıma açık bir plajda başta güvenlik olmak üzere, plajı kullananların yararına birtakım iyileştirme çalışmaları başlatmıştır" ifadelerine yer verildi.Kuzey Kıbrıs makamlarının, Maraş'ta atılacak adımlar konusunda başta Rum tarafı olmak üzere hiçbir merciden icazet almayacağı kaydedilen açıklamada, "Dünyada daha önemli birçok konu dururken, GKRY'nin gerek BM gerek diğer bölgesel ve uluslararası kuruluşları yanıltmak suretiyle meşgul etmesi büyük bir sorumsuzluk göstergesidir" denildi.

https://tr.sputniknews.com/20211003/kuzey-kibris-cumhurbaskani-tatar-kapali-maras-bolgesini-230-binden-fazla-kisi-ziyaret-etti-1049485238.html

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