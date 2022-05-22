https://tr.sputniknews.com/20220522/kuzey-kibris-kapali-maras-ile-ilgili-tek-yetki-hukumetimize-aittir-1056565576.html
Kuzey Kıbrıs: Kapalı Maraş ile ilgili tek yetki hükümetimize aittir
Kuzey Kıbrıs: Kapalı Maraş ile ilgili tek yetki hükümetimize aittir
Kuzey Kıbrıs Dışişleri Bakanlığı, Kapalı Maraş bölgesiyle ilgili tek yetkinin Lefkoşa hükümetine ait olduğunu duyurdu. 22.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-22T00:56+0300
2022-05-22T00:56+0300
2022-05-22T00:56+0300
dünya
kapalı maraş
güney kıbrıs
kuzey kıbrıs
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/08/1042994521_0:351:3017:2048_1920x0_80_0_0_67247a1d4ee3ca26a44c1247f9e6c5a7.jpg
Kuzey Kıbrıs Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Güney Kıbrıs'ın Kapalı Maraş'a ilişkin dünya kamuoyunu yanıltmaya yönelik açıklamalarını sürdürdüğü belirtildi.Açıklamada, "Kapalı Maraş'ın KKTC toprağı olduğunu ve Kapalı Maraş ile ilgili tek yetkinin de KKTC hükümetine ait olduğunu bir kez daha kayda geçirmekte yarar görmekteyiz. KKTC hükümeti, GKRY'nin iddia ettiği gibi Kapalı Maraş'ta yeni bir plaj açılması kararı almış olmayıp, halihazırda kullanıma açık bir plajda başta güvenlik olmak üzere, plajı kullananların yararına birtakım iyileştirme çalışmaları başlatmıştır" ifadelerine yer verildi.Kuzey Kıbrıs makamlarının, Maraş'ta atılacak adımlar konusunda başta Rum tarafı olmak üzere hiçbir merciden icazet almayacağı kaydedilen açıklamada, "Dünyada daha önemli birçok konu dururken, GKRY'nin gerek BM gerek diğer bölgesel ve uluslararası kuruluşları yanıltmak suretiyle meşgul etmesi büyük bir sorumsuzluk göstergesidir" denildi.
https://tr.sputniknews.com/20211003/kuzey-kibris-cumhurbaskani-tatar-kapali-maras-bolgesini-230-binden-fazla-kisi-ziyaret-etti-1049485238.html
kapalı maraş
güney kıbrıs
kuzey kıbrıs
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/08/1042994521_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_45b51fc783356d29d1f648f81d4c69c1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kapalı maraş, güney kıbrıs, kuzey kıbrıs
Kuzey Kıbrıs: Kapalı Maraş ile ilgili tek yetki hükümetimize aittir
Abone ol
Kuzey Kıbrıs Dışişleri Bakanlığı, Kapalı Maraş bölgesiyle ilgili tek yetkinin Lefkoşa hükümetine ait olduğunu duyurdu.
Kuzey Kıbrıs Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Güney Kıbrıs'ın Kapalı Maraş'a ilişkin dünya kamuoyunu yanıltmaya yönelik açıklamalarını sürdürdüğü belirtildi.
Açıklamada, "Kapalı Maraş'ın KKTC toprağı olduğunu ve Kapalı Maraş ile ilgili tek yetkinin de KKTC hükümetine ait olduğunu bir kez daha kayda geçirmekte yarar görmekteyiz. KKTC hükümeti, GKRY'nin iddia ettiği gibi Kapalı Maraş'ta yeni bir plaj açılması kararı almış olmayıp, halihazırda kullanıma açık bir plajda başta güvenlik olmak üzere, plajı kullananların yararına birtakım iyileştirme çalışmaları başlatmıştır" ifadelerine yer verildi.
Kuzey Kıbrıs makamlarının, Maraş'ta atılacak adımlar konusunda başta Rum tarafı olmak üzere hiçbir merciden icazet almayacağı kaydedilen açıklamada, "Dünyada daha önemli birçok konu dururken, GKRY'nin gerek BM gerek diğer bölgesel ve uluslararası kuruluşları yanıltmak suretiyle meşgul etmesi büyük bir sorumsuzluk göstergesidir" denildi.