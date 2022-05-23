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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ABD Büyükelçisi Flake'i kabul etti
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ABD Büyükelçisi Flake'i kabul etti
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, nezaket ziyaretinde bulunan ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake'i kabul etti. 23.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-23T15:38+0300
2022-05-23T15:38+0300
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İYİ Parti'den yapılan açıklamaya göre, 1 saat süren kabulde, dünyadaki gelişmeler ve Türk-Amerikan ilişkileri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.Görüşmede, İYİ Parti Uluslararası İlişkiler Başkanı Ahmet Kamil Erozan da hazır bulundu.
https://tr.sputniknews.com/20220413/abdnin-ankara-buyukelcisi-jeffry-flake-chp-genel-baskani-kilicdaroglunu-ziyaret-etti-1055534882.html
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abd, türkiye, abd ankara büyükelçiliği, jeffry flake, iyi parti

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ABD Büyükelçisi Flake'i kabul etti

15:38 23.05.2022
© DHAİYİ Parti Genel Başkanı Akşener ABD Büyükelçisi Flake'i kabul etti
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ABD Büyükelçisi Flake'i kabul etti - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2022
© DHA
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, nezaket ziyaretinde bulunan ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake'i kabul etti.
İYİ Parti'den yapılan açıklamaya göre, 1 saat süren kabulde, dünyadaki gelişmeler ve Türk-Amerikan ilişkileri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Görüşmede, İYİ Parti Uluslararası İlişkiler Başkanı Ahmet Kamil Erozan da hazır bulundu.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Amerika Birleşik Devletleri’nin Türkiye Büyükelçisi Jeffry L. Flake’i CHP Genel Merkezi’ndeki makamında kabul etti. Görüşmede CHP lideri Kılıçdaroğlu’na, Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz eşlik etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2022
TÜRKİYE
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti
13 Nisan, 17:46
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