https://tr.sputniknews.com/20220523/dunya-gazetesi-yazari-ali-ekber-yildirim-bugday-krizi-ekmek-krizine-donusuyor-1056586247.html

Dünya gazetesi yazarı Ali Ekber Yıldırım: Buğday krizi ekmek krizine dönüşüyor

Dünya gazetesi yazarı Ali Ekber Yıldırım: Buğday krizi ekmek krizine dönüşüyor

Ali Ekber Yıldırım, buğday fiyatlarının yılbaşından beri yüzde 60 artığına dikkat çekerek "Buğday dış ticaretinde daha büyük sorunların yaşanması ve açlık... 23.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-23T09:32+0300

2022-05-23T09:32+0300

2022-05-23T09:32+0300

ekonomi

buğday

buğday ihracatı

ekmek

un

türkiye

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Dünya gazetesi tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım, buğday fiyatlarının yılbaşından beri yüzde 60 artığına dikkat çekerek "Buğdaydaki fiyat artışı ekmek ve diğer unlu mamullerin fiyatlarını artırıyor. Buğday krizi bu nedenle ekmek krizine dönüşüyor. 2022-2023 sezonunda üretimin azalması ve stokların daha fazla erimesi ile buğday dış ticaretinde daha büyük sorunların yaşanması ve açlık çekenlerin sayısında ciddi artışlar olması bekleniyor" dedi.Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) geçen yıl 'ithal buğdaya yerli buğdaydan daha fazla para verildiğini' ifade eden Yıldırım, "Üreticiler haklı olarak 'TMO bana vermediği fiyatı ithalata, başka ülkelerin çiftçisine verdi.' diyerek tepki gösterdi. Bu nedenle 2021 yılından ders alınarak 2022 ürün alım fiyatı bu tepkilerde dikkate alınarak açıklanmalı" ifadelerini kullandı.Yıldırım bugün kaleme aldığı yazısına, üreticinin de tüketicinin de korunması gerektiğini vurgulayarak şöyle devam etti:

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buğday, buğday ihracatı, ekmek, un, türkiye