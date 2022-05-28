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ABD Ulusal Silah Birliği, silahlı ilkokul saldırısının ardından silahlanma kongresi düzenliyor
ABD Ulusal Silah Birliği, silahlı ilkokul saldırısının ardından silahlanma kongresi düzenliyor
ABD’nin Ulusal Silah Birliği (NRA), 24 Mayıs'ta Teksas'ta yaşanan silahlı okul saldırısının ardından silahlanma kongresi düzenliyor. 28.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-28T04:40+0300
2022-05-28T04:40+0300
dünya
abd
silah
silah satışı
ulusal tüfek derneği (nra)
silahlanma
bireysel silahlanma
kongre
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Silah edinme haklarını savunmasıyla bilinen NRA, Teksas'ın Uvalde kentinde silahlı saldırı sonucu 19'u çocuk, 2 öğretmenin hayatını kaybetmesinden sonra Houston kentinde bugün silahlanma yanlısı yıllık kongresine başladı.NRA, 21 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırı sonrası yıllık kongresini iptal etmemekle eleştiriliyor.Polis, Houston'daki kongre merkezinin etrafında olası protestolara karşı güvenlik önlemi aldı.3 gün sürecek kongrede eski ABD Başkanı Donald Trump ve Texas Senatörü Ted Cruz birer konuşma yapacak.Eleştiriler üzerine şarkıcı Don McLean başta olmak üzere Senatör John Cornyn ve Kongre üyesi Dan Crenshaw, programa katılmaktan vazgeçtiğini açıkladı.
https://tr.sputniknews.com/20220526/biden-ve-esi-pazar-gunu-ilkokul-saldirisinin-yasandigi-teksasi-ziyaret-edecek-1056721292.html
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abd, silah, silah satışı, ulusal tüfek derneği (nra), silahlanma, bireysel silahlanma, kongre

ABD Ulusal Silah Birliği, silahlı ilkokul saldırısının ardından silahlanma kongresi düzenliyor

04:40 28.05.2022
© AAABD’nin Ulusal Silah Birliği (NRA), 24 Mayıs'ta Teksas'ta yaşanan silahlı okul saldırısının ardından silahlanma kongresi düzenliyor.
ABD’nin Ulusal Silah Birliği (NRA), 24 Mayıs'ta Teksas'ta yaşanan silahlı okul saldırısının ardından silahlanma kongresi düzenliyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2022
© AA
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ABD’nin Ulusal Silah Birliği (NRA), 24 Mayıs'ta Teksas'ta yaşanan silahlı okul saldırısının ardından silahlanma kongresi düzenliyor.
Silah edinme haklarını savunmasıyla bilinen NRA, Teksas'ın Uvalde kentinde silahlı saldırı sonucu 19'u çocuk, 2 öğretmenin hayatını kaybetmesinden sonra Houston kentinde bugün silahlanma yanlısı yıllık kongresine başladı.
NRA, 21 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırı sonrası yıllık kongresini iptal etmemekle eleştiriliyor.
Polis, Houston'daki kongre merkezinin etrafında olası protestolara karşı güvenlik önlemi aldı.
3 gün sürecek kongrede eski ABD Başkanı Donald Trump ve Texas Senatörü Ted Cruz birer konuşma yapacak.
Eleştiriler üzerine şarkıcı Don McLean başta olmak üzere Senatör John Cornyn ve Kongre üyesi Dan Crenshaw, programa katılmaktan vazgeçtiğini açıkladı.
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