https://tr.sputniknews.com/20220523/iyi-parti-genel-baskani-aksener-abd-buyukelcisi-flakei-kabul-etti-1056598891.html

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ABD Büyükelçisi Flake'i kabul etti

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ABD Büyükelçisi Flake'i kabul etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, nezaket ziyaretinde bulunan ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake'i kabul etti. 23.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-23T15:38+0300

2022-05-23T15:38+0300

2022-05-23T15:38+0300

politika

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abd ankara büyükelçiliği

jeffry flake

iyi parti

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İYİ Parti'den yapılan açıklamaya göre, 1 saat süren kabulde, dünyadaki gelişmeler ve Türk-Amerikan ilişkileri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.Görüşmede, İYİ Parti Uluslararası İlişkiler Başkanı Ahmet Kamil Erozan da hazır bulundu.

https://tr.sputniknews.com/20220413/abdnin-ankara-buyukelcisi-jeffry-flake-chp-genel-baskani-kilicdaroglunu-ziyaret-etti-1055534882.html

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