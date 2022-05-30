https://tr.sputniknews.com/20220530/toplu-tasimada-maskesiz-ilk-gun-ben-maske-takmaya-devam-ediyorum-1056802160.html

Toplu taşımada maskesiz ilk gün: 'Ben maske takmaya devam ediyorum'

Toplu taşımada maskesiz ilk gün: 'Ben maske takmaya devam ediyorum'

Türkiye'de üç gün art arda corona virüs vaka sayısının binin altına düşmesiyle toplu ulaşımda maske zorunluluğu kalktı. Toplu taşımada maskelerin çıkarıldığı... 30.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-30T10:20+0300

2022-05-30T10:20+0300

2022-05-30T10:20+0300

koronavirüs

türkiye

koronavirüs

maske

toplu taşıma

maske zorunluluğu

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Türkiye'de toplu ulaşımda maske zorunluluğu kalktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu haberi sosyal medya hesabından duyurdu.Konuya ilişkin açıklama yapan Bakan Koca, "Vaka sayıları arka arkaya üç gün 1.000'in altında gerçekleşti. Toplu taşıma araçlarında maskeleri istersek çıkarabiliriz. Yol maskesiz daha kısa. Hastaneler hariç, maske mecburi olmaktan çıktı. Fakat bunca tecrübeden sonra, başta toplu taşıma araçları olmak üzere, kalabalık kapalı alanlar için maskemizi yanımıza alabiliriz" dedi.Bu açıklama ile toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğu kaldırıldı. Toplu taşımada kimi maske takmaya devam ederken kimi de maskelerini çıkardı. 'Birileri çıkıp bağırmasın diye takıyorduk'Toplu taşımada maske kullanımının kalkmasının doğru olduğunu söyleyen Latif Mavzer "Zaten birçok kişi uymuyordu. Biz de takan insanlar olduğu için onlara saygısızlık olmasın diye takmaya devam ediyorduk. Birileri çıkıp bağırmasın diye takıyorduk. İsteyen maske takabilir. En azından sen niye maske takmıyorsun diye kavga çıkmayacak" dedi.'Ben maske takmaya devam ediyorum'Maske takılmasından yana olan Münire Belkuş ise "Hastalıklar daha bitmedi. Herkes hastalık bitmiş gibi düşünüyor. İnsanların yine de tedbir alması lazım. Ben maske takmaya devam ediyorum. Kimsenin ağzında maske yok. Öksürüyorlar tıksırıyorlar çoluk çocuk var. İnsanların hayatı ile oynuyorlar" diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220529/bakan-koca-duyurdu-toplu-tasimada-maske-zorunlulugu-kalkti-1056791881.html

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türkiye, koronavirüs, maske, toplu taşıma, maske zorunluluğu