https://tr.sputniknews.com/20220527/rusyada-liberal-demokrat-parti-liderligine-jirinovskiyin-yerine-slutskiy-secildi-1056742801.html

Rusya’da Liberal Demokrat Parti liderliğine Jirinovskiy’in yerine Slutskiy seçildi

Rusya’da Liberal Demokrat Parti liderliğine Jirinovskiy’in yerine Slutskiy seçildi

Rusya Liberal Demokrat Partisi’nin (LDPR) lideri Vladimir Jirinovskiy’in bir ay önce hayatını kaybetmesinin ardından gerçekleştiren olağanüstü kongrede Leonid... 27.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-27T16:03+0300

2022-05-27T16:03+0300

2022-05-27T16:03+0300

dünya

leonid slutskiy

vladimir jirinovskiy

rusya liberal demokrat partisi

kongre

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LDPR’nin olağanüstü kongresinde yapılan oylamada, Jirinovskiy'in yerine gösterilen tek aday olan Slutskiy oybirliği ile göreve seçildi. 86 kişinin tamamı Slutskiy’nin lehine oy kullandı.Slutskiy, partinin stratejisinin bir şekilde değiştirileceğini, halk lehine büyümenin sağlanacağını, sahadaki sorunların çözüleceğini, sosyal politikanın güçlendireceğini söyledi.Slutskiy kimdir?54 yaşındaki Slutskiy, bu ayın ortasında resmen Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da LDPR fraksiyonunun lideri oldu. Jirinovskiy uzun süren hastalığının sonrasında 4 Nisan’da hayatını kaybetmişti. Parti de Jirinovskiy’in ölümünün üzerinden 40 gün geçene kadar kadro ile ilgili tüm kararları ertelemeye karar vermişti.1990’lı yıllarda Moskova Belediye Başkanı Yuri Lujkov’un danışmanı olarak görev yaptı.Duma’ya ilk olarak 1999 yılında ‘Jirinovskiy Bloğu’nun bünyesinde seçildi ve o zamandan beri yapılan tüm seçimlerden sonra Duma’da görev yapmaya devam ediyor. 2000 yılından bu yana, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nde (AKPM) Rus heyetinin başkan yardımcılığını üstlendi. Rusya’nın Mart 2022’de Avrupa Konseyi’nden çekilmesine kadar AKPM’de görev yapmaya devam etti.Uzun süre yabancı heyetlerin Rusya'ya ziyaretlerini organize etmekten sorumluydu.Kırım’daki Rusya’ya bağlanmaya yönelik referandum sırasında Duma gözlemci misyonuna başkanlık etti, Batı tarafından yaptırım uygulanan ilk isimlerden biri oldu.Slutskiy, 2016 yılında Duma Uluslararası İlişkiler Komitesi'ne başkanlık etti. Ukrayna’daki özel operasyonun başlamasından sonra Rusya-Ukrayna müzakere heyetinde yer aldı. Heyetlerin son görüşmesi mart ayında İstanbul’daydı, daha sonra görüşme fiilen gerçekleştirilmedi.

https://tr.sputniknews.com/20220408/putin-jirinovskiyi-son-yolculuguna-ugurladi-1055419368.html

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leonid slutskiy, vladimir jirinovskiy, rusya liberal demokrat partisi, kongre