https://tr.sputniknews.com/20220523/iyi-parti-genel-baskani-aksener-abd-buyukelcisi-flakei-kabul-etti-1056598891.html
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ABD Büyükelçisi Flake'i kabul etti
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ABD Büyükelçisi Flake'i kabul etti
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, nezaket ziyaretinde bulunan ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake'i kabul etti. 23.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-23T15:38+0300
2022-05-23T15:38+0300
2022-05-23T15:38+0300
politika
abd
türkiye
abd ankara büyükelçiliği
jeffry flake
iyi parti
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İYİ Parti'den yapılan açıklamaya göre, 1 saat süren kabulde, dünyadaki gelişmeler ve Türk-Amerikan ilişkileri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.Görüşmede, İYİ Parti Uluslararası İlişkiler Başkanı Ahmet Kamil Erozan da hazır bulundu.
https://tr.sputniknews.com/20220413/abdnin-ankara-buyukelcisi-jeffry-flake-chp-genel-baskani-kilicdaroglunu-ziyaret-etti-1055534882.html
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abd, türkiye, abd ankara büyükelçiliği, jeffry flake, iyi parti
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ABD Büyükelçisi Flake'i kabul etti
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, nezaket ziyaretinde bulunan ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake'i kabul etti.
İYİ Parti'den yapılan açıklamaya göre, 1 saat süren kabulde, dünyadaki gelişmeler ve Türk-Amerikan ilişkileri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Görüşmede, İYİ Parti Uluslararası İlişkiler Başkanı Ahmet Kamil Erozan da hazır bulundu.