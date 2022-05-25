https://tr.sputniknews.com/20220525/yilmaz-tunc-ak-parti-tbmm-grup-baskanvekili-secildi-1056664232.html

Yılmaz Tunç, AK Parti TBMM Grup Başkanvekili seçildi

Yılmaz Tunç, AK Parti TBMM Grup Başkanvekili seçildi

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, partisinin TBMM Grup Başkanvekili seçildi. 25.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-25T13:46+0300

2022-05-25T13:46+0300

2022-05-25T13:46+0300

politika

ak parti

cahit özkan

yılmaz tunç

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AK Parti Grubu, yeni grup başkanvekilinin belirlenmesi için basına kapalı toplandı.Toplantıda, görevden affını talep eden AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın yerine yeni grup başkanvekilinin belirlenmesi amacıyla, Grup İç Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine göre seçim yapıldı.Seçim sonucunda Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, AK Parti Grup Başkanvekilliği görevine getirildi.

https://tr.sputniknews.com/20220519/ak-parti-grup-baskanvekili-cahit-ozkan-gorevden-alindi-1056511524.html

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ak parti, cahit özkan, yılmaz tunç