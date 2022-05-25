https://tr.sputniknews.com/20220525/yilmaz-tunc-ak-parti-tbmm-grup-baskanvekili-secildi-1056664232.html
Yılmaz Tunç, AK Parti TBMM Grup Başkanvekili seçildi
Yılmaz Tunç, AK Parti TBMM Grup Başkanvekili seçildi
AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, partisinin TBMM Grup Başkanvekili seçildi. 25.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-25T13:46+0300
2022-05-25T13:46+0300
2022-05-25T13:46+0300
politika
ak parti
cahit özkan
yılmaz tunç
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AK Parti Grubu, yeni grup başkanvekilinin belirlenmesi için basına kapalı toplandı.Toplantıda, görevden affını talep eden AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın yerine yeni grup başkanvekilinin belirlenmesi amacıyla, Grup İç Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine göre seçim yapıldı.Seçim sonucunda Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, AK Parti Grup Başkanvekilliği görevine getirildi.
https://tr.sputniknews.com/20220519/ak-parti-grup-baskanvekili-cahit-ozkan-gorevden-alindi-1056511524.html
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ak parti, cahit özkan, yılmaz tunç
Yılmaz Tunç, AK Parti TBMM Grup Başkanvekili seçildi
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AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, partisinin TBMM Grup Başkanvekili seçildi.
AK Parti Grubu, yeni grup başkanvekilinin belirlenmesi için basına kapalı toplandı.
Toplantıda, görevden affını talep eden AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın yerine yeni grup başkanvekilinin belirlenmesi amacıyla, Grup İç Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine göre seçim yapıldı.
Seçim sonucunda Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, AK Parti Grup Başkanvekilliği görevine getirildi.