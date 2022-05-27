https://tr.sputniknews.com/20220527/izmirdeki-riza-bey-apartmani-davasinda-sanik-sayisi-13e-yukseldi-1056742230.html

İzmir'deki 'Rıza Bey Apartmanı davasında' sanık sayısı 13'e yükseldi

İzmir'deki 'Rıza Bey Apartmanı davasında' sanık sayısı 13'e yükseldi

İzmir'deki depremde en fazla can kaybının yaşandığı Rıza Bey Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin 'bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına... 27.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-27T15:46+0300

2022-05-27T15:46+0300

2022-05-27T15:58+0300

rıza bey apartmanı

türkiye

izmir

deprem

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0e/1044733519_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_cb0ecab11c85baba78a96b5a7239af20.jpg

İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar mimar A.S.B. ve yapı müteahhidi H.H.Ö, SEGBİS üzerinden katıldı. Tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.Mahkeme başkanı, bir kısım sanık avukatının suç duyurusu üzerine yürütülen soruşturma kapsamında apartmanın 1. katında bulunan diş polikliniğinin iki ortağı O.Y. ve A.H. ile polikliniğin bulunduğu dairenin sahipleri S.E. ve eşi E.E'nin, 'bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan iddianame hazırlandığını ve dava dosyasıyla birleştirildiğini bildirdi.Diş hekimleri ifade verdiTutuksuz yargılanan diş polikliniği sahipleri A.H. ile O.Y. duruşmada ifade verdi. Diş hekimi A.H. deprem sırasında yıkılan binada olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:'Yönetici yerinde inceledi'Polikliniğin sahiplerinden diş hekimi O.Y. ise deprem anında, Karşıyaka şubesinde olduğunu belirtti. Rıza Bey Apartmanı'nda 2011'in Ocak ayında faaliyete başladıklarını aktaran O.Y, şunları söyledi:Müştekilerden diş hekimlerine tepkiDiş hekimliği çalışanlarından kızı Aslı Taner'in annesi Arzu Taner, duruşmada ifade verdi.Taner, tek kızını depremde kaybettiğini vurgulayan Taner, diş hekimlerinden şikayetçi olduğunu aktardı. Taner, "Ellerini kollarını sallayarak gezmelerini istemiyorum. Cenaze dışında 1 gün aramadılar. Ben şikayetçi olmayacaktım ama 1 kez bile aramadılar. Kızımdan ayrı 2 bayram geçirdim. 2 yıldır benim gezme yerim mezarlık. Beni kendilerinin yerine koydular mı? Kızımın ayakkabılarıyla geldim ben buraya" dedi.Taner, ifade verirken bir anda fenalaşıp yere yığıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sırasında müştekilerle ile diş polikliniği ortaklarının yakınları arasında kavga çıktı. Araya güvenlik görevlilerinin girmesiyle taraftalar ayrıldı. Duruşmaya ara verildi.Depremde hayatını kaybeden diş hekimi Zarife Doğan'ın babası müşteki Kamil Doğan ise "Diş hekimliği sahipleri yalan söylüyor. Kızım onlara o kadar güvenmişti ki ödülü kendisinin ölümü oldu. Kızım ve diğer masum 5 can onlara güvenmişti. Şikayetçiyim. Zarife'mi riskli binada çalışması için kandırdılar. 30 Ekim'de onlara mezar oldu. Bu sanıkların derhal tutuklanması gerekiyor." diye konuştu.Müteahhit, tahliyesini istediTutuklu sanık yapı müteahhidi H.H.Ö. ise çok sayıda daire yaptıklarını ve üzerine atılı suçu kabul etmediğini dile getirdi. Eşinin rahatsız olduğunu belirten H.H.Ö, "Eşim bir sürü ameliyat geçirdi ona ben bakıyorum. Şeker ve tansiyon hastasıyım. Prostat ameliyatı olmak istiyorum. Çift görmeye başladım. Tahliyemi istiyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.Mahkeme heyeti, tutuklu 2 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verip duruşmayı 5 Temmuz'a erteledi.İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda 36 kişi hayatını kaybetmiş, 17 kişi yaralanmıştı.Rıza Bey Apartmanı'na ilişkin 9 sanık hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme' suçundan dava açılmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220210/riza-bey-apartmani-davasinda-mahkeme-heyetinin-reddi-talebi-1053704885.html

türkiye

izmir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rıza bey apartmanı, izmir, deprem